全面癌症基因檢測可一次偵測逾300種基因！助製定標靶治療延長末期肺癌患者存活期！港大推免費檢測計畫！即睇附報名方法連結

肺癌長期位於本港常見癌症榜首，根據香港癌症資料統計中心數據，超過一半患者確診時已屬第四期肺癌, 而肺癌中超過8成患者為非小細胞肺癌。對於晚期非小細胞肺癌患者，醫生會進行基因變異檢測，以制訂治療方案，令人鼓舞的是，超過一半患者能夠接受相應的標靶治療。臨床腫瘤科專科趙健良醫生指：「治療方案取決於患者癌症期數，晚期患者可透過進行癌症基因檢測，找出是否帶有基因變異，並根據檢測報告接受相應的標靶治療，以增強治療效果並提升患者生活質素。」

標靶治療針對癌細胞作出攻擊

本港超過8成肺癌患者屬於非小細胞肺癌，過去主要採用化療方式進行癌症治療，然而「一體化」治療未能充分考慮患者腫瘤的個體差異。與此相反，個人化治療(包括標靶治療)主要針對癌細胞特有的生長訊號，以阻斷訊號傳遞，從而減緩癌細胞的生長和擴散速度。這種治療方法更具針對性，能夠更精確地攻擊癌細胞，提供更好的治療效果。趙醫生加以解釋：「由於標靶藥物為針對性治療，故副作用比傳統化療較少。而研究發現有基因變異的第四期非小細胞肺癌患者，在接受合適的標靶治療後，能延長存活期及減低復發率。」

傳統基因檢測較難找出罕見基因變異

近年醫學界發現與基因變異相關的肺癌案例逐漸增多，因此肺癌的基因檢測和相應的治療方案更為重要。同時，科學和藥物研究的進展也為患者提供了越來越多藥物選擇。這也促使醫生們在為肺癌患者制訂治療方案時，更加注重基因檢測的覆蓋範圍和準確性。現時，超過一半非小細胞肺癌患者帶有EGFR、ALK或ROS1基因變異，然而傳統的基因檢測只能按順序進行單一基因檢測，需要較多的組織樣本，可能遺漏一些罕見的基因變異。相比起傳統基因檢測，「全面癌症基因檢測」能夠一次檢測超過300種基因，準確地找出常見及罕見的基因變異，這有助醫生制訂個人化治療，更能切合現時癌症治療的大趨勢。研究亦指出患者進行個人化治療後，於改善復發率及延長存活期方面較一體化治療效果更好。

退休男患者檢測出罕見基因變異 個人化治療助延長存活期

趙醫生分享一名61歲男患者起初發現肺部有陰影，經檢查後確診肺癌，而癌細胞亦轉移至肺部淋巴及腦部，如進行化療的話，預期壽命只有3至6個月。患者後來參加「非小細胞肺癌精準醫學計劃」，並透過「全面癌症基因檢測」偵測出RET基因突變，這個基因突變的出現機率只有1%。隨後患者參加特別藥物計劃，並服用針對RET基因突變的藥物，情況受到控制。趙醫生指全面癌症基因檢測可以讓醫生更了解患者的病情及基因變異。

由香港大學及醫管局所合作推出的「非小細胞肺癌精準醫學計劃」正於醫管局轄下7間癌症中心推行，為第四期非小細胞肺癌患者提供免費的全面癌症基因檢測，有興趣的患者可向相關部門索取更多資料。

「非小細胞肺癌精準醫學計劃」

招募對象：第四期非小細胞肺癌患者

報名方法：填妥連結 http://bit.ly/39q6p5u（中文版）或 https://bit.ly/3p18WHs（英文版），亦可透過以下電話號碼或電郵報名

電話：9500 2757

電郵：nsclcgen@hku.hk

以上資訊由趙建良醫生提供

轉載自晴報