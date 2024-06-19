歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
反式脂肪食物 ｜ 50款零反式脂肪名單公開！營養師教你睇食物標籤︰避開2種成分！長期攝取或引發心血管疾病
健康Tips
食物安全
食得有營
醫生解說
中風
心臟病

反式脂肪食物 ｜ 50款零反式脂肪名單公開！營養師教你睇食物標籤︰避開2種成分！長期攝取或引發心血管疾病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　餅乾是相當受歡迎的零食，但許多人未必留意到，餅乾中可能含有的反式脂肪，人體長期攝取會導致血管慢性堵塞，嚴重可引發中風、冠心病。為此，本報整合了50款零反式脂肪餅乾名單，供大家參考。

 

50款不含反式脂肪餅乾

 

梳打類

EDO 梳打餅原味
太平奶鹽味梳打餅乾
太平芝麻味梳打餅乾
太平白蔥味梳打餅乾
佳之選奶鹽梳打餅
佳之選芝麻梳打餅
嘉頓芝麻梳打餅
嘉頓原味梳打餅
四洲千島沙律醬味梳打餅
四洲芝麻梳打餅
四洲番茄梳打餅
四洲紫菜梳打餅
Meadows 減鹽梳打餅乾

 

威化

Loacker 朱古力威化餅
Loacker 紅苺乳酪威化餅
Loacker 雲呢拿粒粒裝威化餅
Loacker 榛子威化餅
佳之選士多啤梨味忌廉威化餅
佳之選朱古力忌廉威化餅
佳之選花生忌廉威化餅
嘉頓士多啤梨味忌廉威化
嘉頓朱未力味忌廉威化
嘉頓花生味忌廉威化

 

夾心或曲奇餅

Hansel 特級芝士夾心餅
Hansel 特級檸檬味夾心餅
Oreo 士多啤梨味朱古力夾心曲奇餅
Oreo 朱古力味朱古力夾心曲奇餅
Oreo 原味夾心曲奇餅
利脆 RITZ 芝士夾心餅
利脆 RITZ 檸檬味夾心餅
嘉頓時時食芝士味夾心餅
嘉頓時時食花生味夾心餅
嘉頓時時食檸檬味夾心餅
桂格燕麥朱古力曲奇
桂格燕麥提子曲奇

 

其他

EDO 芝士餅
EDO 薯仔餅
EDO 杏仁餅乾
嘉頓芝麻麥芽酥餅
嘉頓香蔥薄餅
Meadows 小麥克力架
Meadows 薏米餅
TimTam 朱古力三文治餅乾
TimTam 經典黑朱古力三文治餅乾
四洲甘大滋餅乾條番茄味
旺旺黑白配
嘉頓手指餅
嘉頓朱古力手指餅
樂天士多啤梨味熊仔餅
金樂絲 Gavottes 純味朱古力薄脆

 

　　據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

 

營養師教睇營養標籤

 

　　營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

 

　　Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

 

兒科專科醫生：長期攝取反式脂肪或引發心血管疾病

 

　　兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

 

　　而心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

 

　　他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，而患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士應盡量避免，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕也不應輕視。

 

　　「如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，長遠累積對血管的傷害，心血管疾病亦會更早形成。」

 

轉載自晴報

Tags:#反式脂肪#零食#冠心病#餅乾#慢性心血管堵塞#中風#營養#心臟科#兒科#零反式脂肪餅乾
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生