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北上植牙出事！港男牙床螺絲突鬆脫鯾喉險窒息死！診所回應勁荒謬！網民：唔好貪平
健康Tips

北上植牙出事！港男牙床螺絲突鬆脫鯾喉險窒息死！診所回應勁荒謬！網民：唔好貪平

健康解「迷」
健康解「迷」

近年不少港人北上睇牙，不過要小心中伏！近日有一名港男分享北上植牙的恐怖經歷，稱在牙床裝上螺絲後還需等待新牙體製作完成再安裝，惟半夜時螺絲突然鬆脫，卡住他的喉嚨幾乎窒息。事後他將此事告知診所，更被診所回應激到一肚氣。

 

種牙螺絲突掉下險鯁死

 

　　一名港男6月29日在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」發文分享北上種牙的經歷，「差啲俾粒螺絲釘鯁死」。他指，早前到深圳一間規模較大的牙醫診所種牙，進行到最後一個部分，在牙床裝上螺絲後，等待新牙體製作完成即可安裝。

 

　　惟前兩晚事主通宵看球賽期間打瞌睡，突然感覺喉嚨被硬物卡住，豈料拿出來一看竟是種牙時用的那一粒螺絲，「差啲俾佢搞到窒息」。翌日事主立即打電話給有關的牙醫診所，質問螺絲為何會掉下，對方則回應稱，該螺絲是臨時用，「甩出嚟唔出奇」，更叫事主自行扭上。

 

　　「唔好玩啦點擰啊！大佬啊，你粒嘢係鐵嚟㗎！吞咗落去Kick住咗真係有機會窒息死人㗎！」

 

　　隨後，在29日早上，事主特意再請假北上找回同一間牙醫診所，但他在診所輪候了45分鐘後才幫他處理。

 

　　「你明知係你哋嘅問題仲要我等咁耐，呢鑊嘢真係一肚氣！」

 

　　最後事主亦表明，下次不會再光顧這間牙醫診所，並奉勸大家北上睇牙時要小心，「真係要去種牙，真係要佢擰實呢粒螺絲呀！」

 

網民：唔好貪平

 

　　帖文發布後引起大量網民熱議，不少網民直呼「恐怖」，「嘩！真係好離譜，態度仲可以咁若無其事」、「好恐怖，好彩你無事咋」。亦有網民勸告大家北上睇牙要小心，「喺大陸整牙預咗咁，唔係點解收你咁平」、「種牙其實有很大風險，口腔有許多神經線，傷錯神經部位會好大鑊，奉勸各位要慎選牙醫」。

 

　　不過，有網民表示，種牙用的螺絲掉下很正常，「呢粒嘢臨時㗎，唔會擰太緊，掉咗唔係好正常？」、「你依粒嘢係種牙上面個蓋」。

 

網民有乜講

我諗佢個邏輯係原本就係可以攞落嚟嘅嘢，甩有咩出奇。

大間先最出事，人又多，阿茂阿壽都話自己係專業牙醫？

即係個基台一開始已經同你做得唔好，之後就算裝返牙，下次都可能連牙吞落肚！

不嬲都唔會喺大陸整牙，貪字得個貧。

我都種緊，第一次落個蓋係會有可能跌出嚟（唔會擰太緊）。我嗰時都試過甩咗，次後再返上去，佢有個新蓋俾我，再擰緊啲（同上次比）。

 

轉載自晴報

Tags:#北上消費#植牙#種牙#醫療事故#螺絲#牙醫#牙科#鯁喉#北上植牙#北上睇牙
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