歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
甲醛 ｜ 新居入伙兩周即眼乾、喉嚨痛、失聲！揭傢俬甲醛超標60倍！長期吸入增患鼻咽癌、腸癌風險！邊3種家具最高危？
健康Tips
醫生解說

甲醛 ｜ 新居入伙兩周即眼乾、喉嚨痛、失聲！揭傢俬甲醛超標60倍！長期吸入增患鼻咽癌、腸癌風險！邊3種家具最高危？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　新樓或新家具易有甲醛問題。新加坡有一家4口最近入伙新居，女兒即日就出現眼乾和喉嚨痛等不適，妻子更持續2周失聲，求醫後揭發可能是甲醛中毒，經檢測後發現有家具甲醛濃度超標60倍。然而屋主跟裝修公司多番交涉仍未達成共識，憤而向對方提告。

 

　　據新加坡《聯合早報》報道，當地的52歲男商人宋紅軍，去年6月在鑫悅府（Normanton Park）購入一個面積約1,615呎的單位後，委託公司進行裝修和訂造傢俬。新屋裝修完成後，一家4口在今年3月13日遷入，然而8歲女兒當天就出現眼乾和喉嚨痛等不良反應，他跟妻子起初不以為意，直到他自己也出現類似症狀，妻子更持續2周失聲，求醫後始得知可能是「甲醛中毒」。

 

甲醛超標60倍

 

　　宋男隨即向裝修公司反映，職員在4月2日對屋內家具進行甲醛和總揮發性有機物（TVOC）進行檢測，結果顯示檢測的36件家具中，僅5件符合標準，5歲兒子睡房一個櫃桶的甲醛濃度更高達4.8，是甲醛濃度上限的60倍。據當地SS554冷氣建築的室內空氣品質標準守則，甲醛含量不能超過0.08PPM濃度。記者發現一走進兒子房間就聞到一股異味，待上半分鐘已明顯感覺眼睛乾痛。宋男妻子表示，原本打算接87歲老爺過去住，直言「不敢想像老人家對甲醛會有甚麼反應」。

 

　　宋男透露，證實出現甲醛超標問題後，裝修公司兩度安排除甲醛公司上門處理，但每次都只能抑制甲醛釋放一段時間，無法根治，加上他擔心除甲醛藥水會對人體有害，雙方同意尋求其他解決方案。裝修公司提議出錢讓宋男一家搬出去住，但不足以讓他們入住高級酒店，而公司為他們找的住所環境亦令宋男不滿，致遲遲未能達成共識。

 

　　宋男稱雙方最後一次在4月30日協商無果後，裝修公司便開始冷處理，不看訊息和不接來電，一家人只能在客廳打地鋪近3個月，「在這期間，我還特地買了2台空氣淨化器、將所有窗戶打開，以減輕甲醛對身體的傷害」。他亦向裝修公司發律師信，對方提出免去7,800元（約4.5萬港元）尾數，並賠償2.3萬元（約13萬港元）和提供多次上門除甲醛。

 

起訴裝修公司

 

　　對於裝修公司提出的方案，宋男拒絕接受，稱當初購買家具已花費3.3萬元（約19萬港元），「我還得請人上門拆除舊家具跟其他費用，裝修公司提供的方案，根本沒有誠意」。雙方多番交涉不果後，宋男上周一（10日）聘人將舊家具全部拆除，並正式起訴裝修公司。涉事公司負責人則回應，已了解相關法律條款和行業規範，否認有任何違規行為。

 

甲醛增癌症風險

 

　　本港呼吸系統科專科醫生吳健聰接受訪問時曾指，甲醛可刺激眼睛及鼻子，會令人流眼水、鼻水、鼻塞及打噴嚏，如長期直接接觸又沒有做好保護措施，易因吸入濃度過高的甲醛，出現氣管發炎、咳嗽及痰多等慢性呼吸病症狀。有研究則指出若長期吸入甲醛，有機會增加患鼻咽癌及腸癌的風險。

 

　　本港皮膚科專科醫生葉榮根接受訪問時曾表示，持續吸入甲醛、苯及二甲苯等相類似有毒性氣體，可導致氣管及皮膚敏感、癌病、肺纖維化，嚴重程度視乎化學物濃度及空氣流通程度。空氣中化學物和暴露在外的皮膚直接接觸，對於較易敏感人士反應會更大；即使本身沒有敏感，但這些化學物質大都有刺激性，都可能造成不同程度反應。

 

消委會評測10款空氣清新機 除甲醛速度差19.2倍

 

　　消委會測試市面10款空氣清新機，售價介乎1,798至7,880元不等。測試項目包括空氣淨化表現，以及針對顆粒物、甲醛以至病毒過濾能力，其中除甲醛速度非常懸殊，速度介乎6.9立方呎/分鐘至139.2立方呎/分鐘不等，淨化速度差異可達19.2倍，當中1,899元「小米」的除甲醛表現最為突出，比7,880元的「dyson」更快。

 

消委會評測10款空氣清新機



LG AS60GHWG0
售價：$2980
空氣淨化表現：4.5*
除顆粒物：5*
除甲醛：3*
寧靜程度：3.5*
估計每年電費：$341
測試結果適用面積：461.3平方呎
總評：4.5*

