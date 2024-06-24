歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
日本名醫大推「早餐斷食」休養消化器官！可減肥兼提升免疫力？一次旖睇斷食時段、2個早上飲食貼士
健康Tips
醫生解說
瘦身大法
肥胖問題

日本名醫大推「早餐斷食」休養消化器官！可減肥兼提升免疫力？一次過睇斷食時段、2個早上飲食貼士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近年坊間流行「168斷食法」減肥，但哪個時間才是最佳斷食時間？日本有名醫提出，「早餐斷食，九成的毛病都會消失」，並分享2招斷食方法，起床後跟住做，更是有益健康。

 

早上是最佳斷食時間

 

　　日本酵素權威醫生鶴見隆史在《早餐斷食，九成的毛病都會消失》一書中分享「早餐斷食」的原則。他建議選擇早上斷食，因為人體在深夜到清晨期間，會進行吸收與代謝，早上是排毒時間，若此時進食，不僅影響排毒，打亂了代謝節奏與酵素平衡，而且前晚的食物還沒消化完，這時又攝取了多餘營養，就造成肥胖，也導致宿便。

 

　　鶴見隆史醫生指，按照人體的生理時鐘，補充營養與消化的最佳時段是中午到晚上8點之間，在這個時段進食，晚上開始吸收與代謝，隔天排泄廢物，才是正確的生理時鐘。而且如果在8點前吃完晚餐，到隔天中午再吃東西，那麼就是16小時斷食，比半天時間再長一點。

 

斷食半天有助休養消化器官

 

　　因為食物從攝取到消化完成大概需要半天，如果一天吃三餐，每餐間隔只有5到6小時，上一餐的食物還沒消化完成，又要再吃一餐，就等於身體不斷在進行消化，就沒有酵素可以分配給代謝使用了。

 

　　鶴見隆史醫生表示，執行早上斷食等於每天都能斷食半天，休養消化器官，讓酵素有時間進行代謝活動。如果要清理全身細胞所囤積的污物，讓細胞恢復活力，唯一方法就是斷食。法國人認為，斷食是相當好的治療方式，稱之為「不用開刀的手術」，鶴見隆史的診所也建議病患執行酵素輔助斷食。

 

早上斷食有益健康

 

　　至於早上斷食，鶴見隆史醫生提到對身體有種種益處：在斷食期間，身體不再需要處理食物的消化和吸收，可以讓腸道有時間清理自身的環境；身體會利用存儲的能量來維持正常的生理功能，幫助血液流通更順暢，有助於提高免疫力；可以排出體内囤積的毒素；減輕身體的壓力和緊張感，緩解肌肉的緊繃和痠痛；促進呼吸與循環系統功能。

 

　　大部分人認為，吃早餐有益健康，不過，鶴見隆史醫生表示，如果出現疲勞、倦怠、肩頸痠痛、三高、過敏等毛病，建議立即開始「早上斷食」。因為早上斷食的關鍵在於酵素，如果酵素不夠，身體就會出現各種毛病，而早上斷食可以輕鬆維持酵素充足，保護身體健康。

 

早上斷食的方法

 

●　早上起床之後喝杯水：喝水不能一口氣猛灌，要先含在嘴裏，咀嚼30下再吞下去。藉此可以分泌唾液，唾液裏的過氧化酶（peroxidase）可以減少活性氧，避免癌症與生活習慣病。

 

●　怕冷的人可以喝1杯稀飯湯：喝的方式也是含住一口，咀嚼30下再吞下去，如果覺得稀飯湯沒味道，可以加顆酸梅，酸梅最後吃。

 

同場加映：10種常見減肥法的錯誤觀念

 

　　台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁指出，自己當了那麼久減重醫生，發現大家很愛「把一個好觀念推到極端」，力求速效，結果導致反效果。因此，他盤點以下10種常見減肥法的錯誤觀念：

 

1. 168斷食法：

有些人聽說168斷食法有幫助，結果就乾脆1天只吃1餐，導致蛋白質不足。

 

2. 保持運動習慣：

以為多運動對減肥有幫助，結果每天不停運動，1周運動7天造成「過度訓練症候群」。

 

3. 只依靠飲食控制：

以為依靠飲食控制就可以，¹結果完全沒有任何運動習慣，飲食方面也沒控制得好。

 

4.吃水果：

只吃水果去減肥等於只攝取到澱粉和果糖，欠缺蛋白質。

 

5. 不吃水果：

坊間有指吃太多水果會導致脂肪肝，結果完全不吃水果令身體欠缺各種營養素。

 

6. 全斷食：

有些人聽說進食分量少就會瘦，¹結果選擇全斷食、每日只喝水而導致肌肉量減少。

 

7. 攝取油脂：

不停進食堅果、爌肉、奶油等容易積聚脂肪。

 

8. 減少澱粉：

有些人聽說減少澱粉有助減肥，結果完全戒澱粉，不利身體代謝。

 

9. 戒糖：

有些人聽說減少澱粉有助減肥，結果完全戒走糖分，不利身體代謝。

 

10. 避免攝取代糖：

其實無論天然或合成代糖，都仍然比精製糖分有益。

 

資料來源：減重醫師 蕭捷健

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#養生#健康問題#網絡熱話#健康#瘦身#斷食#營養#斷食時間#腸胃肝臟科#代謝#酵素#消化食物#早餐斷食#免疫力
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生