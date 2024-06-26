中風 | 16歲運動健將突中風！病發前頭痛嘔吐視力模糊！醫生教1口訣判斷中風先兆

年輕人亦有機會中風。一名16歲少年在無家族病史下突發性中風，出現偏癱、視野模糊、頭痛等症狀。其母親非常不解為何兒子平時有做運動、亦沒有不良習慣卻突然中風。經過一番檢查後，連醫生亦初步診斷為「不明原因中風」。

16歲運動少年無病史突中風

綜合台媒報道，台灣一名母親在社交平台Threads發文，指其16歲兒子於上周一晚（17日）突然出現「眩暈、嘔吐、頭痛、一側肢體無力，視力模糊」，求醫發現是中風前期。據悉，少年沒有家族中風病史，早前亦沒有經歷任何外力撞擊，加上平日有運動習慣，是排球和籃球校隊成員。

昨晚大兒子好像成為最年輕的中風患者？好多人覺得這麼年輕，怎麼可能中風？！

檢查找不到中風原因

經過電腦斷層和磁力共振檢查後，醫生初步診斷少年的症狀屬於「臨時狀況」。他指少年持續地頭痛僅屬於一般頭痛，而中風性頭痛是要加上四肢無力等因素來判斷。醫生亦為少年做詳細眼科檢查，若所有檢查結果正常，將會歸類為「不明原因中風」，待3個月後再覆診檢查。

晚上劇烈頭痛難入睡

少年入院後持續出現頭痛症狀，尤其是晚上會加劇，導致他不吃止痛藥難以入睡。媽媽坦言非常心痛，指「看著他身上的針孔，一次都要抽5至10管的血」，但慶幸兒子仍可以正常吃飯睡覺，希望他好好休息後可以盡快復原。

一招判斷中風先兆

養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮曾受訪指出，中風大多是突發性，不過在出現中風前，尤其是缺血性中風，約有15至20%患者曾出現小中風，而小中風的徵狀與中風相同，患者和旁人可透過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

談：病人忽然言語不清

笑：病人面部表情不協調，或嘴歪

用：半邊手腳出現麻痹、無力的情況，或走路時步履不穩

兵：當出現以上症狀，應儘早找「救兵」，報警求助

腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

半邊臉無法郁動

視野變窄

一邊手腳無知覺

說話有困難

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。





「1」



看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀





「2」



查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況





「0」



聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

轉載自晴報

