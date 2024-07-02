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臨終徵兆 | 人臨死前最後消失是這個感官？安寧病房護士揭病人瀕死前或出現3個科學不能解釋的現象！臨終前身體會有哪些徵狀？
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臨終徵兆 | 人臨死前最後消失是這個感官？安寧病房護士揭病人瀕死前或出現3個科學不能解釋的現象！臨終前身體會有哪些徵狀？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　往往在生命倒數的時候，人才會有所感悟或反省。美國一名資深的護士對於生死有很深的體會，同時亦讓她明白到當人面對死亡時，會出現很多科學理論解釋不了的事情。

 

　　美國加州洛杉磯一名安寧病房護士Julie McFadden近日在其YouTube頻道發布影片，講解關於臨終時的大小二事。Julie以往曾在深切治療部病房做護士，後來轉為安寧病房護士後，她對於生死有另一番見解。

 

人離世前並非完全沒有意識或知覺

 

　　Julie指，人往往在臨終前都會陷入迷糊的精神狀態，大部分家屬都認為病床上的親友聽不到自己在床邊緊握病人雙手的說話。事實上根據她過往臨床經驗，曾有昏迷的病人在甦醒後說出昏迷期間病房內的事情，讓她深信昏迷的人是有知覺的。她亦引用過往研究，指人離世前最後消失的是聽覺。所以，就算他們看不到，仍能夠感覺到病房內的一舉一動，甚至聽見親友們的說話。

 

正常交流勿吵鬧 予以病人最後的尊重

 

　　故此，Julie建議陪伴在病床的家屬應該多與病人盡訴心中情，「將他們當作普通人交談便可，即使他們未必能夠給予回應」。她亦提醒，切忌「視他們如無物」，千萬不要旁若無人地爭執或是吵架，要對病人保持尊重。若病房裏的親友開始有爭執，最好盡快將他們帶到病房外洽談。

 

　　總而言之，對於處於彌留狀態的家屬朋友，最好的送別方式就是為他們創造舒適的氛圍和環境。

 

3個臨終現象

 

　　談到病人彌留狀態，Julie對此感到非常「神奇」，指病人通常會出現以下3個現象：

 

臨終幻象（Deathbed phenomenon）：她指有些病人就好像能夠控制自己何時離世，就是為了等待重要親友的來臨

迴光返照（Terminal lucidity）：病重的人突然精力充沛、像是痊癒了一樣

脫水（Dehydration）：這個自然人體現象讓病人能夠更平靜地死去，因為人離世前的身體機能已經衰退至無法處理體內水分，故此人體會自然排出水分，亦會釋放安多酚讓病人能夠更「平靜舒適地死去」。

 

臨終7大徵兆

 

　　紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

 

1. 非常疲累

2. 睡眠時間增加

● 一天可以睡10多小時

3. 呼吸節奏緩慢

● 正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下

4. 手腳較冰冷

5. 出現紫斑

● 尤其是手掌、腳板

6. 身體溫度下降

● 身體循環系統和血氣不佳

7.  臉色蒼白

 

資料來源：紓緩專科醫生 林國光

 

　　林醫生指，死亡的定義是心跳停止、腦幹死亡等，但以感官來說，身體最後失去的是聽覺。他間中也會見一個會迴光返照的末期病人，惟這個現象在醫生診斷上沒有「迴光返照」的用語，通常會稱作「suddenly alert in a limited period」．

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#治療#護士#美國#臨終病人#彌留#瀕死#感官#聽覺#安寧病房#臨終徵兆#迴光反照#脫水
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