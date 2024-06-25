防曬 | 20歲少女用防曬噴霧後呼吸困難！現「白肺」揭患急性過敏性肺炎！醫生警告︰防曬勿直噴1部位！

夏天陽光猛烈，外出一定要做好防曬準備。不過，近日内地紹興一名20歲少女在使用防曬噴霧後，出現胸悶氣急、呼吸困難的症狀，就診發現竟變「白肺」，確診急性過敏性肺炎。

使用防曬噴霧後變「白肺」

據《新浪熱點》報道，17日中午，紹興20歲的女子麗麗（化名）因出現胸悶氣急、呼吸非常困難的症狀，在父母的陪同下前往醫院就診。麗麗的媽媽稱，女兒日常十分注重防曬，原本當天打算和她一起外出吃飯、逛街，於是女兒特意用上新買的防曬噴霧，出門前對著臉部和脖子大面積噴射。

當時，麗麗一邊噴防曬噴霧一邊和媽媽説話，沒有屏住呼吸，結果剛噴完防曬噴霧就咳嗽不止，且愈咳越兇。1小時後，她感到愈來越不舒服，呼吸愈發困難，遂前往醫院就醫。

醫生：切勿朝面部直噴

據主診醫生表示，經CT檢查發現，麗麗的雙肺呈現大範圍白色樣病變，報告提示「白肺」，被診斷為「急性過敏性肺炎」。醫生立即對她給予吸氧、激素抗炎抗過敏等處理，隨後麗麗的急性癥狀得到緩解，並送入呼吸內科病房進一步住院治療。

急診科主任陸遠強醫生解釋，「白肺」是指在胸部X片或肺部CT等影像學檢查中，看到患者肺部呈現大範圍的白色陰影，一般是由細菌、病毒、真菌或寄生蟲感染肺部或腫瘤轉移導致的肺組織受損、彌漫性肺泡出血綜合症等所引發。

陸醫生續指，麗麗此類「白肺」與使用防曬噴霧時吸入的有害物質有關。因防曬噴霧成分覆雜，含有各種防曬劑、光穩定劑、成膜劑、推進劑（丁烷、丙烷）等，使用者如果朝著面部直噴，一次性吸入氣溶膠的量過大，含有化學成分的顆粒物/液滴不僅會通過口腔、鼻腔進入肺部造成肺泡損傷，還有可能誘發本身是過敏體質人群的嚴重過敏反應，如呼吸困難、黏膜水腫等。

正確使用防曬噴霧方法

1. 使用防曬噴霧時應避免在狹小密閉不通風空間內使用，主要噴灑在身體上，與皮膚保持10~20厘米的距離；不能直接對著面部噴灑，一定要避開眼睛、口、鼻等部位，應將防曬產品先噴到手掌上，然後再在臉上塗抹均勻。

2. 首次使用前可以把少量防曬噴霧塗抹在耳後、肘關節內側等部位進行試，確定無不適反應以後再進行使用；使用防曬產品後，若出現過敏或其他身體不適時，應立即停止使用並及時前往醫院就診。

3. 不建議兒童尤其是幼童頻繁、大劑量使用防曬噴霧，用遮陽帽、防曬衫等物理防曬更為妥當。要避免在傷口、紅腫或濕疹等皮膚有異常的部位噴灑、塗抹。

4. 防曬噴霧中常將乙醇、丁烷、異丁烷等易燃、易揮發的液體作為推進劑，也是打火機燃料里的主要成分。如果操作不當或在使用時突遇明火，極有可能引火上身。存放時要避免陽光直曬，使用時遠離火源、熱源、靜電、撞擊等，避免將產品或使用完的空罐刺穿或投入火中。

轉載自晴報