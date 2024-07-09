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中醫點睇產後抑鬱︰心血不足型vs肝腎陰虧型大不同！出現4大先兆要留神！中醫推薦2款安神、補氣血產後食療
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中醫點睇產後抑鬱︰心血不足型vs肝腎陰虧型大不同！出現4大先兆要留神！中醫推薦2款安神、補氣血產後食療

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　現代職業女性身兼多職，一旦決定生小朋友，生活和工作壓力更是排山倒海而來。 根據醫學研究，約有10 至 13%孕婦在產後患有產後抑鬱症。若未能及時發現及醫治，更有機會發展成產後精神疾患，進而出現自殘甚至傷害他人的傾向！註冊中醫師李殷兒指出「婦女產後百節空虛」，空虛不單指身體虛弱，同時精神狀態亦非常不穏定，家人應多陪伴及照料在旁。

 

關注「產後抑鬱」先兆

 

　　李醫師表示，婦女在妊娠期間，因供養胎兒的需要，陰精、氣血已有損耗，分娩時的用力、出汗、產傷或出血，再一次使氣血陰津受損，所以產後多處於氣血不足、陰津虧虛的生理狀態。新時代職業婦女無論在工作或家庭方面都受到一定的壓力，第一次生產後更要學習照顧嬰兒、哺育嬰兒，嚴重的睡眠不足；另一方面，身體亦出現各種變化，不論是否餵哺母乳，乳房脹痛、下腹重墜感、傷口疼痛各種從未出現的症狀接踵而來。若產後媽媽時時表現出憂思鬱悶、精神憂鬱，甚或哭笑無常、呵欠頻作等，可能是患上「產後抑鬱」的前兆了。

 

心血不足型與肝腎陰虧型

 

　　李醫師表示，現代醫學稱本病為「產後抑鬱症」，屬中醫學「產後臟躁」範疇；若發生在妊娠期間者，稱為「孕悲」。中醫學認為，由於產後失血精虧，肝腎俱虛，髓海不足，精不養神，臟腑失養，心神不寧，魂無所藏而致。常見有以下兩型：

 

心血不足型

 

症狀：精神不振，或情緒激動，或神志恍惚，無故悲傷，不能自控，哭笑無常，伴見心中煩亂，睡眠不安，心悸神疲，大便秘結。

 

肝腎陰虧型

 

症狀：哭笑無常，呵欠頻作，多夢易驚，意識朦朧，精神恍惚，伴頭暈耳鳴，心煩易怒，口乾喜飲，腰膝酸軟，手足心熱。

 

　　李醫師建議，新手媽媽在照顧小朋友時，切勿對自己有過高的要求，明白照顧新生兒和身體的變化都是需要時間適應。如遇到任何困難，應積極向其他人求助。產後切忌暴飲暴食或過食肥甘，以防脾胃虛弱，氣機鬱滯而濁痰內生，加重憂慮症程度。若果真出現情緒問題應及早求醫，堅持治療。

 

李醫師推薦產後食療

 

杞子圓肉雞蛋茶

 

中醫點睇產後抑鬱︰心血不足型vs肝腎陰虧型大不同！出現4大先兆要留神！中醫推薦2款安神、補氣血產後食療

 

材料：杞子3錢，黑棗6粒，雞蛋3隻，圓肉5錢，紅糖適量。

 

中醫點睇產後抑鬱︰心血不足型vs肝腎陰虧型大不同！出現4大先兆要留神！中醫推薦2款安神、補氣血產後食療

 

製法：將材料洗淨；雞蛋煮熟去殼；將所有材料放入煲內，加入適量清水，煲滾後加入紅糖適量，用文火煲10分鐘即可。用白鴿蛋代雞蛋亦可。

 

功效：益心脾，補氣血，潤臟腑。

 

甘麥大棗湯

 

中醫點睇產後抑鬱︰心血不足型vs肝腎陰虧型大不同！出現4大先兆要留神！中醫推薦2款安神、補氣血產後食療

 

材料：炙甘草3錢，小麥一兩，黑棗5粒。

 

做法：所有材料洗淨，黑棗開半，加適量清水，煲約20分鐘。

 

功效：益氣養心安神。

 

被訪者簡介  

 

中醫點睇產後抑鬱︰心血不足型vs肝腎陰虧型大不同！出現4大先兆要留神！中醫推薦2款安神、補氣血產後食療

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

Tags:#產後抑鬱#中醫#心血不足#肝腎陰虧#食療#產後湯水#產後臟躁#甘麥大棗湯#杞子圓肉雞蛋茶
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