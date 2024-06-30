牙醫公開用錯牙線3個動作︰只為細菌搬家無清潔口腔！必學正確使用牙線棒方法，有效清潔兼免傷牙肉！

不少人習慣在進食後，用牙籤、牙線或牙線棒等工具幫助清潔牙縫。有台灣牙醫提醒大家，使用牙線棒清潔牙縫時，要避免3個錯誤動作，避免只是為細菌病毒「搬家」，而無法為口腔進行妥善清潔。

使用牙線棒3大重點

台灣悅庭牙醫診所牙醫許家榕在其Facebook專頁中拍片分享，使用牙線棒時有「3大重點」千萬做錯，避免無法清除食物殘渣：

不要垂直往下壓：牙線在經過牙縫時，如果垂直下壓容易把牙肉壓傷；

不要前後移動：此動作猶如在鋸牙縫，實際上食物殘渣不會因此被清除；

不要從頭到尾用同一支牙線棒：幾乎等於為細菌病毒「搬家」，沒有任何清潔效果。

許家榕解釋，當牙線棒清潔完一個牙縫後，其實牙線上充滿著各種肉眼看不見的牙菌斑，如果直接往下一個牙縫繼續進行清潔，其實只是把這些細菌病毒帶到下一個牙縫，實際上並沒有清潔效果。為此，他建議大家在清潔完一個牙縫後，把牙線棒用水沖乾淨或用紙巾輕輕擦過，讓上面的汙垢、食物殘渣、牙菌斑等都稍微去除，才能往下一個縫隙繼續清潔。

牙醫續指，使用牙線棒的最理想方式應是放入牙縫後，輕輕地貼著牙齒鄰面，進入到牙肉的側邊進行清潔；清乾淨後接著再處理同一牙縫的另一面，輕貼牙面再用「刮」的方式進行清潔，如此就能有效把食物殘渣清理出來。

他提醒大家，當1支牙線棒清潔過2至3個牙縫後，正常會感覺都牙線變得鬆軟、沒有張力，此時就應換過1支新的牙線棒，繼續進行清潔。

轉載自晴報