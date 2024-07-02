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日本雜誌測試10款防曬噴霧！比試UV能力、噴灑準繩度及使用感！7款獲高評級：no.1防曬力強唔黐立立$37買到
健康Tips

日本雜誌測試10款防曬噴霧！比試UV能力、噴灑準繩度及使用感！7款獲高評級：no.1防曬力強唔黐立立$37買到

健康解「迷」
健康解「迷」

　　踏入夏季，不少人會使用各類防曬產品，以避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測10款防曬噴霧，比較各款產品的防UV能力、噴灑準繩度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式，當中包括KOSÉ、Naris Up、ANESSA等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售694日圓（約34港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

3大標準評測防曬噴霧

 

　　《LDK》表示，防曬噴霧相比起其他防曬產品，在攜帶和使用上都更為方便，只要輕輕一噴，就能夠為大範圍皮膚或局部位置補充防曬。《LDK》以3大標準評測各款防曬噴霧：

 

●　防UV力：於人造皮膚上貼上UV標籤再噴上防曬噴霧，放置於太陽底下一段時間後觀察UV標籤的顏色變化，從而計算防紫外線效率。

 

●　噴灑準繩度：把防曬噴霧噴灑在人形紙板上，檢查產品在噴灑後的均勻程度；把防曬噴霧放置在距離目標紙張15厘米位置，持續噴灑一段時間後，檢查產品在一次噴灑中能否準確地進行直線噴灑。

 

●　使用感：由多名受測者實際使用產品，針對使用感覺、產品便利度、攜帶便利性等多方面進行評分。

 

10款防曬噴霧

 

第10名

VECUA Honey UV Cut Mist

防UV能力：1

完成效果：4

緊貼度：4.5

綜合評分：3.17

等級：C

 

第9名

Ajuste 防曬防UV全身涼感噴霧（維他命C）

防UV能力：2

完成效果：4

緊貼度：4

綜合評分：3.3

等級：B

 

第8名

SE：CRUNO UV Spray （0101 Vitaly-fushi）

防UV能力：2

完成效果：4

緊貼度：4.33

綜合評分：3.44

等級：B

 

第7名

Promille karte Perfume UV Spray

防UV能力：4

完成效果：3.5

緊貼度：4.5

綜合評分：4

等級：A

 

第6名

ANESSA 金鑽高效防曬噴霧

防UV能力：5

完成效果：4.5

緊貼度：3.17

綜合評分：4.22

等級：A

 

第5名

Naris Up Parasola 保濕防曬噴霧

防UV能力：5

完成效果：3.5

緊貼度：4.33

綜合評分：4.28

等級：A

 

第4名

S-SELECT UV Cut Spray

防UV能力：4

完成效果：5

緊貼度：4.17

綜合評分：4.39

等級：A

 

第3名

MUNOAGE SUNOT UV Cut Spray

防UV能力：5

完成效果：4

緊貼度：4.83

綜合評分：4.61

等級：A

 

第2名

KOSÉ SUNCUT亮肌保濕防曬噴霧

防UV能力：5

完成效果：5

緊貼度：4.17

綜合評分：4.72

等級：A

 

第1名

KOSÉ SUNCUT透明防曬噴霧

防UV能力：5

完成效果：5

緊貼度：4.33

綜合評分：4.78

等級：A

 

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「KOSÉ SUNCUT透明防曬噴霧」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦之產品，售價為765日圓（約37港元）。

 

　　「KOSÉ SUNCUT透明防曬噴霧」整體表現出色，在防UV能力和噴灑準繩度測試中均獲得5分滿分，可見產品能有效在猛烈陽光下，防止紫外線傷害皮膚；《LDK》發現，除了經過產品噴灑的地方有效進行防曬，其延展性亦能讓周邊皮膚獲得一定防曬效果。多名受測者亦表示，使用產品後感覺光滑又不黏膩，皮膚感覺舒適。

 

　　至於在7款獲A級評分的產品中，「KOSÉ SUNCUT亮肌保濕防曬噴霧」只售694日圓（約34港元），在防UV能力和噴灑準繩度測試中同樣獲得5分滿分，性價比甚高。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#著數優惠#養生#防曬護理#保濕#日圓#日本#防曬噴霧#產品測試#日本產品#護膚品#美妝#防曬#防UV#皮膚科
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