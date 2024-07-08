脂肪肝改善 | 全港逾100萬人患脂肪肝！醫生推介這類食物幫助逆轉！每日吃多少？睇埋8種護肝營養素
脂肪肝是常見都市病，2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。脂肪肝與飲食息息相關，有台灣醫生就推介1類食物可改善脂肪肝，12周内更可令肝臟發炎指數降低。
台灣家醫科醫生謝宜庭在Facebook專頁「好日子診所」發文指，脂肪肝引起的肝臟發炎並不限於肥胖患者，有時即使四肢纖瘦，但內臟脂肪高，也可能患上脂肪肝。她引述5月的研究報道指，每天攝取100毫克大豆異黃酮，12周内可減低肝臟的發炎指數（ALT、AST），亦有助改善脂肪肝。
大豆異黃酮3大功效
- 抗氧化作用：大豆異黃酮具有抗氧化特性，減少肝臟中的炎症反應，保護肝細胞免受損傷。
- 調節脂質代謝：大豆異黃酮能夠調節脂質代謝，減少肝臟內脂肪的堆累，進而減少脂肪在肝臟造成的發炎。
- 提高胰島素敏感性：胰島素阻抗是脂肪肝肝炎常見病因之一。一些研究表明，黃豆異黃酮能夠提高胰島素敏感性，有助預防脂肪性肝炎。
謝宜庭醫生表示，豆腐及豆漿等黃豆製品就富含大量大豆異黃酮。雖然上述研究的受試者，是直接攝取大豆異黃酮的保健品，但其實日常只需早上喝1杯無糖豆漿，晚上吃1盒板豆腐，身體就可攝取到足量的大豆異黃酮和優質蛋白，還能讓減重者在變健康的路上事半功倍。
4類飲食易有脂肪肝
本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：
1. 高糖汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁
2.甜品，例如：蛋糕
3.精煉的碳水化合物，例如：白粥、白飯
4.高油脂的煎炸食物，例如：煎炸糕點、月餅
資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生吳昊
8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
1. 抗氧化蔬果(維他命A)
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2. 抗氧化蔬果(維他命B)
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3. 抗氧化蔬果(維他命C)
- 番石榴、奇異果
4. 抗氧化蔬果(維他命E、Omega-9)
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5. 優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6. 藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
- 含有豐富水溶性膳食纖維，當中的藻褐素(Fucoxanthin)可促進脂肪代謝，提升代謝功能，降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟並形成脂肪肝。
7. 具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
8. 抗炎抗氧化食材
- 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄(花青素)
- 番茄、南瓜(茄紅素)
資料來源：台灣營養師余朱青
脂肪肝6大高危人士
香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。
至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。
在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：
脂肪肝6大高危人士
1.肥胖人士：風險高20倍
2.酗酒人士：風險高18倍
3.二型糖尿病患者：風險高3.5倍
4.三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍
5.低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%
6.空腹血糖水平過高者：風險高50%
資料來源：腸胃肝臟科專科醫生區漢達
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