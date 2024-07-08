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糖尿病飲食 | 嚴重糖尿患者服藥打針無用？醫生建議食白飯加這東西、用餐按這次序降血糖大成功！睇埋8類逆轉糖尿病食物推介
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糖尿病飲食 | 嚴重糖尿患者服藥打針無用？醫生建議食白飯加這東西、用餐按這次序降血糖大成功！睇埋8類逆轉糖尿病食物推介

健康解「迷」
健康解「迷」

　　糖尿病愈趨普遍，不少人都受高血糖問題困擾，但原來吃飯時只要做2件事，就能有效降血糖！台灣有醫生分享病例，指一名同時患有腎病及嚴重糖尿病的男子，無論服藥及打針皆未能改善病情，於是建議他在用餐時可多做2步驟，結果不靠藥物亦成功令血糖降低。

 

　　台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》分享病例，表示該名男子同時患有第3期慢性腎病及嚴重糖尿病，平日需要服用5種藥物及注射胰島素來控制病情。然而即便如此，男子的病情仍未見起色，其糖化血色素一直徘徊在8.5%至8.8%之間（正常值為4.0%至5.6%）。

 

吃飯多做2件事成功控血糖

 

　　醫生見狀，便建議他在每一次用餐時多做以下2個步驟：

 

●　先吃一半份量的蔬菜、肉類及湯，之後再開始吃飯

●　在白飯上滴檸檬汁

 

　　江守山指，當他提出上述建議時，男子一度感到不解，問道：「這樣會不會很奇怪？」對此他回覆「日本人吃醋飯，不就這樣吃一輩子嗎？」對方其後按照建議在用餐時加入2個步驟，結果成功將糖化血色素降至7.2%至7.3%之間。

 

檸檬酸有助抑制血糖

 

　　為何檸檬能夠降血糖？江守山就解釋，檸檬本身具有抗癌功效，亦富含維他命C、檸檬酸、檸檬多酚、類黃酮、果膠、檸檬黃素等多種營養素；他又引述研究，指出檸檬酸可以抑制飯後血糖升高。此外，在吃米飯前先吃菜及肉，亦能夠減慢腸胃吸收澱粉的速度。

 

8種食物可逆轉糖尿病

 

　　除了檸檬之外，江守山亦曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物。

 

　　1. 蘋果、藍莓、提子：江守山表示，這3種水果能降低罹患第二型糖尿病的機率。有研究顯示，每周吃3份水果可將有關風險降低26％。

 

　　2. 覆盆子：覆盆子有豐富的植化素、膳食纖維等，能幫助調節血糖。有研究證實，將早餐內容換成125克或250克覆盆子都能大大減少胰島素分泌，進而控制血糖值。

 

　　3. 薑：薑含有豐富植化素，包括薑烯酚、薑辣素、薑酮等，研究證實每天進食1公克的薑能降低空腹血糖36mg／dl。

 

　　4. 薑黃、肉桂：薑黃和肉桂皆對血糖控制有正面的幫助，國際上亦有研究證實，適量攝取有益降低血糖。

 

　　5. 蜂蜜：蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪，但要留意需攝取純蜂蜜而非假蜂蜜。

 

　　6. 輔酶CoQ10：輔酶CoQ10是血糖代謝的必需物質，有研究發現第二型糖尿病患者體內的輔酶CoQ10明顯低於一般人，適量補充對身體有益，建議每天補充100毫克。另外，亦有研究證明輔酶CoQ10有助於控制血糖 。

 

　　7. 魚油：魚油可說是全方位的保健食品，丹麥哥本哈根大學的研究發現DHA與胰島素抗性有關聯性。

 

　　8. 維他命D：維他命D與胰島素作用有關，研究證實健康成年人的血中維生素D濃度高者飯後血糖和胰島素抗性較佳。

 

轉載自晴報

 

Tags:#糖尿病#降血糖# 抑制血糖 #檸檬酸#食療#營養素#保健食品#糖尿科
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