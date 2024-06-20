日本食人菌個案創新高！醫生列出6類高危人士︰有傷口都要小心！外遊必學4招自保法

遊日注意！據日本國立感染症研究所指，日本「食人菌」案例已破千宗，更駭人的是，日本目前還有多達6種傳染病正在全國各地流行。

綜合日本傳媒報導，日本國立感染症研究所18日公佈的統計數據顯示，截至6月9日，日本今年報告的鏈球菌中毒休克症候群（俗稱「食人菌」感染症）病例數累計破千，達1,019例，較早前截至6月2日累計977例，短短一週即增加42例，上升速度十分驚人。

研究所也指出，6月3日至9日的一週內，有6種疾病在全國多個都道府縣達到「流行」水準，包括甲型鏈球菌咽喉炎（又稱溶連菌感染症） 、流行性腮腺炎、咽結膜熱、手足口病、皰疹性咽峽炎（Herpangina）及感染性腸胃炎，呼籲民眾認識疾病並正確預防。

食人菌48小時可奪命

食人菌，又名甲型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

感染食肉菌6類商危人士



1.幼兒

2.長者

3.糖尿病患者

4.洗腎患者

5.癌症病人

6.身體有傷口人士



資料來源：台大醫院小兒感染科醫生 黃立民

外遊4招自保法

香港呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時，則懷疑日本近期多種傳染病的爆發極可能與新冠疫情後，市民對衛生防護開始鬆懈有關。他解釋指新冠疫情期間，市民衛生意識十分強烈，加上長期戴口罩，因此令上呼吸病毒感染機會大大降低；疫情過後，市民開始鬆懈，，不會再像以往「罩不離口」，自然會令細菌有機可乘。

至於傳染病防範措施方面，梁子超指對於手足口病，還是甲型鏈球菌，預防方法大致相近，提醒有意去日本人士可以注意呼吸道及傷口性的防範，並指一有輕微症狀，便需儘快求醫，因為抗生素「盤尼西林」對病毒初期發病時仍是相當有效。

1. 盡量避免去人多的地方即使去最好戴口罩



2. 留意身上是否有傷口即使微小的傷口亦要做好包紮；避免去溫泉澡堂等地



3. 做好手部清潔



4. 一有發燒或者上呼吸感染症狀要盡快求醫讓醫生處方抗生素





資料來源：香港呼吸系統專科醫生梁子超





轉載自晴報



