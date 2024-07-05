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吃香蕉禁忌 | 女子一日一蕉改善便秘昏迷需急洗腎險死？醫生：一類人士不宜多食蕉！睇埋10大高鉀食物清單
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吃香蕉禁忌 | 女子一日一蕉改善便秘昏迷需急洗腎險死？醫生：一類人士不宜多食蕉！睇埋10大高鉀食物清單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香蕉有益健康，但不是所有人都適合吃！一名60歲婦人因排便不暢，每日吃一根香蕉幫助通便，結果某日突然昏迷，送院後緊急洗腎搶救，心跳更僅剩每分鐘42下，非常危急。腎臟科醫生警告，有1類人不可貪食香蕉，否則可能賠上性命。

 

　　台灣亞大醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任在Facebook專頁發文分享個案，指台中一名60歲患有三高及腎臟病的婦人，因自覺排便不暢，於是每日都會吃一根香蕉幫助排便。然而，身體鉀離子標準值應為3.5至5.1 meq／L，婦人則維持在5.3 meq／L，醫生也每次都提醒她「千萬不要吃這麼多香蕉」、「一週一根已是極限」，可惜患者充耳不聞。

 

　　直至某日，患者突然昏迷不醒被送到急症室，當時她心跳1分鐘只剩42下，抽血發現鉀離子飆高達7.2 meq／L。對此，林軒任直言「是非常誇張的數字」，並說明當血鉀濃度大於5.5 meq／L以上，即為「高血鉀症」；一旦高到這個程度，就會心律不整，嚴重時甚至造成心室顫動：

 

　　通常遇到這種情形，電擊是救不回來的！

 

　　所幸，患者經施打藥物慢慢甦醒，再安排緊急洗腎後，鉀離子水平才順利下降，救回一命。她也透過這次事件得到教訓，再也不敢放肆吃香蕉。

 

腎臟功能差人士不可貪食香蕉

 

　　林軒任表示，雖然香蕉膳食纖維豐富，也具良好通便效果，趕時間出門方便携帶又能飽腹，長跑選手跑步時鉀離子下降，吃一根香蕉不僅能補充體力，也能預防抽筋，更有助於運動表現。根據國健署建議，每人每日的鉀離子攝取量為2000至3500毫克，即一天吃5根香蕉就超標；但這套標準不適用於「腎臟病患」：

 

　　只要一天吃1根香蕉，就可能導致高血鉀而必須送醫急救。

 

　　醫生最後警告，香蕉誠好吃，性命價更高，千萬不要因為貪食，而賠上性命。

 

10類高鉀食物

 

　　腎臟科醫生洪永祥曾指出，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

 

　　醫生盤點以下10種高鉀食物，食用需要適量，尤其腎病病人食用時需要減少分量：

 

1. 香蕉：368mg

2. 奇異果：291mg

3. 蕃茄：200mg

4. 菠菜：510mg

5. 紅豆：1,203mg

6. 淮山：533mg

7. 牛油果：271mg

8. 黑豆：1,632mg

9. 黃豆：1,667mg

10. 咖啡豆：1,096mg

 

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

 

轉載自晴報

 

Tags:#識食#香蕉#便秘#洗腎#營養#腎或泌尿科#鉀質#高鉀食物#番茄#牛油果#奇異果#菠菜#紅豆#淮山#黑豆#黃豆#咖啡豆
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