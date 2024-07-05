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肺腺癌 │ 不煙不酒34歲女網紅確診末期肺腺癌！常坐辦公室、女性是肺腺癌高危族！如何預防？
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肺腺癌 │ 不煙不酒34歲女網紅確診末期肺腺癌！常坐辦公室、女性是肺腺癌高危族！如何預防？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不吸煙不下廚也會患上肺腺癌！一名34歲台灣網紅在2019年10月確診肺腺癌四期，至今已抗癌5年，她在個人專頁記錄自己癌末生活的點滴，自曝當初的發病症狀坦言非常痛苦；而近日她又二次復發，癌細胞轉移腦部令她的生命陷入倒數，大量網民湧入其專頁為她加油打氣。

 

　　現年34歲的Emma在Instagram專頁分享抗癌生活，她表示，在2019年確診肺腺癌四期時，癌細胞已經轉移到肝臟、骨頭、淋巴。雖在等候聽報告前，已經有心理建設，一定是癌症而且絕對不是初期，但她在確診當下仍相當絕望，「我不吸煙也不會下廚，為甚麼這麼嚴重？」，更坦言有非常多次想尋死。在等基因檢測結果及是否有標靶藥的期間，Emma的癌症症狀開始湧現：

 

　　我開始不斷咳嗽，整個人體重掉到42公斤以下，覺得呼吸很吃力，睡覺都要坐著睡，否則無法呼吸。這輩子從沒這麼痛苦過，很想一走了之。

 

勇敢抗癌5年惜二次復發 腫瘤轉移腦部

 

　　至今已抗癌5年的Emma在5月14日被醫生告知，例行檢查報告顯示癌細胞轉移到腦部，有兩顆小小的腫瘤，但當時她沒有任何不適，頭腦還很清楚。第二天，她與醫生面對面談話後，坦言内心崩塌：

 

　　當自己知道時間就像開始加快倒數，我不知道該怎麼形容這個感覺，就是很空白，整個人覺得像被抽空了一樣。

 

　　她又表示，新的標靶藥副作用比以前吃過的還要多，也不知道是藥物副作用或是自己內心壓力大，導致無法入睡。而這次的癌細胞腦轉移，實際上是她第二次復發，第一次是在2022年，當時手術後的疼痛她至今難忘：

 

　　全身像被撞到過，連呼吸都只敢小小口吸氣，身上插滿的各種管子，像是一隻被送到維修廠的玩具被送修、被重新整理過，感覺真的很差，我才32歲。

 

　　因此，Emma如今再度崩潰，她在最近一次更新動態稱，現在全身都很痛，跟上次全身痛時一模一樣；但她仍期待即將獲得的檢查結果，希望現階段的藥物有效果：

 

　　連走路都有困難，痛到哭，痛到連腳趾的關節都能感覺到痛。這種痛真的無法形容，連打字、我的手指每個關節都覺得痛…… 下週就能知道我這段時間吃的藥，對我的腦有沒有效了。

 

患癌後珍惜每個平凡日子 勉勵同路人：保持期待

 

　　Emma又發佈長文，流露心聲指自己現在狀態看上去還不錯，甚至比很多健康的人看上去還好，一般人看到一定不會覺得她生了一個這麼嚴重的病。但她自知生命不曉得還剩下多少，因此非常珍惜每一天，認真地度過每個在平常人眼中最平凡的時刻：

 

　　我很珍惜每一天我看到的太陽、看看今天的雲是不是粉紅色、晚上我會抬頭看星星，因為我每天都在想著我哪天就再也看不到了。當你發現你的時間比任何東西都還珍貴時，這些平凡的東西對自己來說都無比重要。

 

　　雖然Emma指自己比較悲觀，不會想著癌症會痊癒，但她仍藉著自己的經歷，勉勵同路人要「保持期待」：

 

　　這條路很辛苦，你/妳們一定要對自己保持著期待，期待著自己每一天都能再更進步一點，期待每一天狀態都比之前在更好一點，期待在接下來的日子你/妳還能再看見誰。夜深人靜的時候我也還是會憂鬱、會難過，但千萬別把自己放在那個黑洞裏忘了帶出來。

 

網民有乜講

 

