歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法同你解構通靈術！
虛擬貨幣
Highlight:
陸叔2024投資心法講座重溫
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
食物中毒 | OL深夜驚見很多小人在跑、鑽進被窩以為撞邪！求醫揭吃了這種食物產生幻覺！專家：烹調不當或食過量或有「小人國症」
健康Tips
醫生解說
食物安全

食物中毒 | OL深夜驚見很多小人在跑、鑽進被窩以為撞邪！求醫揭吃了這種食物產生幻覺！專家：烹調不當或食過量或有「小人國症」

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人愛吃菇菌類食物，但部分菇類帶有毒性，需小心選擇。內地一名OL早前深夜在家中驚見「很多小人跑來跑去」，甚至出現陌生人影嘗試鑽她被窩，把她嚇得無法入睡；到醫院就診後，醫生推斷她是因為吃下俗稱「見手青」的牛肝菌而導致中毒，繼而出現幻覺。

 

　　綜合內地媒體報道，現年20多歲的事主小林在杭州工作，此前在短影音平台上看到有人推薦一種名為「見手青」的牛肝菌，稱其味道鮮美，她進行搜索後發現售價大約為500克200元人民幣（約港幣215元），雖然價格並不便宜，但仍毫不猶豫地下單購買。

 

　　小林上周二（6月25日）收到見手青，隨即在中午炒了一盤來吃，晚上又煮成湯，大快朵頤，隨後再拿來煮麵當宵夜，在一天內將500克的牛肝菌全部吃完。結果3小時後，她開始在家中看見很多小小的「人」跑來跑去，手機上的字也變得「群魔亂舞」，甚至躺在床上還能看見有模糊的人影，嘗試鑽入她的被窩，令她完全無法入睡。

 

　　她之後到朋友家中暫避，對方想帶她就醫，但她卻極度不配合，拖延2天後才終於到浙江大學醫學院附屬第一醫院求診。該院急症科主任陸遠強表示：「患者來的時候喋喋不休，語無倫次，溝通起來很困難，我們好不容易才搞清楚她食用過見手青。」，並根據小林的表現，結合一系列檢查後，判斷她的情況屬於神經精神型野生菌中毒。

 

　　他解釋，見手青中毒的患者在臨床表現方面可出現幻覺，甚至被害妄想，而這類情況並沒有特效藥，主要是對症治療，通常會在安撫鎮靜後予以催吐、洗胃。經過住院治療後，小林最終在7月1日出院，後續需根據情況定期覆診。

 

　　陸遠強指出，野生菌中毒在臨床上一般可以分為4種，分別為胃腸炎型、神經精神型、溶血型及中毒性肝炎型，其中神經精神型的癒後情況較為理想，不太會有性命之憂，但這也導致部分年輕人出於好奇、想嘗試致幻的感覺而食用見手青，強調「這種想法要不得」。

 

部分牛肝菌帶可致食物中毒

 

　　根據食安中心資料，牛肝菌菇類共有數百種，部分帶毒性，過去香港亦曾發生有人食用牛肝菌而中毒的個案。而進食菇類引致的食物中毒，主要病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐及腹痛等腸道徵狀；因應不同類型的毒菇，患者亦可能出現其他徵狀，例如極度口渴、大量流汗、昏迷、產生幻覺及狂喜、異常興奮、肝臟受損等。

 

3大建議

 

● 不要購買懷疑摻雜了不明菇類品種的菇類產品。

● 不要購買有不衞生或變壞迹象的美味牛肝菌，亦避免購買粉塵或碎塊太多的包裝美味牛肝菌。

● 如懷疑進食菇類引致食物中毒，患者應立即求醫，並帶同未經烹煮的菇類或菇類殘餘物讓醫生察看。

● 最少煮15分鐘

 

　　港大真菌學博士鄧銘澤表示，牛肝菌並不能單憑外形或氣味分別毒性與否，一般靠採集的農民作後期篩選，以及業界和大學專家鑑定，判斷菇菌能否食用。他又指有毒性的牛肝菌是含有耐熱的毒素，經煮熟後，毒性仍然存在。而無毒的牛肝菌也要注意最少煮15分鐘，不能生吃。例如：見手青（Boletus speciosus）烹調不當或食用過量，會引起食物中毒，主要會產生幻覺，以「小人國症」居多（出現迷糊或神志不清，中毒者仿如進入了一個小人國國度），症狀隨著毒素排出會消失。」

 

轉載自晴報

 

Tags:#幻覺#食物中毒#菇菌#見手青#牛肝菌#家庭醫學#撞邪
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生