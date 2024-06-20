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米粉暗藏添加劑？營養師比較9款即食米粉︰長期攝取2成分或誘發腸炎、心血管病！食得健康勿做一件事！即睇5款安全米粉名單
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米粉暗藏添加劑？營養師比較9款即食米粉︰長期攝取2成分或誘發腸炎、心血管病！食得健康勿做一件事！即睇5款安全米粉名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少減肥人士想食碳水化合物，都會選擇低卡容易消化的米粉；而究竟市面所售的米粉是否每一款都適合？本報搜集了超市熱賣的9款即食米粉，並請教註冊營養師，看看當中是否存在營養陷阱。

 

純米粉 / 調和米粉 / 糙米粉 定義

 

　　超市售賣各款即食米粉產品，區分不同種類和口味，琳琅滿目究竟該如何選擇？Aranth安曼營養旗下註冊營養師Ariel指出，相對香港的米粉市場分類的指引，台灣對米粉產品的分類定義比較仔細。「純米粉」一般在標籤成份上只有米和水成份製成的產品；「調和米粉」則添加其他穀物粉，例如玉米澱粉、南瓜粉、淮山粉等等去製成；至於「純糙米粉」則會以糙米取代部份大米加上水製成。

 

留意即食米粉含E466穩定劑或誘發腸炎

 

　　本報搜集了超市熱賣的9款即食米粉，包括包裝米粉：福字上湯米粉、公仔米粉雪菜味、超力銀絲米粉原味、超力新竹米粉、超力足料小清新花甲米粉、源順食品有機南瓜糙米米粉、老鍋快炒調和米粉；及杯裝米粉：日清米粉雪菜肉絲味、超力醬爆杯黑蒜牛蘑王米粉。

 

　　Ariel拆解以上9款米粉成分，表示杯裝和普通包裝米粉的營養成分區別不大，一般包裝米粉亦可以用熱水浸泡食用，不需經過改良處理。但提醒當中要注意含有E466穩定劑的產品：

 

　　有初步研究指出，長期食用穩定劑E466或會影響腸道生態健康，誘發出腸炎或腸道易激症。

 

　　另外，乳化劑E471屬於脂肪的一種，並含反式脂肪，攝取過多可提升體內壞膽固醇水平，增患心血管疾病風險。

 

　　因此，Ariel建議，盡量選擇成分為純米、和盡量不含添加劑的米粉產品，且不含添加劑的米粉也可以存放較長時間。而「純糙米粉」的膳食纖維會比一般純米粉含量豐富，對控制血糖和減重人士更友好。即睇不含E466米粉推薦：

 

9款超市熱賣米粉


1.福字 上湯米粉

成分：

  • 大米


2.超力 銀絲米粉不味

成分：

  • 大米 （85.5%）

 

3.超力 新竹米粉

成分：

  • 玉米澱粉
  • 穩定劑（E471）

 

4. 超力 足料小清新花甲米粉

成分：

  • 玉米澱粉
  • 增稠劑（E466）
  • 乳化鹽（E451(i)）
  • 乳化劑（E475）
  • 小麥蛋白

5.超力醬爆杯 黑蒜牛蘑王米粉

成分：

  • 玉米澱粉
  • 增稠劑（E466）
  • 乳化鹽（E451(i)）
  • 乳化劑（E475）
  • 小麥蛋白


6.公仔 米粉雪菜味

成分：

  • 玉米澱粉

！醬料含增稠劑（466）

 

7.源順食品 有機南瓜糙米米粉

成分：

  • 有機糙米（台灣）
  • 有機南瓜（台灣）


8.老鍋 快炒調和米粉

成分：

  • 在萊米粉
  • 非基改玉米澱粉
  • 乳化劑（E471、E466）
  • 增稠劑（多丙烯酸鈉）


9.日清米粉 雪菜肉絲味

成分：

  • 大米（45.3%）
  • 玉米澱粉


資料來源：註冊營養師Ariel

 

比較其他粉麵、白飯營養價值

 

　　針對米粉的營養價值，Ariel表示米粉主要成份為米和水，營養成份較為單一，只能為人體帶來碳水化合物熱量，並不含其他的微量營養素。對比同份量的白飯，煮熟後的米粉熱量稍低於白飯15-20%左右。

 

　　而烏冬主要以小麥麵粉製成，當中相對蛋白質和脂肪會比米粉高，熱量則與米線相若。但傳統烏冬製作會加入大量鈉質，對比同樣100毫克烏冬和米粉，烏冬鈉含量可以高達180毫克，而米粉則只有14毫克。

 

　　而看似和米粉差不多的即食保鮮米線，由於添加了額外脂肪以免米線黏連，因此米線的熱量會比米粉甚至乎白飯更高，減肥人士需要注意。

 

健康進食米粉貼士

 

　　Ariel表示，其實市面上常見的米粉均成份簡單，大部份人都適合食用。但主要需小心米粉的調味料包：

 

世界衛生組織建議，成人每日鈉質攝取不超過2000毫克。而一個米粉平均含有約1600毫克的鈉質，若加飲湯，就會幾乎用完一日的鈉攝取限額。所以建議食用米粉時，盡量不要飲湯，就可以大大減低一餐的鈉攝取。

 

轉載自晴報

Tags:#註冊營養師#超市#低卡#易消化#Aranth安曼#E466穩定劑#減肥#添加劑#營養成分#碳水化合物#米粉#腸炎#營養#E466#純米粉#調和米粉#糙米米粉#營養標籤#食用安全
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