小米空氣淨化器 4 Pro （AC-M15-SC）
售價：$1899
空氣淨化表現：4.5*
除顆粒物：5*
除甲醛：4.5*
寧靜程度：3.5*
估計每年電費：$467
測試結果適用面積：430.2平方呎
總評：4.5*

dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03
售價：$7880
空氣淨化表現：4*
除顆粒物：4*
除甲醛：3.5*
寧靜程度：4*
估計每年電費：$408
測試結果適用面積：270.8平方呎
總評：4*

b-MOLA BM100
售價：$4888
空氣淨化表現：3.5*
除顆粒物：3*
除甲醛：3.5*
寧靜程度：3.5*
估計每年電費：$355
測試結果適用面積：123.2平方呎
總評：3.5*

SHARP KI-N50A-W
售價：$4480
空氣淨化表現：3.5*
除顆粒物：4*
除甲醛：2*
寧靜程度：3.5*
估計每年電費：$451
測試結果適用面積：231.7平方呎
總評：4*

法國特福 PT3030
售價：$2058
空氣淨化表現：3.5*
除顆粒物：4*
除甲醛：1.5*
寧靜程度：3*
估計每年電費：$568
測試結果適用面積：231.2平方呎
總評：3.5*

3M FAPHK-T02WA-F1
售價：$3290
空氣淨化表現：3.5*
除顆粒物：3.5*
除甲醛：2*
寧靜程度：3*
估計每年電費：$515
測試結果適用面積：185.1平方呎
總評：3.5*

Panasonic F-PXV35H
售價：$2680
空氣淨化表現：3.5*
除顆粒物：3.5*
除甲醛：4*
寧靜程度：3.5*
估計每年電費：$230
測試結果適用面積：146.7平方呎
總評：4*

飛利浦 AC0850/31
售價：$1798
空氣淨化表現：3.5*
除顆粒物：3.5*
除甲醛：1.5*
寧靜程度：4*
估計每年電費：$176
測試結果適用面積：148.1平方呎
總評：3.5*

大金 MC30YBFVM3
售價：$2600
空氣淨化表現：3*
除顆粒物：3*
除甲醛：1.5*
寧靜程度：4.5*
估計每年電費：$227
測試結果適用面積：124.1平方呎
總評：3*

資料來源：消委會

 

3類傢俬高危

 

　　本港除甲醛服務公司負責人Eric接受訪問時曾表示，家居環境中甲醛含量急增多數與新買傢俬有關，不少由內地網購的傢俬如書櫃、衣櫃，甚至窗簾一類布料一般都有甲醛超標問題，當中又以木製傢俬屬「重災區」，輕則超標幾倍，嚴重更會超標40倍，當中傢俬上使用的膠水往往是甲醛主要來源。

 

　　Eric指房間內甲醛濃度有否超標，很多時受傢俬與空間面積比例影響，換句話說，一件含甲醛的傢俬所佔用的空間越大，令房間整體甲醛濃度提高的機會就越高。他指出3類大型傢俬最容易帶來甲醛問題：

 

  • 地台儲物櫃：地台儲物櫃一般體積較大，容易佔去單位大量空間
  • 書櫃：書櫃體積大而且多間隔，變相更容易用上大量膠水，成為甲醛來源
  • 衣帽間：通風不佳的衣帽間容易積聚甲醛，甚至令甲醛附在衣物上


拆解5大除甲醛方法效用

 

1. 活性碳

活性碳具有一定吸收甲醛能力，但要收顯著效果可能每格櫃桶都要放一包，且一旦活性炭吸收量飽和而未有更換，可能會令甲醛再度釋出。

 

2. 除甲醛噴霧

要消除甲醛，除噴向特定傢俬之外，亦要兼顧附近牆身或天花，一般住戶難以掌握除甲醛噴霧用量及使用位置。

3. 空氣清新機

捕捉甲醛能力高低取決於濾網品質，如單純使用活性炭濾網，可能出現前述吸收力飽和其後重新釋出甲醛問題。

4. 洋蔥、菠蘿

有傳切開的檸檬、洋蔥或菠蘿可吸走甲醛，事實上做法不但無助除甲醛，更會惹來蚊蟲，影響衛生。

5. 放盆栽

盆栽大約可以令1平方米內甲醛含量減低10%左右，約300呎單位則可能要平均地放置10個盆栽以上，做法較不切實際。

 

開窗通風更有效

 

　　要有效處理問題，Eric建議可多開窗通風，稀釋室內甲醛濃度之餘亦可將甲醛帶走，但他指香港居住環境狹窄，未必每個單位開窗後都有鮮風吹入，部分甚至沒有對流窗，未必個個單位適用。要根治問題，他建議可從源頭著手，避免選購採用大量黏合劑的木製「淘寶」傢俬。

 

　　吳醫生則建議裝修新居時，可透過以下3大方法減少甲醛影響：

 

  • 保持住所通風，傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬
  • 在裝修後1、2個月才入住新單位，特別是有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者
  • 選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸


醫生建議選用3種家具減風險

 

　　要減低上述物質帶來風險，葉醫生建議大家選用舊傢俬、天然木或金屬製的家具，或選購加工較少、產地受嚴格監管的傢俬，都會相對安全，平價傢俬較大機會因成本問題影響品質。他又指，室內通風非常重要，建議新屋入伙前，先開窗吹數星期，入住後要用抽氣扇等引入生風。

 

轉載自晴報

 

Tags:#失聲#喉嚨痛#甲醛超標#甲醛#眼乾#裝修#傢俬#家庭醫學
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生