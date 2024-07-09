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炎夏高溫無胃口？椰香能提升食欲！今期素食譜：椰香炒茄子
食得有營
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炎夏高溫無胃口？椰香能提升食欲！今期素食譜：椰香炒茄子

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　馬路上、公園、醫院，和大學學院裏；去過新加坡、馬來西亞、和夏威夷等地觀光的話，應該都見過那些長得高高的，樹幹筆直光秃秃的，大片大片呈羽毛狀的墨綠色葉子堆長在樹頂上的樹木。小時候以為那是椰子樹，曾經天真地問爸爸說 「會不會有椰子掉在頭上的喔？」 這些恰似椰樹的「假檳榔」，當然，不會生出椰子果的啦。大概它抗風又耐旱，愛生長在高溫多雨的地方，而常見於熱帶和亞熱帶地區。

 

　　炙熱的夏天，喝上一杯冰冰涼涼椰子水，或捧著一個椰皇或椰青，是多麼透心涼的事。逛街累了，熱到無法再走下去了，走進港式茶餐廳，叫上一杯椰汁紅豆冰，那悶熱感瞬間給退散掉了。泰國餐廳的外賣展示冰箱裏，放滿了各式各樣的涼糕，用斑蘭葉包裹著的椰汁西米糕，成了夏日必買的消暑甜點之一。

 

　　這幾天有點咳嗽，媽媽刻意在煲湯裏，放了海底椰。在外用餐的時候，忍不住叫了一碗椰子栗子紅蘿蔔腰果湯。晚飯過後，走進甜點店，朋友點來了喳咋和椰子芒果糯米糍。炎夏高溫影響食慾了嗎？不如來一碗加入了椰奶的叻沙湯米？還是，吃一盤葡汁蔬菜義大利麵好呢？置身椰影處處的日常，你……今天吃過了嗎？

 

椰香炒茄子（2人份）

 

炎夏高溫影響胃口，椰香能提振食慾！今期素食譜：椰香炒茄子

 

時間：30分鐘 

 

材料：

 

炎夏高溫影響胃口，椰香能提振食慾！今期素食譜：椰香炒茄子

 

茄子 3條／白本菇 1包

 

調味：

 

鹽 1茶匙/ 豉油（醬油）1湯匙／糖 2湯匙／椰子粉 3湯匙／椰奶粉 4湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／平底鑊（不沾鍋）／大食物盒／鑊（鍋）鏟／木舀／碟

 

步驟：

 

　　1. 清洗乾淨茄子，切去頭尾，再直切成條。

 

　　2. 逐條的，慢慢的用菜刀把皮和肉分離（如圖）。

 

炎夏高溫影響胃口，椰香能提振食慾！今期素食譜：椰香炒茄子

 

　　3. 將茄子的皮和肉，逐一切幼條。

 

　　4. 把1湯匙的食油和半茶匙的鹽，加入已經放了半盒滿清水的大食物盒中。攪拌均勻，然後放入步驟3，泡浸待用（如圖）。

 

炎夏高溫影響胃口，椰香能提振食慾！今期素食譜：椰香炒茄子

炎夏高溫影響胃口，椰香能提振食慾！今期素食譜：椰香炒茄子

 

　　5. 切去白色本菇的根部，跟著，逐株撕出（如圖）。

 

炎夏高溫影響胃口，椰香能提振食慾！今期素食譜：椰香炒茄子

 

　　6. 倒2湯匙的食油於平底鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸。放入茄子皮，紫色的皮往下，煎2分鐘。

 

　　7. 放入茄子肉，與步驟6炒拌均勻。

 

　　8. 調和3湯匙的清水與調味料（椰子粉除外），倒入步驟7之中，炒拌均勻。

 

　　9. 當醬汁稍為炒乾後，關火。倒入椰子粉，炒拌均勻，便完成。

 

筆記： 

 

1. 茄子有豐富的維生素E、類黃酮、花青素，可對抗自由基、抗氧化，防止衰老，以及增強免疫力。

2. 椰奶粉中的維生素B、C、E，鈣、鐵、鎂、鉀、鋅、磷、月桂酸等，均可以提升新陳代謝和減少身體發炎。菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。

4. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素食#素食譜#食譜#椰香炒茄子#白本菇#椰子粉#營養
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