反式脂肪食物 ｜ 50款零反式脂肪名單公開！營養師教你睇食物標籤︰避開2種成分！長期攝取或引發心血管疾病

餅乾是相當受歡迎的零食，但許多人未必留意到，餅乾中可能含有的反式脂肪，人體長期攝取會導致血管慢性堵塞，嚴重可引發中風、冠心病。為此，本報整合了50款零反式脂肪餅乾名單，供大家參考。

50款不含反式脂肪餅乾

梳打類

EDO 梳打餅原味

太平奶鹽味梳打餅乾

太平芝麻味梳打餅乾

太平白蔥味梳打餅乾

佳之選奶鹽梳打餅

佳之選芝麻梳打餅

嘉頓芝麻梳打餅

嘉頓原味梳打餅

四洲千島沙律醬味梳打餅

四洲芝麻梳打餅

四洲番茄梳打餅

四洲紫菜梳打餅

Meadows 減鹽梳打餅乾

威化

Loacker 朱古力威化餅

Loacker 紅苺乳酪威化餅

Loacker 雲呢拿粒粒裝威化餅

Loacker 榛子威化餅

佳之選士多啤梨味忌廉威化餅

佳之選朱古力忌廉威化餅

佳之選花生忌廉威化餅

嘉頓士多啤梨味忌廉威化

嘉頓朱未力味忌廉威化

嘉頓花生味忌廉威化

夾心或曲奇餅

Hansel 特級芝士夾心餅

Hansel 特級檸檬味夾心餅

Oreo 士多啤梨味朱古力夾心曲奇餅

Oreo 朱古力味朱古力夾心曲奇餅

Oreo 原味夾心曲奇餅

利脆 RITZ 芝士夾心餅

利脆 RITZ 檸檬味夾心餅

嘉頓時時食芝士味夾心餅

嘉頓時時食花生味夾心餅

嘉頓時時食檸檬味夾心餅

桂格燕麥朱古力曲奇

桂格燕麥提子曲奇

其他

EDO 芝士餅

EDO 薯仔餅

EDO 杏仁餅乾

嘉頓芝麻麥芽酥餅

嘉頓香蔥薄餅

Meadows 小麥克力架

Meadows 薏米餅

TimTam 朱古力三文治餅乾

TimTam 經典黑朱古力三文治餅乾

四洲甘大滋餅乾條番茄味

旺旺黑白配

嘉頓手指餅

嘉頓朱古力手指餅

樂天士多啤梨味熊仔餅

金樂絲 Gavottes 純味朱古力薄脆

據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

營養師教睇營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

兒科專科醫生：長期攝取反式脂肪或引發心血管疾病

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

而心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，而患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士應盡量避免，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕也不應輕視。

「如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，長遠累積對血管的傷害，心血管疾病亦會更早形成。」





轉載自晴報