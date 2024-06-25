蜈蚣入侵港公屋！日捉50條、家人被咬傷口大過$5硬幣！專家：蜈蚣毒性可致休克、處理傷口勿做1件事！教你3招防爬蟲類入屋

踏入夏季常有各種昆蟲入屋。一名居住公屋的港媽發文苦呻，近日發現大量小條蜈蚣入屋，甚至一日捉到50條沖落馬桶，惟她指已封好全屋去水位和渠位，不解蜈蚣如何入屋，而她和家人亦不幸被蜈蚣咬到，直言數量多到令人「精神崩潰」。

一名居住公屋的女網民上周六（22日）在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中發帖，表示每逢夏季家中都會出現大量小蜈蚣，今年也不例外，蜈蚣甚至數量更多和更大條，直言「今年特別癲，一日見到幾十條，基本上企喺露台望住，幾分鐘就會見到一條」。

不解蜈蚣如何入屋

事主透露住所鄰近山邊，單位亦有露台，露台有木地板，但她指露台已全封和裝設蚊網，亦用網和玻璃膠封好所有去水位、去水渠甚至分體式冷氣機的邊位，不知道為何仍有蜈蚣入屋。她指屋外有花圃，早前亦在住處附近見過長約20厘米的蜈蚣，估計是有蜈蚣「長輩」在外面產卵，蜈蚣幼蟲孵化後再入屋。

日捉40至50條蜈蚣

她表示單是當日一日已捉到40至50條蜈蚣，於是用燒烤夾把牠們夾到馬桶沖走。但她稱自己和家人也不幸被蜈蚣咬到，形容傷口「即時紅了一撻，大過5蚊餅......咁細條都好痛，大條啲我諗要入醫院！」，家人亦形容傷口頗痛，她馬上用消毒火酒消毒、冰敷和塗防敏感藥膏，但很擔心年幼兒子會被咬。

事主指曾向房屋署反映，惟職員指「外面花圃自然有」，她只好狂噴殺蟲水、出動電蚊拍和漂白水，但仍未能解決，遂考慮嘗試用香茅精、艾草甚至火槍對付蜈蚣，並詢問網民意見，「好煩，點搞，keep住有，精神崩潰」。

網民：冇咬到都嚇死

有網民看到帖文後，估計事主屋外有蜈蚣穴，形容牠們通常會在花盆底或石底繁殖，並分享自己的經歷。

網民有乜講

● 出面有個窩，要搵滅蟲公司搞，之前讀書嗰間學校都係咁。

● 我都有，喺地下行，去水位／門走上嚟。

● 住山邊一定多，全部喺水渠上來，如果你露台有木板可以養大量蜈蚣，最鍾意喺木板或濕嘅地方。

● 我屋企都有，花盆底，呢排好多，最擔心係屋企有貓，怕佢哋被咬。

● 蜈蚣多數會喺花盆底或者石底繁殖。

● 呢啲一夏天就出晒，以前住村屋地下眞係常客，你永遠唔會知佢哋點入嚟，試過喺小朋友隔籬走咗隻10cm以上嘅出嚟，冇咬到都嚇死。

蜈蚣含毒性可致休克 遭咬劇痛持續數小時

台灣兒科急症醫生吳昌騰曾指出，蜈蚣雖然外觀嚇人，但一般只會在遭碰觸才會襲擊人類。他指蜈蚣種類繁多，當中有好幾類都會咬人，但鮮少有蜈蚣咬致死的個案發生，「被蜈蚣咬後傷口可能持續劇痛數小時，並同時出現傷口紅腫、咳嗽等症狀，有時更會發燒或者胸口翳悶，一般而言症狀會在數天後痊癒」。吳醫生又提醒，如遭蜈蚣所咬不宜自行塗藥膏，應以清水洗或以冰敷，以清洗傷口順便消腫，並於情況許可時盡快求醫。

早前曾有網民在廚房鋅盆和浴室發現大蜈蚣，滅蟲專家任永強接受訪問時曾表示，蜈蚣喜歡潮濕陰暗環境，主要進食枯葉、泥土中微生物、幼細昆蟲維生，較常在郊外或村屋周圍遇見，並經由從門窗罅隙，或由渠喉從化糞缸或污水缸入屋，出現在廁所馬桶、廚廁去水位、洗手盆等。由於蜈蚣具有毒性，一旦被刺會出現麻痺、皮膚紅腫，嚴重可致休克，同時指出，蜈蚣一般不會無故攻擊人類，除非受到威脅或襲擊，故市民應盡量避免接觸牠們。

要預防蜈蚣入屋，任永強指首先要了解牠們的來源，可定期往鋅盆去水位或渠位倒熱水加洗潔精，同時保持家居乾爽、減少雜物，村屋住戶也可在屋外周圍放硫磺或種艾草驅趕，以及多清掃落葉。

蜈蚣成對出現迷思

對於蜈蚣通常成對出沒的傳聞，任永強指蜈蚣屬群居昆蟲，繁殖力強，每次可誕下50條蜈蚣，如發現一隻蜈蚣，附近有機會有其他蜈蚣零散地出現，但並非「成雙成對」。

3招預防爬蟲類從馬桶入屋

另外，對於住村屋居民，也常發生蜈蚣從馬桶入屋情況。任永強曾表示，村屋馬桶出現蜈蚣，很大可能來自化糞池。由於村屋化糞池設於屋底，有機會吸引和積聚昆蟲，如太久沒有吸糞，昆蟲有機會從渠管通過馬桶爬入屋。一旦有蜈蚣入屋，他建議可噴殺蟲水將其殺死，村屋居民也可透過3個方法，預防爬蟲類從馬桶入屋︰

● 定期進行吸糞工程，否則為蜈蚣等昆蟲提供棲息地

● 在水箱擺放漂丸，可以驅趕爬蟲或昆蟲等於渠管爬入屋

● 長期關上馬桶蓋，可避免蛇蟲鼠等生物爬入屋

轉載自晴報