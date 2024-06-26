腦腫瘤 | 27歲女長期熬夜、忽略1警號致腦生瘤！出現6大症狀或患腦下垂體腫瘤！會影響視力、可致腦積水？

別再熬夜！近日，一名27歲女子在網上發文警世，指自己因長期熬夜，身體曾一度發出警號但沒有受到重視，導致自己最終患上腦瘤，悔不當初。

事主在内地社交平台「小紅書」發文，指自己因為熬夜腦中長瘤。她表示，自己向來愛熬夜，也看到不少年輕人因熬夜猝死的新聞，但總覺得是個例、事不關己，「一邊害怕一邊繼續熬」，沒辦法改正這一習慣。

內分泌紊亂終致腦癌

直至事主到醫院做檢查，被醫生說有內分泌紊亂問題，可能有「腦下垂體瘤」風險，事主仍不以為然；怎料，一星期後取報告時竟真的被確診腦瘤，令她内心悔不當初：

曾經我對熬夜並不當一回事，也想過肝熬出問題、心臟熬出問題、胃熬出問題，卻怎麼也沒想到腦下垂體瘤這種事，會發生在我自己身上…… 沒想過自己也會為熬夜付出沉痛的代價。

事主稱，自己的情況是基因加上誘因導致，「熬夜焦慮導致泌乳素急遽上升，從高泌乳激素血症查到腦下垂體瘤」。她藉此警世，熬夜的後果真的會很嚴重，不管有任何原因，希望大家都不要再熬夜。

網民有乜講



我熬夜刷到你的貼文……



好慌，熬了七、八年的夜，還常常通宵，以為只是會氣色差，長瘤的真的慌了，我也一直內分泌紊亂！



我也腦下垂體瘤，泌乳素型，已經5年了，實在堅持不下來吃藥，斷藥好幾年了。



我前兩年也是高泌乳素血症，還好做了MR沒有長瘤，吃了一年多的藥控制激素，去年下半年月經又紊亂，一查泌乳素沒高但是多囊了。



雖然每個個體都不同，但對大部分人來說，熬夜和焦慮確實會降低免疫力，影響健康，對每個人帶來的後果都不一樣，只希望大家能愛惜自己身體。

每100人中約有5人患病

本港神經外科專科醫生黃海東曾接受訪問，指出腦下垂體位於腦內，約為一粒蠶豆般大小，位於髗底中央的位置，接近視覺神經。而腦下垂體瘤很多時是體積較小的瘤，較常以「瘤的大小」及「是否功能性」作分類：

腦下垂體腫瘤知多啲！



腦下垂體腫瘤

多為良性瘤，非腦癌

發病率約5-6%

男女發病率比例近1：2

多於30-40歲後病發

死亡率不高，但影響生活質素

腫瘤壓視覺神經，會影響視力

腫瘤變大可致腦積水



腦下垂體功能性腫瘤

可影響荷爾蒙內分泌

如腎上腺素荷爾蒙、甲狀腺荷爾蒙

催乳激素、睪丸素和生長激素等

最常見為催乳激素瘤

體內催乳激素水平過高，會令患者月經失調

資料來源：神經外科專科醫生黃海東

當中，「功能性」腦下垂體細胞可分泌荷爾蒙，而「非功能性」腦下垂體細胞則不能，其中「功能性」的細胞分別負責控制不同的荷爾蒙分泌，包括腎上腺素荷爾蒙、甲狀腺荷爾蒙、催乳激素、睾丸素和生長激素等，故如「功能性」的細胞出現異常，形成腦下垂體瘤，就可能會令相應的荷爾蒙分泌過多或過少，以致出現病徵；如是「非功能性」的細胞出現異常，則不會有病徵。

黃醫生指，腦下垂體瘤大多為良性瘤，並非腦癌，估計每100人中，有5至6人患腦下垂體瘤，男和女的發病率比例接近1︰2，大多是於30至40歲後病發。而在功能性腦下垂體瘤中，最常見是催乳激素瘤，「女士生BB後，催乳激素的作用是刺激乳房增大及產生母乳，在催乳激素瘤患者身上，如催乳激素分泌受影響而令催乳激素的水平過高，可能會令月經失調。」

他續稱，一般而言患腦下垂體瘤的死亡率不高，但其所引起的功能性影響，或會影響患者的生活質素，當中如腫瘤壓着視覺神經，便有機會影響視力，「20%至30%腦下垂體瘤在5至10年間變大，若很遲發現，腫瘤的體積變得很大，可能會令視覺出問題，或導致腦積水，可能會有生命危險。」而腦下垂體瘤與家族病史沒有很大關係，也沒有預防方法，一旦發現患病，醫生會根據腦下垂體瘤的種類及患者的病情，從而選擇合適的治療，包括做手術，藥物治療以及監察治療。

腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍醫生曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：



1.運動功能

如果腫瘤接近運動神經纖維附近，容易造成對側肢體無力。

2.感覺功能

可能對側肢體無力、觸覺變得不敏感、空間認知感覺變得不靈敏，進而影響走路的平穩度。

3.平衡功能

如果小腦有腫瘤，容易影響走路平衡感。

4.語言功能

如果左大腦有腫瘤，容易造成語言表達或語言理解能力喪失，例如失語症。

5.記憶功能

如果腫瘤壓迫到腦部顳葉內側，患者很容易出現健忘問題。

6.個性改變

如果腫瘤在大腦額葉，會導致個性變調的問題，例如原本很積極的人卻變得很懶散。





資料來源：新北市土城醫院副院長 健康2.0

轉載自晴報







