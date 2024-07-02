綠豆功效：清熱解毒兼美顏！綠豆殼都有益？中醫教煲消暑解渴「甘草綠豆湯」+公開夏天食綠豆4大禁忌！每星期只可飲幾多次綠豆湯？

準備進入三伏天，本港氣温持續攝氏三十度以上。天氣炎熱，渾身無力？人體出汗過多，導致津液流失；氣隨津脫，故之出現身重困倦的情況。苦夏難渡，這時候油膩肉食吃不下，倒不如喝一杯綠豆沙来降火消暑。俗語說：「夏吃豆，勝過肉」。今期註冊中醫師李殷兒為大家介紹，綠豆除了是消暑聖品外，還有解毒、美顏等功效。

中藥字典：綠豆

綠豆又名青小豆，是豆科植物綠豆的乾燥種子。秋後種子成熟時採收，去除雜質，洗淨並曬乾。綠豆以味甘，顆粒飽滿為佳，為男女老少佳宜，藥食兩用的解暑聖品。

性味：甘、寒

歸經：心、胃

功效：清熱解毒，消暑，利水

綠豆以解毒聞名，又能消腫，是藥食兩用的解暑聖品。

綠豆解毒又消腫

李醫師表示，綠豆以解毒聞名，至於解甚麼毒？《本草綱目》記載：「綠豆氣味甘寒，無毒……解一切藥草、牛馬、金石諸毒。」綠豆可解熱毒瘡瘍，包括常見的暗瘡，以及其他熱毒引致的皮膚瘡瘍問題。另外，綠豆清熱，進食煎炸辛辣，如大家北上打邊爐後，發現苔黑舌燥，都可以來碗綠豆湯解解毒。

女士們經常化妝，夏天汗水油脂分泌旺盛，容易引起皮膚炎症，偶爾來杯綠豆水，既解毒又養顏。除了內服，還可以綠豆粉外敷，改善皮膚泛紅症狀。綠豆還富含多種營養成分，包括蛋白質、纖維素、維生素，其他礦物質，如鉀、鎂、鈣等。綠豆可維持人體內電解質平衡，同時又能利水消腫，預防夏季常發的炎症疾病。

綠豆殼也有作用

李醫師指出，綠豆殼不要掉！綠豆殼又名「綠豆衣」，為綠豆的種皮，將綠豆用清水浸泡後取皮曬乾而成，功同綠豆。其解暑力沒綠豆強，但清熱解毒力在綠豆之上，並能明目退翳，治療斑痘目翳。

夏季喝綠豆禁忌

1. 脾胃虛寒、腸滑泄者忌用。

2. 不要空腹喝，綠豆湯性寒，空腹喝對脾胃造成負擔。

3. 綠豆湯不可天天喝。成人一周喝2至3次。幼兒則要具體依照體質而定，最好先諮詢一下醫師。

4. 婦女行經期間不喝綠豆，避免痛經或異常出血。

李醫師推介消暑「甘草綠豆湯」

材料：綠豆2兩，生薏米1兩，生甘草2錢，陳皮一角，冰糖適量。

做法：將以上的材料洗淨，放入瓦煲內，加入清水8碗，大火滾轉文火煲1至2小時，加糖調味即可。

功效：清熱利水，消暑解渴。適合夏天酷熱天氣時飲用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。