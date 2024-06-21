糖尿病 | 40歲男患糖尿病多年！曾歷中風心臟病腎衰竭，剩1周命幸獲捐心腎！即睇糖尿病成因+病徵！4類人屬高危人士

慢性疾病可能會帶來嚴重的健康問題！一名移美多年的內地男子自少患有糖尿病，到近幾年健康陸續出現問題，曾中風、心臟病發，後來甚至出現腎衰竭等嚴重健康問題。醫生曾告知他只剩下１星期命，如果沒有得到合適的器官移植，可能命不久矣。

糖尿病導致百病纏身

該名40歲居美內地男子Alstroemeria（化名）在社交平台「小紅書」分享自己由病重，到接受器官移植後的心路歷程。男事主指，他自少患有一型糖尿病，體型屬肥胖。到30多歲時，他被診斷有腎病，需要定期洗腎保命。後來，他曾經歷中風、3次心臟病發，甚至出現腎衰竭的情況。他病重時曾出現肺積水和眼底出血導致失明，當時被送入深切治療部搶救。醫生告知他，如果一周內沒有合適的心臟和腎臟移植，他將命不久矣。

在我30多歲時，我經歷了一次腦梗，三次心臟病，腎衰竭，透析，眼底出血造成失明，糖尿病，肺積水，ICU昏迷不醒……

剩1周命幸獲捐心腎

幸好，男事主在5天內，獲一名因車禍過身的20歲男生，捐贈心臟及腎臟，讓危在旦夕的他獲得一線生機。終於，他在去年9月中成功移植兩個器官，猶如重獲新生，亦成功做眼科手術，恢復視力。

圓夢載家人環遊世界

男事主病重前曾學習駕駛小型飛機，夢想希望學有所成後，與家人一同環遊世界。器官移植手術後8個月，男事主終於獲醫生批准飛行，繼續完成飛行員課程。他坦言，「從來沒有停下來我的理想和追求」，只希望能夠健康生活下去。經歷過多次瀕死邊緣，他對生命有另一番感悟：

因為經歷過一次又一次的搶救，今天的我把身邊所有的事情都看得很淡。

糖尿病成因+病徵

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力受訪時曾指出，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病8大症狀

經常口渴

尿頻

經常飢餓

體重下降

疲勞

視野模糊

傷口癒合不良

皮膚搔癢

資料來源：衛生署

糖尿病患者應做好體重控制

黃醫生建議，糖尿病患者應好好控制體重，肥胖或過重的人士（即BMI（身體質量指數）分別高於25或23m2/kg）應先減去5-10％體重，會對血糖控制有所幫助。運動方面，他建議每周至少有5日進行30分鐘的帶氧運動；飲食上就可減少碳水化合物的攝取，多選擇新鮮的食材、蔬菜，少吃加工製品，以植物油、種籽油（如橄欖油、芥花籽油等）為主要食油，則較為健康。

轉載自晴報