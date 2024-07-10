極端天氣帶來傷亡與痛苦！紅十字會積極建設社區韌性推行ESG管理，助資源缺乏社群做好備災工作

ESG是環境（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）的縮寫。隨著全球氣候暖化，極端天氣頻密出現，全球正以2050碳中和為目標，推行綠色經濟。ESG正是一個能讓不同界別溝通和合作的框架，以回應氣候變化趨勢，推動可持續發展。

香港紅十字會團隊多年來致力賑災及災後恢復工作，目睹災難帶來的傷痛，深深體會極端天氣為人類帶來的影響，加上本來的自然災難例如地震，極端天氣往往會造成二次災難，帶來更大的傷亡和痛苦。我們認為，保護環境刻不容緩，是所有人的共同責任。為此，香港紅十字會希望建設韌性社區，以應對危難事故，推行ESG管理就是其中一個手法。

氣候變化影響肉眼可見 市民意識逐漸提高

香港紅十字會社區備災團隊近年著力建設社區韌性，經常到香港各區考察和提供備災服務。當中受到氣候變化影響最大的，往往是最缺乏資源的高危社群，例如偏遠地區住戶、劏房戶、長者、殘疾人士等。團隊和社區一起想辦法，做好備災工作，也盡力減少造成氣候變化的因素。國際紅十字運動近年大力推動社區韌性，呼籲從11個面向加強社區的韌性，包括風險管理、各種基本需求、經濟機會、公共設施和服務、社會凝聚力和共融，以及對自然環境資源的管理。

例如面對酷熱天氣，團隊為不適切房屋住戶推行更換節能電器計劃，資助劏房住戶更換電磁爐、雪櫃、電風扇、抽濕機等電器，減低電器老化而過度耗電及引來的安全隱患，同時減低室內溫度，又可以節能減碳，長遠減少氣候變化。本會高級經理（社區備災）Eva告訴我，本來擔心街坊難以理解氣候變化，但原來市民有很多切身感受，道出了香港的極端天氣情況：「除了應對氣候變化，我們還可以做甚麼？我們可以減慢氣候變化的速度？減少受影響的人嗎？」大家或會覺得一個人的力量微不足道，要鼓勵大家從日常生活做起，減少對環境的破壞，並非易事。因此，團隊舉辦社區回收再造工作坊，鼓勵大家改變日常習慣，推動實踐可持續發展的生活方式，也讓街坊在活動中感受社區的力量，促進社區凝聚力和共融。

以身作則 與社區一同植入綠色文化

減慢氣候變化是我們的共同責任，香港紅十字會近年更將ESG融入機構的日常運作中。S（social社會）和G（governance管治）較多在既有服務已有包括，或是機構架構上的改變，例如為員工提供安全及健康的工作環境、推動社會共融、加強董事會的多元性及問責性等；然而最具挑戰性的是E（environmental環境），因為這需要同事改變很多習慣。在環保方面，機構不單做教育工作，提供社區服務，更設立「Green the Red」小組來帶領機構的運作，在提供服務的同時，從日常運作中減少對環境的傷害。簡而言之，我們不單只要講保護環境，更加要身體力行，講得出，做得到！

香港紅十字會成立由同事組成的工作小組，為機構訂下「綠色文化」的三大目標：

● 減少碳排放

● 節約能源

● 減少廢物

工作小組透過碳審計（carbon audit）去評估減碳進度，監察用電和用水量，以及棄置垃圾的數量。最近機構更執行《綠色採購指引》，要求同事在採購物資前優先考慮使用二手物品，嚴謹評估需要數量，盡量採購循環再造的物品。另外，工作小組為同事舉辦各類講座、參觀和工作坊等，也為青少年和義工組織活動，加強大家對環境保育的認識和動力。我們在今年三月亦舉辦了《備災論壇：塑造韌性社區》論壇，集結超過150名來自商界、社福界及教育界等人士，分享如何在各個專業領域推動ESG，回應氣候變化趨勢。應對和減慢氣候變化並不容易，最重要是每個人都願意踏出一小步。我鼓勵大家深入了解ESG後，思考如何從個人或機構層面多做一些，一同加強社區韌性。

在機構或公司內推動減碳、節能和減廢的小貼士：

● 放置足夠的分類回收桶，減少垃圾桶數量

● 提供可重用餐盒和餐具，鼓勵員工使用重用餐盒購買外賣食物

● 設定自動熄冷氣時間，提醒員工下班時關上電器電源

● 定時回收文具，減少囤積和閒置

● 制定綠色採購指引，鼓勵使用二手物品

● 讓我們共同努力推動可持續發展，將社會締造成為宜商及宜居的地方。

轉載自晴報