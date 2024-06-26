卵巢癌 | 25歲女月經不調揭生「朱古力瘤」！5年後驚變15cm卵巢腫瘤需切左卵巢、輸卵管！公開7類高危人士︰從未生育、肥胖人士有份！

女士們定期做婦科檢查非常重要！台灣一名25歲女子因月經不調求診婦科，發現長了一個3cm「朱古力瘤」；怎料5年後竟演變成15cm大的卵巢惡性腫瘤，她最終需切除左邊卵巢及輸卵管，無生命危險，令她心存餘悸：慶幸有及早發現。

事主在社交平台「Dcard」發文，表示自己在2019年因為月經不調而到婦科求醫，發現長了一個3cm「朱古力瘤」；之後她轉到另一間診所，診斷後被認為是長在子宮後面的子宮肌瘤，而不是「朱古力瘤」，需要持續追蹤。而事主在診所持續追蹤期間發現，肌瘤大概一年長大1cm，直到今年因月經遲遲不停，再檢查後發現肌瘤已長至8cm。因肌瘤一直持續長大，醫生建議事主做手術切除。

驚變15cm卵巢腫瘤 需切除左卵巢輸卵管

事主聽取建議，轉到大醫院交代情況後，醫生為其照腹部超音波，結果發現事主的肌瘤有空洞，不太正常，但仍溫柔安慰稱可能只是出血造成壞死等，著她去抽血和預約磁力共振掃描（MRI），不要太擔心。

結果，事主照完MRI獲得報告，醫生直言：

這不是子宮肌瘤，是11公分大的卵巢腫瘤，而且有可能是惡性腫瘤。

慶幸的是，MRI顯示事主子宮附近很乾淨，研判只是卵巢癌初期；但仍需要開腹手術，或需切除卵巢及輸卵管。

事主聞言後如遭晴天霹靂，「真的一直狂哭，怎麼會這樣我才25歲欸！」。後續在等待手術期間，事主明顯感覺不適：

肚子很大而且很硬，躺著就有硬硬一塊，而且尿尿沒有怎麼順，每一天都是拉肚子…… 一起床腹部就很不舒服，坐車晃也會痛！

最終，事主經歷6個小時手術，將已經長到15cm的腫瘤切除，左卵巢和輸卵管也未能幸免。術後住院3日回家休養，她坦言：「開完刀回家直接少3公斤，肚子對比差超多！」

警世：要定期做檢查

事主出院後第一次覆診，被確定為低惡性度的「顆粒細胞瘤第一期」。她慶幸表示，好在及早發現問題並切除，目前才沒有大礙；更希望大家要定期做檢查：

卵巢癌通常發現都是第三期以上，因為真的沒有甚麼症狀！我一直以來真的只有月經不規律、幾乎一個月月經停不下來，後面出血都是深咖啡色的而已！沒有任何不舒服。

網民有乜講

● 辛苦了，我的妹妹19歲卵巢癌，因為是黏液型算是無藥可醫，那個時候也只切掉單邊，但是四個月內就復發，一年就擴散到肝臟了。撐了兩年半……持續追蹤真的很重要，腹腔的癌症擴散起來很恐怖。

● 你很幸運早期就發現了！我在18歲的時候得了卵巢癌3C，開了9個多小時的刀，情況比想像中更糟。後續6次化療及2次剖腹探查，算是康復。10年過去了，現在我也生了一個小baby，目前也是持續回診追蹤~

● 真的要定期檢查，我28歲偶然去照超音波，發現有6公分大的瘤……平常完全無感。

● 之前遇過一個妹妹大概28歲，很瘦但是肚子很大，一開始自己以為是變胖，之後越來越大，來開刀發現是卵巢癌合併腹水。女生還是要定期看一下超音波比較妥當！

● 我是四年前肚子痛到不行，腫瘤12公分，卵巢被扭轉，緊急開刀拿掉後化驗是惡性的，做了三次預防性化療。那陣子真的非常灰暗，但現在都很正常！

● 沒事的，我19歲那年被檢查出卵巢癌第三期晚，不開刀可能最多再活一個月，後來我多活了好多年，要加油喔！

● 女生如果有發現身體哪裏怪怪的不舒服，或月經不順或異常，這是身體給的警訊，就去檢查吧~希望大家都身體健康

卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

1. 45歲以上

2. 從未生育

3. 早來經（即提早發育）

4. 較遲進入更年期

5. 有家族卵巢癌病史

6. 曾接受人工受孕或賀爾蒙補充治療

7. 體型肥胖（BMI指數超過30）

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

1. 進食困難或過快出現飽肚感

2. 容易尿急、尿頻

3. 盆骨或腹部疼痛

4. 持續明顯肚脹

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

轉載自晴報