胰臟癌 │ 台灣名作家小彤患胰臟癌！兩次化療引起4大副作用︰看一次噁心一次！公開「癌王」7大症狀！腹背痛、突然消瘦要小心

【胰臟癌/化療/副作用/頭痛/癌王】台灣知名兩性作家小彤（原名：楊美惠），曾與張小嫻、張曼娟及吳淡如被皇冠文化並列為「文壇四大天后」。惟小彤今年2月被確診患上「癌王」之稱的胰臟癌，隨即展開達12次的漫長化療。期間她多次於社交平台分享治療經歷，指化療帶來了多種可怕副作用，近日更出現白血球異常，幸而經過一輪波折後，完成兩次化療。化療前她更強忍不適、堅持出席女兒畢業典禮，笑言女兒順利考上美國知名音樂學院，令她非常欣慰。其樂觀抗病的心情感動不少網民，台灣女星林薇數日前往探望時，見到小彤1狀況坦言「差點忍不住噴淚」，大讚對方極為堅強，祝福她戰勝病魔、盡快康復。

綜合台媒報道，小彤（原名：楊美惠）今年2月因為臉色眼白泛黃，於是求醫，其後證實患有「癌王」稱號的胰臟癌，除了要緊急開刀將腫瘤切除，更需於半年內展開12次化療。經過兩次化療，小彤除了要面對傷口疼痛外，副作用亦接踵而來。首先是噁心沒食慾，望到化療營養餐盒「看一次噁心一次」，叫外送美食亦完全沒有胃口；其次是皮膚變得敏感脆弱，輕輕一碰就瘀青，隨手一抓就有破損，甚至起了水泡；第三個副作用是極度嗜睡，可以睡到不省人事；第四個副作用是嚴重脫髮，她指不論再怎麼小心翼翼，頭髮還是一大撮一大撮掉落。

白血球異常險無法化療

上周二（11日）本身打算接受第三次化療之際，小彤被醫院指白血球僅剩2,800個，遠低於3,500標準值，注射白血球生長素後便被遣返回家等候通知，直到今日（18日）才接到通知接受化療，惟白血球數量因近日「大補特補」而暴衝到11,000個，差點無法進行化療。

小彤透露指，由化療開始至今，副作用仍然持續，除了虛弱嗜睡、食慾不振，頭髮亦依然一大攝脫落，她索性將留了七八年的長髮一次剪短：「省得看到一地長長落髮怵目驚心。」

抱病參與女兒畢業禮

治療之路雖然極為艱辛，但小彤仍保持著堅定樂觀的心態。第二次化療出院第五日正是女兒高中畢業典禮，她不想錯過女兒人生重要時，因此與醫生討論後，強撐不適錯在校園禮堂無人角落「看著女兒上台領獎」。她欣慰表示，女兒雖生性散漫、成績並不優秀，但卻自己默默準備所有資料與自創曲，順利考上了美國柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）令她相當驚喜，由衷坦言：

「儘管化療副作用持續不適，但是女兒能考上嚮往的音樂學院，還有一堆朋友依然不斷送來各式補品與關懷問候，我真心覺得自己既幸運又幸福。」

文末更堅強表示「樂觀與開心是打倒癌症的最佳武器」、「我沒問題的」，樂觀心態感動不少網民。

好友探病見傷口險落淚

上周四（13日）台灣女星林薇到院探望好友小彤時，透露小彤目前精神非常好，看上去光彩照人，祝福對交可以戰勝病魔、早日完全康復，但對方「談笑風生毫不在意地讓我看她30cm的開刀傷口」的舉動，讓她感到極為心痛、幾乎落淚：「我的心在淌血，差點忍不住噴淚！」但對方堅強的心態及意志力同樣感染了她：

「她的氣色、心態與意志力都比我們還要堅強，而且愈來愈美麗，與她相比我們凡夫俗子憑甚麼哭？」

胰臟癌風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間亦較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

性別



男性比女性有更高風險





種族



黑人的風險較高





抽煙



吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍





超重



超重的人有較大風險





飲食



長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌





糖代謝異常



糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險





化學品



長期接觸殺蟲劑後、石油或染料





感染幽門螺旋桿菌



患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍





慢性胰臟炎



常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因





遺傳性胰臟炎



遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見





資料來源：醫院管理局

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1. 腹背痛



上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。





2. 突然消瘦



胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。





3. 厭食



癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。





4. 黃疸



如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚



便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。





5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難



如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。





6. 發燒及發冷





7. 靜脈栓塞





資料來源：香港癌症基金會

轉載自晴報