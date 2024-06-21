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楊丞琳世界巡演前夕患突發性失聰！左耳僅餘一半聽力、高頻耳鳴！醫生拆解4大原因
醫生解說
健康Tips

楊丞琳世界巡演前夕患突發性失聰！左耳僅餘一半聽力、高頻耳鳴！醫生拆解4大原因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　謹記要好好保護聽覺！楊丞琳日前在廈門舉行世界巡迴演唱會，不幸在開騷當天早上突然左耳失去一半聽力。她在演唱會上與歌迷剖白，指擔心自己身體抱恙導致演出失準，歌迷會失望。幸好貼心的歌迷們都表示體諒，指偶像的表演一如既往的「完美」，亦心痛偶像連日來勞碌，勸她要好好休息和就醫！

 

左耳突然失聰 怕演出失準

 

　　「可愛教主」楊丞琳最近正舉行巡迴演唱會，上周六（15日）在廈門開騷時，向歌迷透露當天早上左耳突然出現突發性耳鳴，「左耳的聽力只剩一半」，臉帶愧疚向歌迷剖白，指自己當晚的演出比平時更為吃力，怕自己表現失準會讓他們失望，反問歌迷「我目前唱得還可以嗎？」，獲現場歌迷熱情大喊：「完美」、「超級棒」，她深鎖的眉頭才稍稍放鬆。她向歌迷承諾過幾天會好好去看醫生，「把身體顧好」，且強調幾次「耳朵真的對歌手好重要」。

 

　　我必須要保持兩耳的聽覺是平衡的，才能夠唱更好的歌給你們。

 

歌迷安慰：好好休息！

 

　　她續指，她就這個問題曾看過中醫，但仍找不出真正病因，估計「有可能是勞累、有可能是神經，可能就真的是耳朵本身」。她說曾經有人告訴她：「耳屎過多會導致突發性耳鳴」，她亦開玩笑指，自己從來都不挖耳屎，故此當出現聽力問題後，她一直希望自己是因為耳屎問題所致。惟後來經過檢查後，發現自己只有很微量的耳垢，坦言自己為此感到很困擾。她形容自己現在兩邊的聽力相差很大，就像「隨時有人捂著我的感覺」。除了影響日常聽力，在演出時一唱到高音時，左耳會發出「奇怪噪音」，高頻的耳鳴讓她聽不清自己的音準。貼心的歌迷們不時大喊：「我來照顧你」、「好好休息」、「愛你」，熱情地鼓勵和安撫偶像，楊丞琳亦笑逐顏開。

 

　　雖然辛苦，但是我今天還是會堅持把原本準備好的歌唱完！

 

11年前曾患突發性失聰

 

　　據悉，楊丞琳在早年曾經左耳突然性失聰，幸好最後無大礙。在2013年，當時楊丞琳正乘搭飛機前往北京準備出席頒獎典禮。豈料，可能是因為機艙壓力過大，導致耳壓過高，出現耳鳴，接著從眼窩開始刺痛，隨即左耳突然聽不到任何聲音持續30秒，嚇得楊丞琳狂吃口香糖、吞口水、張開嘴巴排壓，才讓情況漸漸好轉。事後她表示「好險剛剛是左耳聽不見，若是右耳恐怕會影響表演。」，當時獲工作人員大讚敬業。

 

突發性失聰4大成因

 

　　耳鼻喉科專科醫生何志謙指出，突發性失聰一般是指3日內突然有3個音頻的聽力跌超過30分貝，主要有4大成因，包括病毒進入耳蝸、耳蝸神經綫損壞、耳蝸血管有問題導致內耳血液不足、或免疫系統攻擊耳蝸細胞導致聽力下降，患者並非完全聽不到聲音，情況多數只出現在一邊耳朵。

 

  • 病毒進入耳蝸
  • 耳蝸神經線損壞
  • 耳蝸血管有問題，致內耳血液不足
  • 免疫系統攻擊耳蝸細胞，致聽力下降

 

多單邊耳聽力下降

 

　　GJB2基因突變亦可影響聽力，何稱，如天生基因有缺陷，導致GJB2在內的基因出問題，可能較大機會患上突發性失聰，但此症一般很難預防，病徵包括感到耳道阻塞、出現耳鳴，以及單邊耳朵聽力明顯下降，嚴重時會感到頭暈。他提醒，如情況持續出現應及早求醫，若放任不理可致耳內神經綫壞死，令聽力永久下降。他強調，患者須盡快接受治療才能增加治癒機會。

 

　　何續說，醫生一般會先用音叉為患者進行檢查，如發現異常會作進一步聽力測試，以判斷內耳的聽力，並排除耳道是否有耳垢堵塞、耳膜穿破或中耳發炎，需要時也會進行磁力共振，以檢查聽覺神經線有否出現腫瘤；並會為患者處方口服類固醇促進神經細胞修復，一周後再檢視效果，部分病人或需在中耳注射類固醇協助恢復。

 

可接受高壓氧治療

 

　　何透露，突發性失聰患者亦可接受高壓氧治療，即安排病人到一間密閉房間半小時，期間逐步加大空氣壓力至正常3倍，增加空氣內氧份，讓患者吸入純氧，以提升血液及組織內的含氧量，改善內耳組織缺氧情形，促使循環與組織細胞修復，但一般需做10多次，在港可進行有關治療的地方亦不多。

 

轉載自晴報

 

Tags:#楊丞琳#世界巡迴演唱會#失聰#突發性失聰#聽覺#耳鼻喉科#免疫系統#耳鳴
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