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脂肪肝 │ 全港逾100萬人患脂肪肝！常吃4種食物恐變成肝硬化甚至肝癌！補充8大營養素可逆轉？
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脂肪肝 │ 全港逾100萬人患脂肪肝！常吃4種食物恐變成肝硬化甚至肝癌！補充8大營養素可逆轉？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　經常熬夜飲食不節，就算是瘦人也有機會患上脂肪肝！中大曾有研究推算，全港有超過100萬人患脂肪肝。有專科醫生指出，若經常吃4類食物，嚴重會引發肝硬化及肝癌；相反，若想逆轉或預防脂肪肝問題，多補充8種營養素，可促進肝臟脂肪代謝，減低患病風險。

 

何謂脂肪肝？

 

　　據本港衛生署的資料，脂肪肝（脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一，而脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

 

　　另外，非酒精性脂肪肝是指一系列肝臟疾病，由於肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等；而肝臟積聚脂肪的成因則與飲酒或其他繼發性因素無關。

 

每5名非肥胖人士就有1人有非酒精性脂肪肝

 

　　香港中文大學曾進行全港首個全民肝臟健康普查研究，發現有逾四分一受訪成人患脂肪肝，推算全港超過100萬人患脂肪肝。其中，每5名非肥胖人士（體重指數未達肥胖水平）中，就有1人被驗出有非酒精性脂肪肝，並帶有例如高血糖的風險因素。患者中有超過4成人會出現肝臟發炎（脂肪性肝炎）、3成人出現嚴重肝纖維化。

 

4類飲食易有脂肪肝

 

　　本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：



1.高糖汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁

2.甜品，例如：蛋糕

3.精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

4.高油脂的煎炸食物，如：煎炸糕點、月餅

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生吳昊

 

8種營養素逆轉脂肪肝

 

　　想要預防或積極改善脂肪肝問題，除了避免進食以上高熱量、高升糖食物，勤運動，其實還可以透過多攝取一些營養素，促進肝臟脂肪代謝。台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。近年來，都市人除了愛熬夜，還喜歡吃高熱量的精緻及西化食物、飲酒過量的飲食習慣等因素，患有脂肪肝的人士比率也逐年增加。但她強調，「只要體重減輕5至10%，就能改善體內脂肪肝的程度。」

 

　　余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然輔酶人體無法自行合成，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

 

1.抗氧化蔬果（維他命A）

  • 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜


2.抗氧化蔬果（維他命B）

  • 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔


3.抗氧化蔬果（維他命B）

  • 番石榴、奇異果


4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）

  • 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果

 

5.優質蛋白質

  • 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉

 

6.藻褐素

  • 褐藻類的海帶及昆布
  • 含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。

 

7.具解毒功能植物營養素

  • 西蘭花、椰菜花、椰花、白菜

 

8.打炎抗氧化食材

  • 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
  • 茄子、葡萄（花青素）
  • 番茄、南瓜（茄紅素）


資料來源：營養師余朱青

 

　　選用的食材要以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物及避免攝取過多的鹽及食品添加劑 ，以免加重肝臟的負擔。

 

　　除了吃對肝臟有益的食物 ，保肝也應避免吃以下食物：

  • 高脂、高糖、高鹽食物；
  • 酒精；
  • 來歷不明的草藥補品。

轉載自晴報

Tags:#肝癌#熬夜#專科醫生#脂肪肝#腸胃肝臟科#營養#識食#抗氧化#護肝#脂肪性肝炎#肝纖維化#糖尿病#高血壓#肝硬化
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