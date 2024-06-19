甲醛 ｜ 新居入伙兩周即眼乾、喉嚨痛、失聲！揭傢俬甲醛超標60倍！長期吸入增患鼻咽癌、腸癌風險！邊3種家具最高危？

新樓或新家具易有甲醛問題。新加坡有一家4口最近入伙新居，女兒即日就出現眼乾和喉嚨痛等不適，妻子更持續2周失聲，求醫後揭發可能是甲醛中毒，經檢測後發現有家具甲醛濃度超標60倍。然而屋主跟裝修公司多番交涉仍未達成共識，憤而向對方提告。

據新加坡《聯合早報》報道，當地的52歲男商人宋紅軍，去年6月在鑫悅府（Normanton Park）購入一個面積約1,615呎的單位後，委託公司進行裝修和訂造傢俬。新屋裝修完成後，一家4口在今年3月13日遷入，然而8歲女兒當天就出現眼乾和喉嚨痛等不良反應，他跟妻子起初不以為意，直到他自己也出現類似症狀，妻子更持續2周失聲，求醫後始得知可能是「甲醛中毒」。

甲醛超標60倍

宋男隨即向裝修公司反映，職員在4月2日對屋內家具進行甲醛和總揮發性有機物（TVOC）進行檢測，結果顯示檢測的36件家具中，僅5件符合標準，5歲兒子睡房一個櫃桶的甲醛濃度更高達4.8，是甲醛濃度上限的60倍。據當地SS554冷氣建築的室內空氣品質標準守則，甲醛含量不能超過0.08PPM濃度。記者發現一走進兒子房間就聞到一股異味，待上半分鐘已明顯感覺眼睛乾痛。宋男妻子表示，原本打算接87歲老爺過去住，直言「不敢想像老人家對甲醛會有甚麼反應」。

宋男透露，證實出現甲醛超標問題後，裝修公司兩度安排除甲醛公司上門處理，但每次都只能抑制甲醛釋放一段時間，無法根治，加上他擔心除甲醛藥水會對人體有害，雙方同意尋求其他解決方案。裝修公司提議出錢讓宋男一家搬出去住，但不足以讓他們入住高級酒店，而公司為他們找的住所環境亦令宋男不滿，致遲遲未能達成共識。

宋男稱雙方最後一次在4月30日協商無果後，裝修公司便開始冷處理，不看訊息和不接來電，一家人只能在客廳打地鋪近3個月，「在這期間，我還特地買了2台空氣淨化器、將所有窗戶打開，以減輕甲醛對身體的傷害」。他亦向裝修公司發律師信，對方提出免去7,800元（約4.5萬港元）尾數，並賠償2.3萬元（約13萬港元）和提供多次上門除甲醛。

起訴裝修公司

對於裝修公司提出的方案，宋男拒絕接受，稱當初購買家具已花費3.3萬元（約19萬港元），「我還得請人上門拆除舊家具跟其他費用，裝修公司提供的方案，根本沒有誠意」。雙方多番交涉不果後，宋男上周一（10日）聘人將舊家具全部拆除，並正式起訴裝修公司。涉事公司負責人則回應，已了解相關法律條款和行業規範，否認有任何違規行為。

甲醛增癌症風險

本港呼吸系統科專科醫生吳健聰接受訪問時曾指，甲醛可刺激眼睛及鼻子，會令人流眼水、鼻水、鼻塞及打噴嚏，如長期直接接觸又沒有做好保護措施，易因吸入濃度過高的甲醛，出現氣管發炎、咳嗽及痰多等慢性呼吸病症狀。有研究則指出若長期吸入甲醛，有機會增加患鼻咽癌及腸癌的風險。

本港皮膚科專科醫生葉榮根接受訪問時曾表示，持續吸入甲醛、苯及二甲苯等相類似有毒性氣體，可導致氣管及皮膚敏感、癌病、肺纖維化，嚴重程度視乎化學物濃度及空氣流通程度。空氣中化學物和暴露在外的皮膚直接接觸，對於較易敏感人士反應會更大；即使本身沒有敏感，但這些化學物質大都有刺激性，都可能造成不同程度反應。

消委會評測10款空氣清新機 除甲醛速度差19.2倍

消委會測試市面10款空氣清新機，售價介乎1,798至7,880元不等。測試項目包括空氣淨化表現，以及針對顆粒物、甲醛以至病毒過濾能力，其中除甲醛速度非常懸殊，速度介乎6.9立方呎/分鐘至139.2立方呎/分鐘不等，淨化速度差異可達19.2倍，當中1,899元「小米」的除甲醛表現最為突出，比7,880元的「dyson」更快。

