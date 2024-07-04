歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
虛擬貨幣
Highlight:
夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
台灣爆第6波新冠疫情！一周急增923新個案64人死亡！預料7月中高峰單周確診或達10萬！醫生教外遊免疫自保3招
健康Tips
醫生解說

台灣爆第6波新冠疫情！一周急增923新個案64人死亡！預料7月中高峰單周確診或達10萬！醫生教外遊免疫自保3招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊台注意！台灣正受新冠、流感及腸病毒侵襲，新冠疫情更是不容忽視。據統計，台灣過去一週（6月25日至7月1日）新增932宗新冠染疫個案，死亡人數達64人，較前一週的40宗大幅上升，累計死亡個案中65歲以上長者更佔當中九成。由於疫情嚴峻，台灣政府正呼籲高危人士到當地旅行時最好接種疫苗。

 

　　台灣疾管署昨日（2日）發布最新COVID-19疫情報告，顯示當地疫情持續升溫，過去一週（6月25日至7月1日）新增932宗新冠染疫個案，較前一週(6月18日至6月24日)新增的815宗個案為多；另上週新增64人死亡病例，累積死亡個案中65歲以上長者佔90%。

 

　　疾管署指出，第六波疫情預計在7月中達到高峰，單週最多確診人次可能達10萬人，估計在9月初疫情開始緩步下降，但也不排除因學生開學而造成疫情再度升溫的可能。

 

　　至於台灣爆疫原因，疾管署主要歸納出三大方面，包括檢出的變異株以JN.1為主流，其傳播力較強；其次，群體免疫力逐漸下降。隨著時間推移，前次疫苗接種的保護力已顯著減弱；最後，暑假期間民眾的頻繁流動亦增加了疫情移入的風險。

 

外遊免疫3大自保法

 

　　感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，台灣新冠染疫個案暴增，估計可能因為現時人們防疫意識較以往鬆懈及人與人接觸較之前頻繁有關。她又指，目前台灣新冠病毒JN.1變異株為主流株，具較強傳播力，不過感染後有嚴重併發症機會不是特別高，並不需過分憂心。惟對於一些抵抗力較弱人士，即高危人士，如兒童、長者及有慢性疾病人士感染則會增加其重症及死亡風險，她建議，有關人士應考慮接種新冠疫苗。

 

  • 注重個人衞生尤其手部清潔

 

  • 接種相關防疫疫苗

 

  • 留意環境空仔流通高危人士在人多擠迫地方逗留戴上口罩

 

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈


轉載自晴報

 

Tags:#台灣#新冠疫情#新冠肺炎#老人#老人科#家庭醫學#外遊#兒科#長期病患
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生