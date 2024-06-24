用易潔鑊煮食做漏1事致中毒暈倒！專家教4招安全使用易潔鑊︰選不含有1物質的鑊！檢驗塗層脫落用這方法！

易潔鑊是不少家庭必備的廚具，然而使用不當隨時有可能損害健康，影響安全。台灣有資深護士分享案例，指出曾經有人在使用易潔鑊煮食時做漏一件事，結果離開廚房接聽電話後，回來後便隨即昏倒，並藉此分享4招使用易潔鑊的注意事項，教市民如何保證自身安全。

台灣資深毒物科護士譚敦慈在節目《醫師好辣》上分享案例，表示曾經有人使用易潔鑊煮食，碰巧開火後電話響，於是便去接聽電話，不料重新回到廚房之後卻突然昏倒。到底為何會出現這種情況？譚敦慈就指出，關鍵在於事主開火後沒有同時開抽油煙機，離開廚房時亦並未熄火，結果便導致易潔鑊在高溫下釋出有毒物質，最終令事主吸入毒氣昏倒。

她又分享以下4招使用易潔鑊時的注意事項，提醒市民自保。

1. 煮食時不要開大火

使用易潔鑊煮食時，最好將火候控制在鑊的3分之2範圍內。譚敦慈指，過去選購易潔鑊時最擔心鑊中含有毒物質「全氟辛酸」（PFOA），如今市場上選擇眾多，市民可挑選標註不含有PFOA的鑊。

2. 使用「冷油冷鍋」煮食

譚敦慈提醒，使用易潔鑊煮食時切忌「熱油熱鍋」，應使用冷油下鍋，並開啟抽油煙機，以免令鑊的溫度過高、釋出有毒物質。

3. 洗鑊時先用冷水沖鑊底

大部分家庭煮餸不會只煮一道菜，譚敦慈就提醒，在準備煮下一道菜、清洗易潔鑊時，應先將鑊反轉，用冷水沖洗鑊底，待易潔鑊降溫後再進行清洗，會較為安全。

4. 塗層脫落就要更換

譚敦慈表示，一旦發現易潔鑊開始「黐底」，便代表鑊面的塗層開始脫落，應盡快更換。她又教路另一個分辨方法，指出可以在易潔鑊中加水煲滾，若水滾時泡泡大小一致，代表仍能繼續使用；但如果泡泡有大有小，則代表塗層已經脫落，便不能繼續使用。

轉載自晴報