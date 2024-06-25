紅豆糕食譜 ︳ 我愛紅豆！嘗遍紅豆沙、紅豆冰棒、豆沙包！今期素甜品：自製自己口味的紅豆糕

春天，元宵時吃的紅豆湯圓；夏天，茶餐廳裏的紅豆冰；冬天，甜點店賣的紅豆沙。還有四季合時，長青的紅豆糕，豆沙包、紅豆水，以及街頭美食砵仔糕，也愛放點紅豆進去的……紅豆，大概是價錢相當實在，存放又方便簡單，可以說是最常被看見並用入於各種料理中的食材之一。

「紅豆生南國，春來發幾枝？勸君多採擷，此物最相思！」 不知是不是受古代詩人王維的影響呢？紅豆又名相思豆，腦海中有著這麼的一個記憶。其實，紅豆和相思豆，指的是兩種不一樣的豆。紅豆，是豆科蝶形花亞科豇豆屬植物；相思豆，即海紅豆，估計是王維詩中真正所指的，屬豆科海紅豆屬的一種。 雖然彼此呈紅色，但紅豆偏赤豆，相思豆比較鮮紅色的。

雖說紅豆非相思豆，卻有著可以令人很是牽掛的紅豆糕。因為喜歡吃紅豆的關係，這麼多年來，嘗遍了紅豆沙、紅豆冰棒，紅豆糕和豆沙包等各種紅豆食物。可是，不知怎樣，這陣子，怎麼找也找不回，那口清甜美味的紅豆糕。儘管花時間，還是決心自己來操刀。站在蒸鍋面前，默默期待著屬我口味的紅豆糕登場！

紅豆糕（4人份）

預備：4小時30分鐘

煮食：35分鐘

材料：

紅豆 半飯碗／果皮 1片／粘米粉 12湯匙／鷹粟粉 6湯匙／馬蹄粉 10湯匙

調味：

鹽 1茶匙／黑糖 6湯匙

工具：

大沙律（拉）碗／湯匙／茶匙／飯碗／煮鍋／蒸鍋／矽膠拌炒匙／16厘米長6厘米高的玻璃盒

步驟：

1. 徹底沖洗紅豆，放清水裏，泡浸至少4小時（或選擇睡前處理，這樣起床後就可以用了）。

2. 倒去步驟1的清水。這時，紅豆已經吸收足夠的水份，變得很大顆（如圖）。

3. 放清洗後的果皮和1湯碗的清水於煮鍋中，以中火煮沸。然後放入步驟2和半茶匙的鹽，蓋上鍋蓋，續以中火煮20分鐘（如圖）。

4. 關火，加入黑糖，攪拌均勻。然後，夾起果皮，放涼待用。

5. 將粘米粉、鷹粟粉和馬蹄粉，連同半茶匙的鹽，放入大沙律（拉）碗中，攪拌均勻（如圖）。然後倒入步驟4，慢慢攪拌成漿（如圖）。

6. 先塗一層薄薄的食油於玻璃盒上，跟著，倒步驟5於玻璃盒中（如圖）。

7. 放步驟6於蒸鍋中，以中火蒸35分鐘。

8. 放涼步驟7後，慢慢把紅豆糕從玻璃盒中脫模。隨自己喜歡，切成不同形狀來吃的。

筆記：

1. 紅豆有豐富的蛋白質、膳食纖維、鋅和鐵，均可以提升免疫力的。

2. 蔬果全部要徹底洗淨。

3. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。