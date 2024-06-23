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大題： 三高 │ 內地男子僅重123磅卻患高血脂！抽血驚見「豬油膏」、血脂超標40倍！醫生揭愛吃1食物惹禍！即睇6大降血脂方法
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三高 │ 內地男子僅重123磅卻患高血脂！抽血驚見「豬油膏」、血脂超標40倍！醫生揭愛吃1食物惹禍！即睇6大降血脂方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）問題常見於體重較重的人士，但即使身形瘦削亦不代表沒有任何風險。內地一名僅重56公斤（123磅）的男子因為身體不適求醫，結果進行檢查時竟抽出半管「牛奶血」，其血脂為正常值的40倍。

 

　　據內地媒體《極目新聞》報道，現年58歲的彭先生（化姓）來自湖北，最近1個月出現食慾不振、噁心、雙手麻木、全身乏力等症狀，甚至連路都走不穩，於是到當地醫院求醫。醫生為他進行抽血檢查時，結果發現抽出來的血表層有一層厚厚的油脂，且甘油三酯高達66.75mmol／L，約為正常血脂的40倍，轉氨酶非常高，肝功能也很不好。

 

　　彭先生其後到湖北省第三人民醫院腎病內科（風濕免疫科）就診，由該科主任龍利負責會診。由於彭先生的血脂呈現幾十倍的增高，導致血液黏稠度極高，全身血液循環受阻，大腦、心臟等重要臟器供血不足，情況十分嚴重，需要在短時間內快速將血脂降下來。

 

　　有見及此，龍利馬上決定為彭先生進行血脂淨化治療，而經過數小時的治療後，彭先生的情況亦出現好轉，第二天便感到頭腦清醒了許多，食慾也開始恢復，還能下地行走。

 

　　龍利提到，血脂淨化治療是借助體外循環及相關的血漿脂蛋白分離技術，過濾、吸附和沉澱等方法選擇性去除患者血漿內過高的血脂，從而做到降低膽固醇及甘油三酯的水平。他指出，這種治療能夠迅速糾正脂質代謝紊亂和微循環障礙的問題，使患者心腦血管事件發生率大大降低。

 

　　經過一周的治療後，彭先生的各項指標成功降到正常範圍，精神、食慾和體力都恢復良好，肝功能亦恢復正常，最終在周三（12日）出院。

 

　　值得留意的是，彭先生體重僅56公斤（約123磅），明顯不是肥胖人士，到底為何會患上高血脂？其實問題在於其飲食習慣，他平時愛吃且能吃，尤其喜愛吃肥肉，所以便導致其血脂比正常人高出許多。

 

　　對此龍利就解釋，很多人以為只有肥胖人士會有高血脂的問題，但肥胖只是導致血脂高的原因之一，遺傳因素、不良生活方式、藥物因素、代謝障礙、腎病綜合症、糖尿病等都會導致血脂及血尿酸升高。一般情況下，大部分患者透過飲食調整、口服降血脂藥物便能將血脂控制在正常範圍內，而降脂治療亦不是一勞永逸的方法，重點在於長期管理；患者需要在醫生的指導下合理使用降脂藥物，同時密切監測肝功能和血脂變化，才能收穫健康人生。

 

同場加映：降血脂6大重點

 

　　台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁指出，「高血脂症」是指血液中的膽固醇或三酸甘油脂過高，亦可以是壞膽固醇過高或好膽固醇過少，而高血脂危險族群主要包括家族遺傳者、少吃多動人士、肥胖人士、有煙酒習慣人士、吃太多飽和脂肪/膽固醇者等；值得留意的是，高血脂除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。她又另外分享降低血脂的6大重點：

 

1. 不油炸／油煎／油酥

2. 戒掉煙酒習慣

3. 減少進食高膽固醇／高飽和脂肪酸食物

4. 控制體重／體脂肪

5. 多使用植物油

6. 多吃高纖維食

 

資料來源：高敏敏 營養師

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#健康問題#頭暈#治療#高血脂#健康#肥肉#膽固醇#甘油三脂#降血脂#心臟科#三高#四高
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