歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
虛擬貨幣
Highlight:
夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
糖尿病 │ 270磅台男4個月暴瘦44磅！求醫確診糖尿病、腎功能僅得3成！揭與日喝1飲品有關！附糖尿病8大症狀
健康Tips
醫生解說
糖尿病
肥胖問題

糖尿病 │ 270磅台男4個月暴瘦44磅！求醫確診糖尿病、腎功能僅得3成！揭與日喝1飲品有關！附糖尿病8大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　突然暴瘦不一定是減肥成功。台灣一名270磅男子沒有刻意減肥，卻突然暴瘦44磅，平日飲食不均衡，加上嗜甜，每天都一定要喝上1至2杯手搖飲品。最後求醫發現患糖尿病，腎功能更只剩下正常人的3成。有醫生提醒，手搖飲品是大人小朋友的摯愛，但小心暗藏健康危機。

 

　　綜合台媒報道，台北一名22歲男子體型肥胖，身高有1.8米、體重卻超過120公斤，BMI屬超重。據悉男事主平時在快餐店工作，不但飲食不均衡，而且亦很少吃蔬菜。由於工作忙碌，他經常習慣會喝手搖飲品紓壓，每天大概1至2杯，也沒有運動習慣。最近4個月，男事主卻暴瘦20公斤（約44磅），讓他一度以為自己瘦身成功。沒想到其他症狀接踵而至，發現有蛋白尿、容易疲倦等症狀，遂前去求醫。經醫生檢查後，發現事主空腹血糖250mg/dL、糖化血色素（HbA1c）達9%，屬罹患糖尿病，再加上第3期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的3至4成。

 

　　台灣雙和醫院副院長吳美儀醫生指出，手搖飲品是不少台灣人的摯愛，但這些飲品含大量人工合成的高果糖糖漿，會造成三高、脂肪肝及痛風等慢性病，嚴重可增加孩童及青少年患上心臟病的風險。

 

8大台式飲品配料熱量排名

 

　　台灣營養師朱瑞君日前在其Facebook專頁發文，分享多款台式飲品熱門配料的熱量排名。她表示，台式飲品內的配料又甜又有嚼口，例如是波霸珍珠、芋圓、仙草等，喝一杯已很飽肚，是慰解壓力及空虛的邪惡拍檔。其中，不少熱門配料都暗藏熱量陷阱，多吃會容易致肥。以下為8大熱門飲品配料的熱量排名，每款以「加一份」作熱量估值：

 

1.奶蓋 - 203大卡

2.波霸珍珠 - 156大卡

3.粉條 - 131大卡

4.小芋圓 - 128大卡

5.有甸 - 110大卡

6.椰果 - 76 大卡

7.仙草凍 - 57大卡

8.蘆薈 - 31大卡

資料來源：台灣營養師朱瑞君

 

糖尿病8大症狀

1.經常口渴

2.尿頻

3.經常飢餓

4.體重下降

5.疲勞

6.視野模糊

7.傷口癒合不良

8.皮膚搔癢

資料來源：衞生署


轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#肥胖#減肥#運動#腎衰竭#脂肪#糖尿病#飲品#熱量#台灣#蛋白尿#暴瘦#台式飲品#手搖飲品#珍珠奶茶#三高#糖尿科#營養#腎或泌尿科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生