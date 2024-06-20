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醫療事故 │ 日本16歲少年腹痛求醫！被誤診為急性腸胃炎致病情惡化亡！院方隔逾1年解釋原因
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醫療事故 │ 日本16歲少年腹痛求醫！被誤診為急性腸胃炎致病情惡化亡！院方隔逾1年解釋原因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本一名16歲男高中生因腹痛就醫，被一名實習醫生誤診為急性腸胃炎，而男學生實際患上的是「上腸繫膜動脈症候群」，病情持續惡化，最終他搶救無效死亡。事隔逾一年，院方昨日（17日）召開記者會鞠躬道歉。

 

　　綜合日媒報道，日本紅十字會愛知醫療中心名古屋第二醫院17日發布消息稱，一名16歲男學生在2023年5月28日因腹痛、嘔吐等症狀就醫，最初實習醫生根據電腦斷層掃描影像及抽血結果，診斷男學生為「急性腸胃炎」，僅處方腸胃藥，便讓他返家。

 

　　結果該名男學生病情沒有好轉，隔天再次就醫時確診罹患「上腸繫膜動脈症候群」（SMA），即十二指腸被困在血管之間並閉塞。5月30日凌晨，男學生病情持續惡化，出現心肺功能停止，最終於6月15日搶救無效死亡。

 

　　報告指出，由於對病人的脫水症狀，以及電腦斷層影像評估不夠充分，導致治療延誤；針對實習醫生的支援、職員間資訊共享的體制也存在問題；醫院院長佐藤公治等人於昨日（17日）召開記者會，向大眾鞠躬道歉，並表示將與死者家屬進行討論，以達成和解。

 

轉載自晴報

 

Tags:#治療#健康問題#網絡熱話#健康#醫療失誤#日本#急性腸胃炎#上腸繫膜動脈症候群#腸胃肝臟科#實習醫生#腹痛#嘔吐
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