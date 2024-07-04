眼鏡鏡框 │ 網民呻眼鏡框氧化耳邊被𠝹開流膿！醫生：劣質金屬鏡框+汗水產生腐蝕反應！3類鏡框材質適合大汗人

大汗人士揀眼鏡小心！一名台灣網民近日發文訴說，因眼鏡框氧化，久未發現以致耳邊被腐蝕「劏開」流膿。有醫生提醒劣質的金屬眼鏡框在長期接觸汗水後產生氧化和腐蝕的反應，大汗人士最好揀3種材質較為安全。

該名網民今日（2日）在Facebook群組「爆料公社二社」發帖指，配戴的眼鏡約1至2年前在百貨公司，屬日本品牌，最近開始覺得眼鏡變緊，並壓出一個小傷口，最初不以為意，見眼鏡框發黑也只是覺得使用久了，直至後才有人提醒其耳朵很紅，才發現傷口開始流膿，急忙求醫。

醫生指其傷口因眼鏡框腐蝕灼傷皮膚，需約4個月至半年才能痊癒。事主稱現時擦藥3個月，傷口大為好轉，希望藉自身經歷提醒網民。

網民：長期不清潔致腐蝕？

帖文引起網民熱議，不少網民對事主未能及時發現傷口感到疑惑，事主則補充傷口根本不痛，要用手壓才會痛，加上長時戴眼鏡把傷口遮掩了，沒戴眼鏡時也因深度近視所以看不到傷口。有網民則質疑事主的衛生習慣，認為長期不清潔鏡框才會導致腐蝕，另有人認為鏡框材料及品質才是關鍵。

網民有乜講



有小傷口時，有水、汗就會刺痛感了吧，你都沒感覺？



我一副6千元的眼鏡，沒特別保養，戴8年，沒這種腐蝕問題，材質是關鍵。



配一次就不敢了……之前在台中某百貨裹配的，戴了快兩年總覺得頭暈暈的。後來換眼鏡時去小林眼鏡，驗光師說你台中配的那副眼鏡750度，實際上我才550度而已，難怪頭會暈…

真的便宜快速不一定是好的，就算是日本的牌子，我再也不敢亂配了！



如果不是身體有疾病的話，那很有可能是金屬過敏度導致。眼鏡鏡架很多材質，同樣是金屬材質，有的人對某金屬過敏，但對其他金屬卻不會。我之前的眼鏡在鏡腳的部份有金屬LOGO，結果耳朵一直過敏，就是剛好金屬碰觸到耳朵的部份，一直潰傷，流組織液。後面把眼鋼鏡換了，過敏問題說解決了。



鏡框一堆霉斑也不清洗，可以戴到生鏽也沒感覺，傷口不會痛總有把眼鏡拿下來看到鏽斑的時候吧？還想黑品牌？

劣質金屬鏡框易被汗水腐蝕

配戴劣質的鏡框可能導致皮膚發紅過敏，劣質的金屬框架更有機會在長期接觸汗水後產生氧化和腐蝕的反應。台灣視光眼科診所醫生吳怡頡曾指出，有些金屬鏡框用料參差，劣質金屬易被酸汗腐蝕，可導致皮膚紅腫過敏。對於大流汗人士，在挑選鏡框時可以揀選純鈦、板料或塑鈦鏡框，減少含鎳或鉻的金屬框讓皮膚過敏的機率。

轉載自晴報