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機艙衛生 │ 空姐爆飛機上最污糟設備︰用廁紙卻隨時惹病上身？甚麼是非淋病性尿道炎？附4大預防方法
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機艙衛生 │ 空姐爆飛機上最污糟設備︰用廁紙卻隨時惹病上身？甚麼是非淋病性尿道炎？附4大預防方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　經過新冠疫情，相信大家在乘搭飛機時都會做好個人衞生措施，避免在密閉空間感染病菌。有空姐拍片指出，如果要在飛機上如廁，應避免隨便使用機艙內洗手間的廁紙，因為廁紙容易附著各種細菌、病毒和尿液，隨便使用廁紙幾乎等同把其他人的尿液抹在私密部位上！

 

空姐大爆搭飛機最污糟設備

 

　　美國一名空姐「flightbae.b」在社交平台上拍片提醒大家，千萬要避免使用機艙廁所內的廁紙。她在影片中解釋，因為飛機不時都會遇上氣流，而當飛機遇上氣流時就容易出現一種情況，小孩上洗手間時因為站不穩而把意外尿液射到馬桶以外的位置，而由於機艙廁所擺放廁紙的位置較低及貼近馬桶位置，故此經常常沾到尿液，令很多乘客都在不知情的情況下，使用了該廁紙並把其他人的尿液抹在私密部位上。

 

　　她在影片中亦建議大家可以使用機艙廁所洗手盆旁的廁紙，會比較安全，因為通常位於較高的位置，不容易意外沾到他人尿液。

 

　　影片曝光後引來熱烈討論，不少人均表示對此感到嘔心。

 

網民有乜講

 

● 完全沒想過廁紙上有其他人的尿液，好恐怖！

● 不單止這個原因吧，不時都會見到廁紙架鬆脫，整卷廁紙跌落廁所地板…

● 從未留意過除廁紙以外，還有其他紙巾在廁所內，這樣會不會感染性病呀？

● 為甚麼從來沒有人說過這問題，每次坐飛機都會用，也用了10多年了…

● 我從來都不會用廁所內的紙巾，只會用自己的紙巾！

 

沖廁水可彈6呎外 廁紙卷易被污染

 

　　機艙廁所是一個共用空間，與公共廁所相似。香港大學感染及傳染病中心在2020年一項研究發現，港人使用公共廁所的衛生習慣欠佳，300名受訪者中，43%不會先消毒廁板，36%不會用廁紙墊在廁板、19%不會用廁紙抹廁板、17%如廁時會踏在廁板上，同時亦有44%不蓋上廁板便沖廁。

 

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，公廁是散播傳染病其中一個高危場所，近半人沒有蓋廁板沖廁習慣最令人關注，他表示曾有外國研究發現，沖廁時濺出的水花可彈至6呎外，糞便的細菌隨之散播，馬桶旁的廁紙卷、地面甚至空氣都會受到廁水細菌污染，越狹窄的廁格風險越高。何栢良又指，公廁門柄、沖廁掣、廁板、廁格門、洗手盆及水龍頭都是病菌溫床，他建議市民應自備紙巾、濕紙巾及酒精搓手液，並先用紙巾和酒精搓手液清潔廁板方可使用坐廁，每次如廁後應蓋上廁板才沖廁，然後徹底洗手。

 

　　皮膚科專科醫生葉榮根曾接受訪問時亦曾指出，公廁廁板、門、門把、門後掛鉤、水龍頭、梘液按掣、乾手機等，都是傳播非淋病性尿道炎的途徑，同時提出4個方法以助減低去公廁時感染上非淋病性尿道炎的風險：

 

非淋病性尿道炎4大預防方法

 

1. 盡量不要在公廁大便

2. 最好不要使用廁板，可「凌空」如廁猶如坐「無影櫈」

3. 自備紙巾去廁所

4. 如有可使用廁所提供的坐墊

 

資料來源：葉榮根醫生

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#傳染病#環境衞生#衞生措施#機艙服務員#尿道炎#機艙衛生#飛機#廁所#廁紙#非淋病性尿道炎#皮膚科#腎或泌尿科#公廁#何栢良
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