大腸癌 │ 盤點腸胃科醫生6大不吃食物！白麵包、蛋白能量棒竟有份！加1食物可平衡腸道生態？即睇大腸癌4個常見症狀！

【大腸癌／心血管疾病／食用安全／腸胃科醫生/早餐/絕不會吃的食物/難消化/腸胃不適/健康陷阱】常言道，少吃多滋味，多吃壞肚皮。國外有腸胃科醫生和權威公開他們６種絕對不會吃的食物，指好吃的食物很多時候未必會健康有益。當中有一種食物更讓不少注重體態和健康飲食的人士，皆跌入健康陷阱。

大腸癌是本港5大癌症之一

根據世界衛生組織2024年數據，2022年全球患癌新症數字約有2千萬，當中死亡人數接近1千萬。而根據香港癌症資料統計中心報告指出，2021年錄得的癌症新症有38,462宗，本港5大常見癌症為：肺癌（15.5%）、大腸癌（15.3%）、乳腺癌 （14.5%）、前列腺癌（7.9%）及肝癌（4.6%）。與往年相比，前10名癌症的排名略有變動，胰臟癌上升至第10位。

腸胃科醫生6大不吃食物名單

綜合國外腸胃科醫生及權威資料，指不少人見人愛的食物很多時都是不健康的，例如雪糕、薄餅、汽水等，多吃恐增加患上大腸癌風險。作為腸胃科醫生，盤點6種食物是絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。





1.汽水

容易導致胃脹、胃氣或胃酸倒流

可引致糖尿病和心臟病



2.白麵包

精緻穀物有損腸道健康

3.油炸食物

研究指出，煎炸油可能會對腸道微生物組產生不利影響

導致動脈粥狀硬化加劇(即脂肪和其代物質在動脈壁上堆積)

4.紅肉

每天攝入超過100克，可增加患大腸癌風險

5.蛋白能量棒

高度加工，並含有大量用途未知的添加劑

看似健康但從來不吃



6.加工肉類

每周攝取紅肉和加工肉類4次或以上

大腸癌風險增至20%



資料來源：紐約大學格羅斯曼醫學院胃腸病學家Dr. Rabia De Latour

蛋白能量棒

塔夫茨醫學中心的胃腸病學家Dr. Harmony Allison表示，蛋白能量棒是高度加工的食品，在製作過程中加入大量不知名添加劑，容易導致胃脹氣。她建議，以牛奶、花生醬、堅果或南瓜籽等食物替代蛋白棒，亦可攝取同等分量的蛋白質。

紅肉（牛扒）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Reezwana Chowdhury指出，紅肉及加工肉類，例如漢堡扒或牛扒，會增加患上結腸癌和結腸息肉的風險。她解釋，這些食品中含有大量的飽和脂肪，故此食用分量要好好控制，每天攝入超過100克可增加患癌風險。

熱狗和加工肉類

紐約大學格羅斯曼醫學院胃腸病學家Dr. Rabia De Latour引用過往研究，指每周攝入紅肉或加工肉類4次或以上，可增加患上結腸癌風險至20%。故此，每當外出用餐時，她都會盡量避開食用這些冷盤。

油炸食物

腸道微生物研究專家Dr. Mahmoud Ghannoum表示，曾有過往研究指出油炸食物會影響腸道微生物生長，攝取過多油份或加劇脂肪和其他物質在動脈壁上堆積，導致動脈粥狀硬化。長遠來說，引致心血管疾病或中風。

汽水（碳酸飲料）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Simon C. Matthews指出，碳酸飲品容易入口，但同時喝太多會導致糖尿病和心臟病。他指，碳酸飲料通常含碳酸和咖啡因，故喝完汽水後會容易產生腹脹、打嗝、甚至胃酸倒流的情況。

白麵包

哈佛醫學院副教授Dr. Shilpa Grover指出，精緻澱粉對於腸道健康有影響。大量且長期食用紅肉或精緻澱粉的飲食習慣，容易導致糖尿病、心血管疾病及腸癌等。故此，她建議食用上述食品是可考慮配合一些酸菜，平衡腸道生態。

初期大腸癌3大警號+4大常見症狀

大腸癌4大常見症狀

1.大便帶血

呈鮮紅或深紅

或帶有大量分泌黏液

2.大便習慣改變

大便變稀

便秘

剛大便後還有便急的感覺，但不能排出大便



3.腹部不適

經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺



4.體重無故地下降



資料來源：衞生署

初期大腸癌3大警號

1.大便習慣改變

粗幼程度不一變

大便次數增加

大便形狀，變細



2.便血

大便有血

排黏液便



3.肚子脹痛

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

轉載自晴報