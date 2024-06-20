歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
新冠 │ 台灣爆第6波新冠疫情！一周增623宗確診、長者佔死亡個案9成！醫生︰這兩類人病情較嚴重！
健康Tips
醫生解說

新冠 │ 台灣爆第6波新冠疫情！一周增623宗確診、長者佔死亡個案9成！醫生︰這兩類人病情較嚴重！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊台注意！台灣最近再爆第6波新冠疫情，疾管署昨日（18日）公布，上周新增623例「COVID-19」本土確定病例（併發症），比前一周翻倍暴增。另外，兒童確診者以輕症為主，約5%至10%的小朋友會因為哮吼或肺炎等情形住院。

 

確診人數1周翻倍

 

　　台灣疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，據疾管署統計，6月11日至17日新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周的329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另外，上周新增38例死亡病例，較前一周20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者佔90%。台灣疫情上升且處流行期。

 

　　李佳琳指出，近4周變異株監測統計數據顯示，在台灣本土及境外檢出變異株均以「JN.1」為主，分別佔比重為60%及54%。其次流行的病毒變異株，分別是「KP.2」及「KP.3」。

 

　　前馬偕醫院小兒部專任醫生程潔菡，近日亦在Facebook個人專頁發文表示，指近期門診人數爆量，很多大人也發燒，其中還有不少的新冠確診者。她又透露，門診中明顯發燒（大於38℃）的患者比例約10%至20%，在看診的5位發燒患者中，有4個確診新冠、一個確診A型流感。

 

兒童確診住院佔10%

 

　　台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，大部分兒童確診仍以輕症為主，有一部分的小朋友則因為併發症，如哮吼或肺炎等情形，影響到氣管需住院。兒童因為併發症住院的比例，一般為約5%至10%。

 

　　張鑾英醫生指出，重症大多與先天性問題相關，如心臟疾病等先天性異常，因為新冠會較容易產生呼吸衰竭等。2022年的新冠疫情不少孩子出現嚴重腦炎等，目前情況不像當時那麼嚴重，可能與孩子打了疫苗有關。

 

　　她提醒，若孩子出現聲音沙啞、咳嗽，同時有如狗吠聲音，呼吸雜音、胸骨下沿有凹陷、喘等情況，孩童因此出現吃不好、睡不好、脫水、小便變少、活力不佳或嗜睡等情形，就是警訊，建議盡快就醫。

 

2類人症狀偏嚴重

 

　　台大醫院兒科前醫生「蒼藍鴿」（吳其穎）分析指，根據最近對新冠肺炎確診的觀察，沒打過疫苗或沒確診過的人士，症狀通常偏嚴重，容易高燒及痠痛；有打過疫苗或曾經確診過的人士，通常症狀比較偏一般感冒。

 

　　台灣疾管署亦提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，應先使用新冠家用快測試劑，並於就醫時告知快測結果，以利醫師診斷。此外，由於近期疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒年歲滿6個月以上的人士儘速接種。

 

　　對於65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12週（84天）的65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下的人士等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

 

出現疑似症狀就醫前先快篩驗

 

　　● 出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果。

　　● 符合新冠XBB接種資格民衆請儘速接種疫苗降低重症或死亡風險，呼籲已接種1劑且間隔12週（84天）高風險對象，再接種第2劑以增強保護力。

 

資料來源：衛生福利部疾病管制署

 

預防流感5大方法

 

　　本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

 

　　若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

 

1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。

 

資料來源：呼吸系統專科醫生吳建聰醫生

 

轉載自晴報

 

Tags:#新冠肺炎#傳染病#兒童健康#健康問題#網絡熱話#健康#旅遊#Covid-19#疫情#台灣#兒科#老人科#胸肺科#併發症
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生