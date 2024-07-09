歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法同你解構通靈術！
虛擬貨幣
Highlight:
陸叔2024投資心法講座重溫
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
罕見病 │ 21歲男生突走路僵硬無力，求醫揭患全台首宗腎上腺髓質神經病變！獲捐幹細胞進行移植抗病3年邁向康復
健康Tips
醫生解說
心臟病
血壓
中風

罕見病 │ 21歲男生突走路僵硬無力，求醫揭患全台首宗腎上腺髓質神經病變！獲捐幹細胞進行移植抗病3年邁向康復

健康解「迷」
健康解「迷」

　　全台首宗！台灣一名男子近日在社交平台，分享自己患上罕見病的經歷。他憶述，3年前有天走路時感到有點不順暢，其後症狀愈變嚴重，例如會僵硬無力、不自主地抖動，甚至影響生活自理，多次求醫後仍無法斷定病因，最後經海外血液檢驗後，發現是後天基因突變，導致他罹患罕見病「腎上腺髓質神經病變」。其後他一直接受治療，病情亦曾惡化過，以致要轉至ICU觀察，他形容是「真正與死神擦身而過」，所幸後來於2022年底獲得進行幹細胞移植的機會，現時逐漸邁向康復。

 

全台首例罕見疾病

 

　　該名男網民（Alen）近日在Dcard討論區以「全國首例罕見疾病對抗中」為題發文，分享其3年間由患病到現在接受物理治療的經歷。他憶述，2021年某天忽然自己走路感覺不順暢，本以為只是打波受傷所致，遂向中醫診所和國術館（跌打診所）求醫，且很快就康復。但一段時間後，雙腳突然舊患發作，且症狀變得更嚴重，例如走路突然會變雙腳僵硬無力、不自主左右晃動、無法正常如廁等，嚴重影響日常生活自理。

 

　　其後與家人討論後，決定到醫院求醫。他透露，在醫院接受各種檢查，又住院接受抽血檢驗，結果還是查不清病因。他說：

 

　　每天都在處於低落的情緒，負面的思想環繞我的腦海中，因為疾病帶來的影響重重打擊我的自尊心，每天都會自己默默的哭好久，久久無法平復心情，一直無法接受為甚麼我這麼年輕，好不容易找到我很喜歡的環境、找到我的人生目標、找到我對未來的憧憬，卻遇到這樣的事情…

 

　　Alen續指，後來也接受轉介到其他醫院接受各種治療評估、嘗試了各式各樣的藥物和保健食品、各式復健治療，但依舊查不出病因；然而就在他最低潮時，終於迎來一絲希望。他接受院方建議，把血液和個人資料送到國外進行檢驗，3個月後結果出爐，發現其中一項染色體發生後天突變，造成事主出現如此奇異的病情。10個月後，血液檢測終於查出病因，為極為罕見的「腎上腺髓質神經病變」。

 

少年：真正與死神擦身而過

 

　　Alen指，目前醫學界只能用藥物控制病情，未有確切的治療方式，「對我來說是看不到結果的疾病」，而未來由此病所伴隨的症狀也會越來越多，故此他必須在其他症狀出現前就做好控制和治療，避免惡化；然而就在2022年10月一次尋常的住院治療中，他形容「真正與死神擦身而過」。

 

　　他憶述，10月25日晚上突然感到心臟像被掐住般，每口呼吸都變得非常困難，一瞬間失去意識、眼神上吊，當自己能睜開眼睛時，眼前是護士和醫生正在搶救他，醫生不斷詢問他各種問題，以確認他保持清醒，隨即戴上氧氣罩保持呼吸順暢，並進行抽血和安排電腦斷層檢查。結果發現他肺部兩側都有大面積的血管栓塞，馬上安排搬到加護病房（ICU）進行觀察和治療，

 

　　在加護病房期間我只能告訴大家這不是人能待的地方，住進去的第一天就好希望能趕快轉回普通病房，好在住到第三天狀況都穩定下來順利回到普通病房。 

 

幸獲好心人捐幹細胞進行移植

 

　　Alen直言自己也數不清由發病起，到底歷經了多少次檢查和治療，每次住院就是不斷抽血、打針和吃藥，當中印象最深刻的檢查是切片手術和脊髓穿刺：

 

　　做切片醫師在你面前挖掉一塊皮肉做實驗，脊髓穿刺需要把整個人捲縮成一顆球，再透過一根很粗的針扎進骨髓裏面抽骨髓液，抽完要平躺6個小時不能起身。

 

　　他表示，被疾病摧殘和藥物所導致的副作用，再來身上治療所留下的痕跡，「使我的狀態和健康時完全判若兩人」，但也無可奈何，唯有持續不斷的調整心態和樂觀的去面對眼前困境，一直告訴自己一定會好起來。他透露，離開危險期後，醫護團隊決定為他安排進行幹細胞移植，所幸不到1個月就找到吻合的配對者，順利於2023年3月10日進行移植手術，持續休養和觀察半年後，終於可以接受物理治療，逐漸邁向康復到路上。

 

　　Alen坦言，最初接受物理治療時確實非常辛苦，但他也無懼辛苦，一心只想著完全康復的一天。他說：

 

　　發病到現在已經3年了，從今年開始就是我康復回歸的開始。狀態穩定、持續進步、越來越好。雖然還需要很長時間恢復，但是每一次的恢復都非常有感！

 

　　而他亦努力嘗試用各種物理治療設備，希望逐步喚醒身體各處的神經和肌肉。而當他依靠設備重新站起來時，他亦不禁慨嘆：

 

　　重新站起來的感覺真好！站著才發現我好高哦！

 

　　物理治療療程逐步見效，Alen慶幸移植後一直沒有任何排斥和感染，讓身體能夠狀態逐漸恢復，腰部慢慢能承受身體重量，藥物也終於可以減量。他在周二（2日）再次更新影片，透露自己正在花蓮接受最新的治療療程，而療程也讓他感覺到身體狀況明顯有所進步，距離康復越來越近！

 

轉載自晴報

 

Tags:#罕見病#腎上腺髓質神經病變#基因突變#幹細胞移植#腦神經科#肺血管栓塞#幹細胞#台灣#其他病症
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生