　　● 已經肺腺癌完全看不出來你生病，好險頭髮沒甚麼掉，還是很美！

　　● 加油，我知道再多的打氣都不夠，但我還是想跟你說，你真的很勇敢！

　　● 我懂你的苦，我也是肺腺癌，當初知道自己罹癌，我也一樣崩潰大哭，想到我那二個6歲，9歲的兒子，我真的想活下去，追蹤了8年，今年又檢查出胰臟有結節，現在心情複雜，但想到二個兒子，還是要努力再拼一次！

　　● 今年初我也肺腺癌四期已經腦轉移跟骨頭，現在只能靠吃藥治療無法開刀，但我相信自己能抗勝病魔，讓我們一起加油！

　　● 我媽也是肺腺癌4期轉移到腦，來得很意外又突然。當時看著原本精明的媽媽變得突然控制不了自己的身體，吃飯掉了一地不知道，出門只穿一隻鞋也沒發覺，那樣子真的很讓人心痛。最後緊急開刀動手術，原本以為可能再也見不到了，但醫生一出來就說「切除很成功」度過了難關。後來到主治醫生回診也說，我媽媽的經歷帶給很多人希望，也希望能帶給你助益，祝福你。

　　● 我三年前也突然性的失明了一年，藥物讓我發胖20公斤，如今雖然不算完全康復，但是我也即將生孩子了！在生病後，我把想去想學的都做了，很害怕沒有明天。一切都會有盼望的，生命本來就璀璨有時又短暫，不會是永恆，而我們可以期許自己成為別人心裏的永恆

　　● 我太太13年前也患了白血病，剛才我們還一起看了部电影，相信你也一定會好起來！祝你早日康復！

 

女性是肺腺癌高危族

 

　　台灣外科專科醫生白映俞曾指出，肺腺癌容易發生在女性身上，且無論是吸煙者、戒煙者及從未吸煙者，都有可能患肺腺癌。台灣前女主播蕭彤雯就曾發現左肺葉有一個0.9厘米大小的陰影，確診為肺腺癌。其生活習慣良好，從不抽煙、無家族病史、不焚香、更沒有每日下廚受油煙影響。

 

　　對此，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受TOPick訪問時指出，「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，屬非小細胞肺癌之一。據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關：

 

　　經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

 

　　陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

 

　　患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

 

基因突變成非吸煙患者病發原因

 

　　臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。

 

　　李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

 

預防方法

 

　　腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

 

同場加映：抗癌飲食法

 

　　台灣營養醫學博士劉博仁醫生曾在節目《下班經濟學》中分享幫助抗癌的飲食方法，透露「地中海飲食法」可謂是對癌症病人而言最健康的飲食型態。他列出以下5個重點，供有興趣人士參考。

 

「地中海飲食法」

 

1. 每餐至少吃3種顏色的蔬菜

 

　　● 由於蔬菜含有豐富的植化素，因此每餐至少要有3種顏色、份量達到一碗半的煮熟蔬菜。

　　● 吃不同颜色的蔬菜，才能有效攝取不同營養素。

 

2. 澱粉份量佔四分之一

 

　　● 澱粉的攝取仍然很重要，雖然米飯裏含有碳水，但如果是接近原型的米飯，例如糙米，則可補充維他命B群、維他命B6、以及纖維等營養素，至於攝取量則建議不要超過餐盤的四分之一。

 

3. 每周吃3次中小型海魚

 

　　● 蛋白質如豆、蛋、雞肉或魚肉，皆可促進傷口的癒合，以及增強身體免疫力，若每周吃3次中小型的魚，便能增加EPA、DHA的補充，對於抗發炎與抗癌皆有很大好處。

 

4. 「油水拌炒」配橄欖油煮食

 

　　● 用「油水拌炒」的方式，溫度較低，再搭配橄欖油、苦茶籽油以及牛油果油等油酸高的好油，在對抗發炎及抗癌方面皆有很大的好處。

 

5. 進食原型水果

 

　　● 吃水果應盡量避免打成果汁，因為打果汁會將水果的纖維打斷，從而導致升糖指數變高，並對癌細胞的控制產生負面影響。建議盡量吃原型的水果，適量食用即可。

 

資料來源：營養醫學博士劉博仁醫生

 

轉載自晴報

 

Tags:#肺腺癌#肺癌#癌症#網紅#空氣污染#氡氣#基因突變#腫瘤科#胸肺科#地中海飲食
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