日本名醫大推「早餐斷食」休養消化器官！可減肥兼提升免疫力？一次過睇斷食時段、2個早上飲食貼士

近年坊間流行「168斷食法」減肥，但哪個時間才是最佳斷食時間？日本有名醫提出，「早餐斷食，九成的毛病都會消失」，並分享2招斷食方法，起床後跟住做，更是有益健康。

早上是最佳斷食時間

日本酵素權威醫生鶴見隆史在《早餐斷食，九成的毛病都會消失》一書中分享「早餐斷食」的原則。他建議選擇早上斷食，因為人體在深夜到清晨期間，會進行吸收與代謝，早上是排毒時間，若此時進食，不僅影響排毒，打亂了代謝節奏與酵素平衡，而且前晚的食物還沒消化完，這時又攝取了多餘營養，就造成肥胖，也導致宿便。

鶴見隆史醫生指，按照人體的生理時鐘，補充營養與消化的最佳時段是中午到晚上8點之間，在這個時段進食，晚上開始吸收與代謝，隔天排泄廢物，才是正確的生理時鐘。而且如果在8點前吃完晚餐，到隔天中午再吃東西，那麼就是16小時斷食，比半天時間再長一點。

斷食半天有助休養消化器官

因為食物從攝取到消化完成大概需要半天，如果一天吃三餐，每餐間隔只有5到6小時，上一餐的食物還沒消化完成，又要再吃一餐，就等於身體不斷在進行消化，就沒有酵素可以分配給代謝使用了。

鶴見隆史醫生表示，執行早上斷食等於每天都能斷食半天，休養消化器官，讓酵素有時間進行代謝活動。如果要清理全身細胞所囤積的污物，讓細胞恢復活力，唯一方法就是斷食。法國人認為，斷食是相當好的治療方式，稱之為「不用開刀的手術」，鶴見隆史的診所也建議病患執行酵素輔助斷食。

早上斷食有益健康

至於早上斷食，鶴見隆史醫生提到對身體有種種益處：在斷食期間，身體不再需要處理食物的消化和吸收，可以讓腸道有時間清理自身的環境；身體會利用存儲的能量來維持正常的生理功能，幫助血液流通更順暢，有助於提高免疫力；可以排出體内囤積的毒素；減輕身體的壓力和緊張感，緩解肌肉的緊繃和痠痛；促進呼吸與循環系統功能。

大部分人認為，吃早餐有益健康，不過，鶴見隆史醫生表示，如果出現疲勞、倦怠、肩頸痠痛、三高、過敏等毛病，建議立即開始「早上斷食」。因為早上斷食的關鍵在於酵素，如果酵素不夠，身體就會出現各種毛病，而早上斷食可以輕鬆維持酵素充足，保護身體健康。

早上斷食的方法

● 早上起床之後喝杯水：喝水不能一口氣猛灌，要先含在嘴裏，咀嚼30下再吞下去。藉此可以分泌唾液，唾液裏的過氧化酶（peroxidase）可以減少活性氧，避免癌症與生活習慣病。

● 怕冷的人可以喝1杯稀飯湯：喝的方式也是含住一口，咀嚼30下再吞下去，如果覺得稀飯湯沒味道，可以加顆酸梅，酸梅最後吃。

同場加映：10種常見減肥法的錯誤觀念

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁指出，自己當了那麼久減重醫生，發現大家很愛「把一個好觀念推到極端」，力求速效，結果導致反效果。因此，他盤點以下10種常見減肥法的錯誤觀念：

1. 168斷食法：

有些人聽說168斷食法有幫助，結果就乾脆1天只吃1餐，導致蛋白質不足。

2. 保持運動習慣：

以為多運動對減肥有幫助，結果每天不停運動，1周運動7天造成「過度訓練症候群」。

3. 只依靠飲食控制：

以為依靠飲食控制就可以，¹結果完全沒有任何運動習慣，飲食方面也沒控制得好。

4.吃水果：

只吃水果去減肥等於只攝取到澱粉和果糖，欠缺蛋白質。

5. 不吃水果：

坊間有指吃太多水果會導致脂肪肝，結果完全不吃水果令身體欠缺各種營養素。

6. 全斷食：

有些人聽說進食分量少就會瘦，¹結果選擇全斷食、每日只喝水而導致肌肉量減少。

7. 攝取油脂：

不停進食堅果、爌肉、奶油等容易積聚脂肪。

8. 減少澱粉：

有些人聽說減少澱粉有助減肥，結果完全戒澱粉，不利身體代謝。

9. 戒糖：

有些人聽說減少澱粉有助減肥，結果完全戒走糖分，不利身體代謝。

10. 避免攝取代糖：

其實無論天然或合成代糖，都仍然比精製糖分有益。

資料來源：減重醫師 蕭捷健

轉載自晴報