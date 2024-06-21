夏至湯水 │ 中醫拆解夏至5大健康問題！腸胃不適、濕疹爆發！清熱解暑推介12種食材+冬瓜薏米湯

今日（21日）踏入二十四節氣的夏至節氣，此時屬於一年中白天最長的一天，標誌著夏季的開始，而隨著氣溫升高、日照時間轉變，容易出現睡眠、腸胃及皮膚問題，外出亦容易中暑、曬傷，甚至因出入冷氣場所而出現敏感及感冒症狀。有見及此，註冊中醫師原穎欣接受訪問時，就為大家拆解節氣期間多款養生食材及5大保養。

夏至節氣5大健康問題

原穎欣醫師解釋指，香港夏天氣又濕又熱，除了食物最變質易誘腸胃問題外，皮膚亦易出現毛孔堵塞、曬傷及過敏等問題，而日照時間延長，亦可能令人睡眠變差，誘發以下5大健康問題：

睡眠障礙：醫師表示，隨着日照時間延長，天黑時間較晚，有機會令部份人睡眠變差。有現代研究認為，人體會接收每日光暗之規律，從而生成褪黑素，褪黑素會參與調整睡眠及覺醒時間，使人體與晝夜節律同步。而日照時間長，可能會令人較難有睡意或容易早醒，正好呼應中醫「天人相應理論」。中醫認為人應順應天時而活，因此進入夏季，人亦應相應地減少睡眠時間，夜臥早起，但古人乃按照日出而作，日入而息生活，因此在此所言之夜臥早起乃建議約11至12時入睡，6至7時起床。



腸胃不適：夏季天氣酷熱，食物處理及保存不當容易變壞，加上天氣漸漸變熱，大家喜愛飲食生冰凍消暑，容易損傷脾胃消化功能；加上香港夏季潮濕炎熱，濕氣重亦容易令人脘腹脹滿，不思飲食，因此進入夏至以後應更加注意腸胃狀況。



皮膚病：香港夏季天氣又濕又熱，汗水及油脂分泌容易堵塞毛孔，天氣濕熱又容易滋生細菌，故夏天較容易出暗瘡。天氣酷熱，若毛孔堵塞，無法有效排汗，則可能出熱痱（汗疹）。天氣變化或氣温過熱亦容易誘發濕疹爆發。



中暑及曬傷：夏至以後，由於氣温會逐漸升高，戶外工作或活動需小心預防中暑，香港近年亦曾發生數次戶外工作中暑致命意外，因此夏季在戶外工作或玩樂絕不能掉以輕心。



鼻敏感及感冒：香港室內冷氣温度低，室內外温差大容易引致鼻敏感及感冒。

有見及此，醫師為大家提出5大保養貼士關鍵貼士：

夏至節氣5大保養貼士

注意睡眠質素：晚間可減低活動量，例如避免晚間進行劇烈運動，以及晚間避免經常使用電子產品，以免影響睡眠。跟從日照時間改變，實行夜臥早起，可晚間11至12時入睡，早上不宜太晚起床，早上亦宜曬曬太陽，令身體能跟從天時變化調節生理時鐘。



關注腸胃健康：小心儲存食物，熟食未食用時需放入雪櫃儲存，避免進食冷盤及未熟透食物，以防食物中毒。亦要減少進食生冷冰凍食物，以免影響脾胃消化功能，導致痰濕內生。若出現濕重表現，如大便黏爛、脘腹滯脹、不思飲食，則應尋求中醫師處方中藥。



注意皮膚清潔：每日使用一次洗面乳清潔面部皮膚，避免使用含油份較高或質感厚膩之化妝護膚品，以免堵塞毛孔。幼兒、容易出現熱痱及濕疹患者，需避免長時間逗留高温炎熱處所。



防中暑、避免曬傷：夏季在戶外工作或玩樂需避免長時間在高濕烈日下暴曬，或在長時間逗留在高温潮濕室內處所，保持室內通風，並注意多喝水及多休息，同時避免過度勞累，以防中暑。夏季紫外線指數較高，需注意防曬及遮擋陽光，避免曬傷皮膚。



注意保暖：外出需帶備外套，因香港室內冷氣温度低，室內外温差大容易引致鼻敏感及感冒，女士避免經常穿着露臍裝，以免子宮受寒，引致痛經。

立夏節氣12款養生食材

原醫師表示，瓜果類食物多數偏寒涼，因此非常適合夏天食用。除此之外，以下9大食材具清涼解暑、生津止渴及清熱袪濕功能，建議可依照個人身體狀況，煲湯及煮食時選擇採用：

1.西瓜

清熱消暑





2.冬瓜

清熱解暑





3.青瓜

清熱解暑





4.檸檬

生津止渴



5.酸梅

生津止渴

6.花旗參

生津止渴





7.綠豆

清熱祛濕



8.薏米

清熱祛濕



9.白扁豆

清熱祛濕





資料來源：註冊中醫師原穎欣

陳醫師又推介以下一款清涼解暑湯水，惟性質稍寒涼，若脾胃虛寒，經常大便稀溏者需要慎用：

冬瓜薏米消暑湯（3-4人量）

材料：冬瓜 300克、荷葉 1/4塊 生、熟薏米各 15克、白扁豆 20克、赤小豆 20克、淮山 20克 、玉竹 15克、茨實 20克、蓮子 20克、蜜棗 2個、可加入瘦肉 300克。



做法：



1.剪開荷葉，取1/4張，所有藥材洗淨，加清水8碗浸泡一小時



2. 冬瓜洗淨切塊，冬瓜皮及冬瓜子均有利水袪濕作用，不必去除



3. 若需加入瘦肉，可先切塊汆水



4. 所有材料連浸泡之水加入鍋中，煲滾10分鐘後轉慢火煲一小時。



5. 加適量鹽調味即成。

轉載自晴報