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咖啡 │ 日飲2杯齋啡可護腎！醫生點名讚手沖齋啡？用1物沖泡咖啡可增營養價值、降膽固醇！
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咖啡 │ 日飲2杯齋啡可護腎！醫生點名讚手沖齋啡？用1物沖泡咖啡可增營養價值、降膽固醇！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　很多人習慣每朝一杯「續命啡」，原來對身體有益處！坊間對於咖啡有很多誤解，有人說腎病病人不適宜喝咖啡，有人說齋啡削胃。台灣有醫生指出，咖啡對於身體有兩大益處，連腎臟病人亦鼓勵飲用，惟注意沖泡時注意細節，用錯方法有可能得不償失。

 

拆解腎病病人喝咖啡迷思

 

　　台灣腎臟科醫生江守山曾在「健康晚點名」上提出一日2杯齋啡可護腎。他近日在「小宇宙大爆發」節目中指出，普遍坊間認為腎功能不好的人不宜喝咖啡，事實上咖啡中的磷、鉀含量都不高，加上過往有研究指出，有喝咖啡習慣的人，大部分腎功能會較好。故此，他鼓勵腎病病人多喝咖啡，可減少排出蛋白尿。

 

用1物過濾可增加咖啡營養價值

 

　　市面上有很多種咖啡，江醫生最推薦手沖齋啡。他解釋，使用過濾紙沖泡的咖啡，能夠將咖啡裏面或有害的咖啡白醇濾走，避免刺激膽固醇升高；另外，經過保留下來的抗氧化物質「綠原酸」和「葫蘆巴鹼」的含量比較高。

 

忌放奶放糖 或用豆奶可代替牛奶

 

　　不少人會喜歡在咖啡中加入糖和牛奶，味道會較黑咖啡容易入口。江醫生建議，喝咖啡時最好不要加入奶和糖，因這兩種調味劑會劣化咖啡本身的健康價值，降低抗氧化物的活性。他補充，就算加入鮮奶會比加入煉乳好，但有報告指出鮮奶裏的蛋白質會結合綠原酸，故此推薦豆奶作為替代。

 

沖泡咖啡3大推薦方法

 

用過濾紙沖泡

● 可增加咖啡營養價值

 

忌放奶放糖

● 破壞咖啡健康價值

● 降低抗氧化物的活性

 

以豆奶代替牛奶

● 不會結合抗氧化物綠原酸

 

資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山

 

10大傷腎惡習

 

　　患腎病的原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名

未有補充足夠水分

 

第2名

高油鹽糖飲食

 

第3名

吸煙及空氣污染（PM2.5）

 

第4名

高度壓力及捱夜

 

第5名

部分藥物影響濫用成藥

 

第6名

飲料／零食／加工食品

 

第7名

憋尿

 

第8名

久坐不運動

 

第9名

錯誤進補和保健品

 

第10名

錯誤使用飲水容器

 

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#食用安全#膽固醇#咖啡#台灣#手沖咖啡#齋啡#護腎#腎或泌尿科#營養#濾紙#降膽固醇#傷腎
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