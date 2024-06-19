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白內障 ︳ 港安醫院基金會全數資助白內障手術？公院排期逾1年！長者可免費做切除手術＋術前術後檢查！即睇有咩申請條件
長者疾病

白內障 ︳ 港安醫院基金會全數資助白內障手術？公院排期逾1年！長者可免費做切除手術＋術前術後檢查！即睇有咩申請條件

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　白內障令人視力模糊，很多長者都難逃一劫患上此疾病，造成生活困擾。據香港大學統計，高達7成年齡介乎70至79歲長者患有白內障，但僅4.8%患者接受手術，原因可能是公立醫院輪候時間甚長，私家醫院手術費又太昂貴！現時眼科輪候白內障手術個案共有68,819宗，患者一般需要等候11至13個月，部分新界西患者需要等待4年才獲手術安排！港安醫院慈善基金—荃灣理事會有見及此，推出「金睛火眼慈善籌款行動」，免費為有需要人士進行手術。即睇有甚麼參與條件及申請方法！

 

4類人士符合資格！私家醫院免費進行白內障手術＋術前術後檢查！

 

　　輪候公立醫院白內障手術長路漫漫，每日要承受白內障帶來的視力問題好困擾，但又難以負擔私家醫院高昂的手術費用盡快做手術？「金睛火眼慈善籌款行動」或能幫助到合資格的患者舒緩問題！計劃由荃灣港安醫院提供一次手術前檢查、白內障手術及三次手術後檢查，醫治白內障。

 

白內障｜港安醫院慈善基金資助長者做白內障手術！符合4條件可免費做切除手術＋術前術後檢查！

（圖片來源：Envato）

 

　　只要符合以下條件：年滿65歲或以上之香港永久性居民、正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障、正領取綜援，又或者通過瑪利亞基金或關愛基金醫療援助項目入息及資產審查的低收入人士、身體狀況穩定的長期病患（須提供病歷報告），就可以申請「金睛火眼慈善籌款行動」！符合資格的話可以WhatsApp或電郵聯絡基金會，便會有專人跟進。

 

「金睛火眼慈善籌款行動」詳情

 

申請資格：

● 年滿65歲或以上之香港永久性居民

● 正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障

● 正領取綜援或通過瑪利亞基金 / 關愛基金醫療援助項目入息及資產審查的低收入人士

● 身體狀況穩定的長期病患（須提供病歷報告）

 

申請途徑：

● WhatsApp查詢：6462 3292（星期一至五、上午9時至下午5時）

● 電郵：foundation@twah.org.hk

 

計劃詳情請按此

 

　　計劃已於2023年成功為超過50個長者完成白內障手術，70歲潔姨是其中一個受惠人。她一直喜歡閱讀，但漸漸視力變得模糊，無法對焦。最初以為眼鏡度數不正確，但經視光師診症為白內障。潔姨先向公立醫院申請排期做手術，但因種種原因未獲公立醫院安排輪候。其後曾出現視網膜脫落，以及患有黃斑病變。她經朋友介紹，認識到「金睛火眼慈善籌款行動」並嘗試申請，成功於去年完成手術，回復雙眼健康。

 

白內障｜港安醫院慈善基金資助長者做白內障手術！符合4條件可免費做切除手術＋術前術後檢查！

（圖片來源：港安醫院慈善基金—荃灣理事會）

 

Tags:#港安醫院#荃灣#長者#白內障#手術#免費#金睛火眼慈善籌款行動#眼科
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