猝死前兆 | 旺角麥當勞發生猝死事件！醫生拆解10個猝死先兆：把握5分鐘急救黃金時間！睇埋6大護心法

旺角昨日（8日）晚上11時許，警方接報稱，位於彌敦道763至767號一間麥當勞餐廳，有男客人因感到不適走進快餐店休息，隨即陷入昏迷，送院急救後不治。

據報，男事主姓何，46歲，並非「麥難民」。早時事主感身體不適，於是走進快餐店休息，當時曾致電一女親友表示不適。當該親友到達餐廳時，隨即發現事主陷入昏迷，職員於是報案。

救護員接報後立即趕到現場為他急救，並轉送廣華醫院，惟送院後不治。警方列作「送院時死亡」，正調查跟進，事主死因須驗屍確定。

5分鐘黃金拯救時間

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高。

「幾分鐘可以改變一個人的人生！」

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

● 1. 血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。

● 2. 容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。

● 3. 容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。

● 4. 心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。

● 5. 家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性莫名疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因之疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、口唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

資料來源：香港心臟專科學院

轉載自晴報