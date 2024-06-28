糖尿病 │ 270磅台男4個月暴瘦44磅！求醫確診糖尿病、腎功能僅得3成！揭與日喝1飲品有關！附糖尿病8大症狀

突然暴瘦不一定是減肥成功。台灣一名270磅男子沒有刻意減肥，卻突然暴瘦44磅，平日飲食不均衡，加上嗜甜，每天都一定要喝上1至2杯手搖飲品。最後求醫發現患糖尿病，腎功能更只剩下正常人的3成。有醫生提醒，手搖飲品是大人小朋友的摯愛，但小心暗藏健康危機。

綜合台媒報道，台北一名22歲男子體型肥胖，身高有1.8米、體重卻超過120公斤，BMI屬超重。據悉男事主平時在快餐店工作，不但飲食不均衡，而且亦很少吃蔬菜。由於工作忙碌，他經常習慣會喝手搖飲品紓壓，每天大概1至2杯，也沒有運動習慣。最近4個月，男事主卻暴瘦20公斤（約44磅），讓他一度以為自己瘦身成功。沒想到其他症狀接踵而至，發現有蛋白尿、容易疲倦等症狀，遂前去求醫。經醫生檢查後，發現事主空腹血糖250mg/dL、糖化血色素（HbA1c）達9%，屬罹患糖尿病，再加上第3期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的3至4成。

台灣雙和醫院副院長吳美儀醫生指出，手搖飲品是不少台灣人的摯愛，但這些飲品含大量人工合成的高果糖糖漿，會造成三高、脂肪肝及痛風等慢性病，嚴重可增加孩童及青少年患上心臟病的風險。

8大台式飲品配料熱量排名

台灣營養師朱瑞君日前在其Facebook專頁發文，分享多款台式飲品熱門配料的熱量排名。她表示，台式飲品內的配料又甜又有嚼口，例如是波霸珍珠、芋圓、仙草等，喝一杯已很飽肚，是慰解壓力及空虛的邪惡拍檔。其中，不少熱門配料都暗藏熱量陷阱，多吃會容易致肥。以下為8大熱門飲品配料的熱量排名，每款以「加一份」作熱量估值：

1.奶蓋 - 203大卡

2.波霸珍珠 - 156大卡

3.粉條 - 131大卡

4.小芋圓 - 128大卡

5.有甸 - 110大卡

6.椰果 - 76 大卡

7.仙草凍 - 57大卡

8.蘆薈 - 31大卡



資料來源：台灣營養師朱瑞君

糖尿病8大症狀





1.經常口渴

2.尿頻

3.經常飢餓

4.體重下降

5.疲勞

6.視野模糊

7.傷口癒合不良

8.皮膚搔癢



資料來源：衞生署





轉載自晴報