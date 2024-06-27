巴黎奧運 ｜ 選手村為環保不設冷氣改用地板冷卻系統！運動員擔心熱浪下難入睡影響表現！多國將自備冷氣機入住

巴黎奧運會將於7月底舉行，為減少碳排放，今屆奧運選手村將不設冷氣，只提供風扇及改用地板冷卻系統。美國等多個國家代表團均對安排表示支持，但與此同時會自備便攜式冷氣機，以確保運動員得到更好休息。

綜合外媒報道，巴黎奧運選手村將容納逾1.5萬名運動員、教練和工作人員，選手村房間將不設冷氣，但會採用地下管道冷卻系統，冷卻水將通過建築物的管道循環以降低室溫，房間同時配備座地風扇，目標將室內溫度維持在攝氏23至26度，比起傳統冷氣機，冷卻系統可減低45%碳排放。

多國自備冷氣機入住

然而，巴黎在夏季平均氣溫為26度，近日日間氣溫更高達31度，不少運動員擔心炎熱天氣會影響休息，雖然多個國家均對這項環保措施表示支持，但美國、德國、澳洲、意大利、加拿大和英國等代表團同時表明會攜帶便攜式冷氣機到巴黎。

美國奧運會和殘奧會首席執行官Sarah Hirshland表示，認同巴黎奧組委在可持續發展方面的努力，但美國奧運代表隊將為運動員提供冷氣設備，「在我們與運動員的溝通中，他們認為這是一個非常重要的優先事項，這是他們表現能力的關鍵部分」。

澳洲代表團團長Anna Meares則指，巴黎奧組委這個決定在應對氣候危機上絕非錯誤，但運動員的舒適度應放在首位，她認為運動員每晚睡得安穩才能得到最佳休息，他們需要在設定為一定溫度的房間睡覺，而達到該溫度的唯一方法是開冷氣，這樣運動員才能感覺舒服、得到充分休息，在各項運動上發揮最好水準。

巴黎市長籲相信科學數據

對於各國代表團反應，選手村主任Laurent Michaud表示，模擬結果顯示即使室外達41度高溫，大多數房間室內溫度只有28度，又指房間有恆溫器，建築物亦具良好隔熱性。巴黎市長Anne Hidalgo亦曾表示，希望那些計劃在選手村自備冷氣的國家相信冷卻系統的科學數據。

至於肯亞跑手兼兩屆奧運冠軍Eliud Kipchoge一向關注環境保育、氣候變遷和全球暖化，他贊同選手村的做法，「這是一個好主意，因為我們都需要減少碳排放」，他又呼籲其他運動員一起減碳。

港運動員擔心無冷氣難入睡

不少運動員對於選手村無冷氣安排都相當關心，其中本港乒乓球選手黃鎮廷就曾表示，擔心選手村沒有冷氣，在熱浪下難以入睡。

轉載自晴報