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食人菌 │ 男子行沙灘弄傷腳染食人菌、需截肢保命！醫生列3大感染途徑：絕不可輕視這件事
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食人菌 │ 男子行沙灘弄傷腳染食人菌、需截肢保命！醫生列3大感染途徑：絕不可輕視這件事

健康解「迷」
健康解「迷」

　　暑假將至，但日本「食人菌」感染個案屢創新高，單在上半年便錄得近千宗。究竟「食人菌」是甚麼？又是如何感染?  市民外遊時如何保護自己? 感染及傳染病科專科醫生曾祈殷將於下文為讀者逐一解答，更分享過去曾遇過的本地嚴重感染個案，警告一旦不能及時得到適當治療，病人死亡率可高達3成。

 

「食人菌」真身

 

　　感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示「食人菌」其實是甲型鏈球菌的俗稱，如果沒有及時以抗生素治療，死亡率可高達3成。病菌主要是透過飛沬、呼吸道分泌物及傷口來感染；常見症狀包括: 上呼吸道感染，咽喉發炎，喉嚨痛，發燒及肌肉痛；嚴重者 :細菌會經傷口進入血液，可致敗血症、瀰漫性血液凝固症，甚至死亡。

 

個案分享

 

　　曾祈殷指過去便曾有男病患因腳部傷口感染了「食人菌」，由於處理不及時，令病情惡化得很快，最終需要截肢。他指男病患因行沙灘，不少心受傷，讓甲型鏈球菌經傷口進入了筋腱筋膜位置，致壞死性筋膜，來到醫院時，儘管醫生已處方大量抗生素，惟情況已非常不理想，神智亦已經混亂，有多重器官衰竭情況。他最終需要截肢，才可以將感染制止。

 

常見感染途徑

 

　　曾祈殷指甲型鏈球菌常見傳播途徑不外乎是透過飛沬及呼吸道分泌物來傳播，除此之外，當觸碰相關人士的物件或分泌物，而剛巧身上有傷口，亦可因此感染甲型鏈球菌。他警告即使是看似非常細小的蚊叮蟲咬傷口，甲型鏈球菌亦可以趁機入侵，因此絕不可輕視任何傷口。他又警告病人一旦不能及時得到適當治療，死亡率可高達3成。

 

市民外遊保護措施

 

　　曾祈殷表示市民外遊時，可留意自身是否有觸碰公共設施，因為甲型鏈球菌可透過飛沬傳播，所以扶手, 門柄，水龍頭這些位置尤其需要留意；另外要時刻保持手部衛生清潔，避免手部沾染細菌；如果身上有傷口，姑勿論是創傷性，還是因為蚊叮蟲咬所引致的傷口，其實均要妥善處理，如找紗布包紮，或用外敷藥物敷治。

 

　　「以日本為例，溫泉澡堂、以及郊外較多蚊蟲的地方，均是高危感染地方，市民外遊均需格外留意，乘坐人多擠迫之公共交通工具時，最好戴上口罩。」

 

常見症狀

 

1. 發燒

2. 上呼吸道感染

如：咽喉發炎、喉嚨痛

3. 皮膚紅腫熱痛

4. 神智不清

5. 血壓偏低

6. 脈搏跳得快

7. 痛楚持續

 

Copyright@《TOPick》、《晴報》

資料來源：感染及傳染病科專科醫生曾祈殷

 

高危人士

 

1. 老人幼童

2. 長期病患

如糖尿病，腎病，慢性肝病，本身正接受化療電療抗癌治療的人士

3. 長期病患

4. 因自身免疫系統服食類固醇的人士

 

資料來源：感染及傳染病科專科醫生曾祈殷

 

轉載自晴報

 

Tags:#傳染病#溫泉#發燒#日本#食人菌#甲型鏈球菌#截肢#傷口#沙灘#外遊#喉嚨痛#家庭醫學
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