消委會評測10款空氣清新機





LG AS60GHWG0

售價：$2980

空氣淨化表現：4.5*

除顆粒物：5*

除甲醛：3*

寧靜程度：3.5*

估計每年電費：$341

測試結果適用面積：461.3平方呎

總評：4.5*



小米空氣淨化器 4 Pro （AC-M15-SC）

售價：$1899

空氣淨化表現：4.5*

除顆粒物：5*

除甲醛：4.5*

寧靜程度：3.5*

估計每年電費：$467

測試結果適用面積：430.2平方呎

總評：4.5*



dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03

售價：$7880

空氣淨化表現：4*

除顆粒物：4*

除甲醛：3.5*

寧靜程度：4*

估計每年電費：$408

測試結果適用面積：270.8平方呎

總評：4*



b-MOLA BM100

售價：$4888

空氣淨化表現：3.5*

除顆粒物：3*

除甲醛：3.5*

寧靜程度：3.5*

估計每年電費：$355

測試結果適用面積：123.2平方呎

總評：3.5*



SHARP KI-N50A-W

售價：$4480

空氣淨化表現：3.5*

除顆粒物：4*

除甲醛：2*

寧靜程度：3.5*

估計每年電費：$451

測試結果適用面積：231.7平方呎

總評：4*



法國特福 PT3030

售價：$2058

空氣淨化表現：3.5*

除顆粒物：4*

除甲醛：1.5*

寧靜程度：3*

估計每年電費：$568

測試結果適用面積：231.2平方呎

總評：3.5*



3M FAPHK-T02WA-F1

售價：$3290

空氣淨化表現：3.5*

除顆粒物：3.5*

除甲醛：2*

寧靜程度：3*

估計每年電費：$515

測試結果適用面積：185.1平方呎

總評：3.5*



Panasonic F-PXV35H

售價：$2680

空氣淨化表現：3.5*

除顆粒物：3.5*

除甲醛：4*

寧靜程度：3.5*

估計每年電費：$230

測試結果適用面積：146.7平方呎

總評：4*



飛利浦 AC0850/31

售價：$1798

空氣淨化表現：3.5*

除顆粒物：3.5*

除甲醛：1.5*

寧靜程度：4*

估計每年電費：$176

測試結果適用面積：148.1平方呎

總評：3.5*



大金 MC30YBFVM3

售價：$2600

空氣淨化表現：3*

除顆粒物：3*

除甲醛：1.5*

寧靜程度：4.5*

估計每年電費：$227

測試結果適用面積：124.1平方呎

總評：3*

資料來源：消委會

3類傢俬高危

本港除甲醛服務公司負責人Eric接受訪問時曾表示，家居環境中甲醛含量急增多數與新買傢俬有關，不少由內地網購的傢俬如書櫃、衣櫃，甚至窗簾一類布料一般都有甲醛超標問題，當中又以木製傢俬屬「重災區」，輕則超標幾倍，嚴重更會超標40倍，當中傢俬上使用的膠水往往是甲醛主要來源。

Eric指房間內甲醛濃度有否超標，很多時受傢俬與空間面積比例影響，換句話說，一件含甲醛的傢俬所佔用的空間越大，令房間整體甲醛濃度提高的機會就越高。他指出3類大型傢俬最容易帶來甲醛問題：

地台儲物櫃：地台儲物櫃一般體積較大，容易佔去單位大量空間

書櫃：書櫃體積大而且多間隔，變相更容易用上大量膠水，成為甲醛來源

衣帽間：通風不佳的衣帽間容易積聚甲醛，甚至令甲醛附在衣物上



拆解5大除甲醛方法效用

1. 活性碳



活性碳具有一定吸收甲醛能力，但要收顯著效果可能每格櫃桶都要放一包，且一旦活性炭吸收量飽和而未有更換，可能會令甲醛再度釋出。

2. 除甲醛噴霧



要消除甲醛，除噴向特定傢俬之外，亦要兼顧附近牆身或天花，一般住戶難以掌握除甲醛噴霧用量及使用位置。





3. 空氣清新機



捕捉甲醛能力高低取決於濾網品質，如單純使用活性炭濾網，可能出現前述吸收力飽和其後重新釋出甲醛問題。





4. 洋蔥、菠蘿



有傳切開的檸檬、洋蔥或菠蘿可吸走甲醛，事實上做法不但無助除甲醛，更會惹來蚊蟲，影響衛生。





5. 放盆栽



盆栽大約可以令1平方米內甲醛含量減低10%左右，約300呎單位則可能要平均地放置10個盆栽以上，做法較不切實際。

開窗通風更有效

要有效處理問題，Eric建議可多開窗通風，稀釋室內甲醛濃度之餘亦可將甲醛帶走，但他指香港居住環境狹窄，未必每個單位開窗後都有鮮風吹入，部分甚至沒有對流窗，未必個個單位適用。要根治問題，他建議可從源頭著手，避免選購採用大量黏合劑的木製「淘寶」傢俬。

吳醫生則建議裝修新居時，可透過以下3大方法減少甲醛影響：

保持住所通風，傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬

在裝修後1、2個月才入住新單位，特別是有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者

選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸



醫生建議選用3種家具減風險

要減低上述物質帶來風險，葉醫生建議大家選用舊傢俬、天然木或金屬製的家具，或選購加工較少、產地受嚴格監管的傢俬，都會相對安全，平價傢俬較大機會因成本問題影響品質。他又指，室內通風非常重要，建議新屋入伙前，先開窗吹數星期，入住後要用抽氣扇等引入生風。

轉載自晴報