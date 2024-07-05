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女牙醫40年來無洗過牙？公開自創護齒秘訣：2枝牙刷+漱口水+香口膠！
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醫生解說

女牙醫40年來無洗過牙？公開自創護齒秘訣：2枝牙刷+漱口水+香口膠！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人都有定期洗牙習慣，但美國近日有牙醫卻反其道而行，明言自己已40年沒有請牙醫為自己洗牙，但牙齒仍然非常健康，有關影片上載網上後，隨即引起熱議。

 

　　美國一名女牙醫Ellie Phillips近日在TikTok自豪表示儘管她沒有遵從一般牙醫建議約每半年洗一次牙的習慣，但根據她定期驗牙的結果，可顯示她的牙齒仍然相當健康。

 

　　Ellie認為這可能歸功於她日常的潔齒程序，首先她會於刷牙前，用漱口水漱口一分鐘，刷牙後亦以漱口水代替水喉水沖洗，以免沖走牙齒上的氟化物，前後共用3次漱口水；日夜會用兩枝牙刷更替使用，讓刷毛保持乾爽，防止細菌滋生；最後，每次餐後則會咀嚼阻止有害細菌生長的香口膠。

 

　　Ellie表示自40年前，自己便沒有再洗牙，不過她卻堅持每隔數年均會年預約牙醫檢查牙齒，而每次報告的結果均是非常正面，對方亦明言她無需洗牙。不過，相關影片曝光後，隨即引來不少網民質疑，有人懷疑她是否自行在家中洗牙。

 

高危族群宜3至6個月洗牙一次

 

　　牙科醫生黃凌旻表示一般而言，牙醫建議每半年至一年洗牙一次，若為高風險人士，則3至6個月一次。黃醫生指，若牙齒清潔不當，如沒使用氟化物牙膏、牙線或牙縫刷習慣，均屬蛀牙及牙周病的高危族群，另外生活及飲食習慣、病歷亦是風險因素。

 

蛀牙高風險人士

 

● 頻密進食嗜甜、酸、黏食物者

● 長期服藥易口乾人士

● 牙周病患者（牙肉收縮、牙腳外露的病人高危）

● 處於換牙階段的小童

● 長者

 

《TOPick》、《晴報》

資料來源：牙科醫生黃凌旻

 

轉載自晴報

 

Tags:#牙齒護理#牙醫#牙科#洗牙#牙刷#漱口水#香口膠#蛀牙#牙周病
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