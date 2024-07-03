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大腸癌病徵 | 22歲健康男跑步暈倒揭患末期大腸癌！忽視3個警告錯過黃金治療時間！即睇大腸癌症狀
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大腸癌病徵 | 22歲健康男跑步暈倒揭患末期大腸癌！忽視3個警告錯過黃金治療時間！即睇大腸癌症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　身體出現異狀切勿輕視！台灣一名22歲男大學生在跑步時突然暈倒，被送往醫院檢查後，發現竟罹患大腸癌4期。醫生指，男大學生是因腫瘤出血，導致嚴重貧血而昏倒，而他早在半年前早已出現3大徵兆，但因他沒有多加留意，錯過了黃金治療時間。

 

跑步暈倒竟確診大腸癌4期

 

　　綜合台媒報道，台灣義大醫院大腸直腸外科主治醫生陳致一表示，該名男大生被送到急診時，經檢查發現其血紅素僅有常人的一半，透過腹部電腦斷層掃描也看到大腸有一顆巨大腫瘤。

 

　　經醫生進一步詢問後，得知男大生不煙不酒、不嗜吃紅肉、無家族病史等危險因子，惟近半年來的排便頻率由每天一次變成3、4天一次，大便也從原本粗如糯米腸，變得如熱狗般細，還莫名瘦了15公斤（約33磅）。

 

　　醫生隨即為他安排腹部探查手術，發現其腸道有一個約7厘米大小的腫瘤，而且癌細胞已經擴散至淋巴、肝臟等多處，確診為大腸癌4期。確診後，該名男大生立即進行化療與標靶治療，不過藥物治療反應欠佳，目前已用到第4線標靶用藥，而他仍積極抗癌中。

 

出現5大常見症狀勿忽視

 

　　陳致一醫生指出，大腸癌的5大常見症狀包括：血便、便意卻解不出來、體重減輕、排便習慣改變或便秘、大便變細等。如果出現其中3項，就應盡快就醫檢查。該名男大生早在半年前已出現排便習慣改變、體重減輕、大便變細3大徵兆，但他沒有多加留意，導致錯過了及早治療的黃金時機。

 

　　陳醫生提醒，腸癌有9成患者是沒有家族史的，因此無論是否有家族史，只要出現相關症狀都應提高警覺，才能早期發現與治療，提升治癒率與存活率。

 

大腸癌7大症狀：

 

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

 

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

　　內科腫瘤科專科醫生馬天慧曾接受訪問時表示，一般而言，醫生會根據病人的年紀，身體狀況，癌腫瘤期數，類型，位置，擴散程度，腫瘤的生物標記等，來制定個人化的治療方案，故即使是相同期數的病人，也有可能採取不同的治療方法。

 

　　現時來說，外科手術是治療大腸癌的主要方法，如果癌細胞仍然在早期，只用外科手術就可能治癒。 但由於大部分大腸癌患者求診時病情已經屬於較晚期，部分患者的腫瘤亦已經擴散至身體其他器官，此情況下無法以手術根治，便會使用化療加標靶藥物的合併治療，病人的平均存活期可超過3年。

 

大腸癌沒明顯病徵

 

　　馬醫生坦言，早期大腸癌病徵不明顯，甚至沒有病徵。 大便帶血和習慣改變已是較為常見的大腸癌病徵，如持續出現便秘，腹瀉或兩者交替都有機會是腫瘤作怪所致，卻經常最容易被人忽略。

 

　　當大腸癌發展至較晚期時或會出現與大便不相關的徵狀，如體重突然下降，原因不明的疲倦和疲勞，貧血，腹痛，黃疸等等大腸癌的徵狀，有時與其他良性疾病如痔瘡，腸炎等相似。但她提醒癌症的徵狀普遍有一個特點，就是多數是持續及不斷惡化。 如果上述徵狀在短時期出現而且持續的話，就要馬上請教專科醫生。她感嘆，不少患者缺乏對大腸癌有防備意識，常以為是普通腸胃問題，繼而錯過大腸癌治療的黃金機會。

 

預防大腸癌方法

 

　　關於預防方法，馬天慧坦言，雖然家族和個人病史會增加患病風險，但其實大腸癌個案與不良的生活習慣有莫大關係，因此她建議市民6大日常健康習慣以預防大腸癌：

 

● 1. 保持健康的體重

● 2. 每天最少進行30分鐘中度至強度的運動

● 3. 多吃蔬菜和水果，增加吸收的纖維量

● 4. 減少進食紅肉和加工肉類

● 5. 戒煙及戒酒

● 6. 定期進行腸道檢查

 

轉載自晴報

 

Tags:#大腸癌#腫瘤科#癌症#腸胃肝臟科#大腸癌症狀#大便出血#腹痛#便秘#體重減輕
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