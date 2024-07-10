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中風原因 | 38歲吃播網紅突中風死亡！醫生解構死因：吃太多肉、過鹹或致大腦血栓！4大腦中風前兆公開！視野變窄要留意
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中風原因 | 38歲吃播網紅突中風死亡！醫生解構死因：吃太多肉、過鹹或致大腦血栓！4大腦中風前兆公開！視野變窄要留意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食多肉過鹹，小心中風危機！菲律賓一名吃播網紅，在上月中分享一段自己大口吃炸雞配白飯的影片後，當日下午竟因血管破裂中風猝逝。醫生表示，這都是因死者生前的飲食習慣，造成大腦血栓，最終引起出血性中風。

 

　　綜合外媒報道，在Facebook擁有超過45萬粉絲的38歲吃播網紅阿帕坦（Donz Apatan），日前驚傳身亡消息。他在6月13日、亦是最後一次更新社交平台，上傳了自己大口吃炸雞配白飯的吃播影片，可見他吃得滿頭大汗。而第二天，阿帕坦的妹妹在Facebook頁面發文，證實他於當日（13日）下午3點左右心臟驟停，被緊急送往醫院，經搶救無效隔日身亡。

 

醫生：吃太多肉又過鹹導致大腦血栓

 

　　突如其來的噩耗震驚大批粉絲，紛紛到阿帕坦的帳號表示哀悼，稱阿帕坦爽快的吃相，讓人也會想進食。但也有人留言稱，阿帕坦的吃播影片是主張「浪費食物」，認為他的死是罪有應得。對此，阿帕坦的妹妹坦言非常難過，指哥哥的影片其實大多只是做效果，真實的他並不會暴飲暴食。雖然他經常發佈吃大份量的食物影片，實際上也不會全部吃完，而是會分給家人。

 

　　很多人説他該死。事實上，他並沒有真正吃多少。他不但不貪婪，還是個熱心助人的人。

 

　　而針對阿帕坦的猝逝，心臟科醫生Tony Leachon表示，阿帕坦的死因是出血性中風——不良飲食習慣造成大腦血栓，最終因血壓升高、血管破裂中風猝逝：

 

　　根據在急症室主治醫生的說法，他的大腦中有血栓。這意味著他的血壓升高，大腦中的血管破裂。因為吃大量鹹和吃肉，每天如此，大腦的血管就會被堵塞。

 

子承父業 粉絲化身「父母」叮囑：多吃蔬菜！

 

　　阿帕坦在網絡雖擁有人氣，但他的吃播，其實並沒有為他賺來太多收入。在緊急入院與舉行葬禮後，他的財產已用去大半。而阿帕坦死後留下了3名未成年的兒子，及年邁無法工作的雙親。因此，他的3個孩子繼承了阿帕坦的帳號，繼續更新直播內容，希望藉此賺取生活費與學費。更新的影片包括記錄他們在山林中遊玩的生活，甚至其中一名孩子開始「子承父業」，效仿父親在鏡頭前吃飯給觀眾看。

 

　　對此，一眾粉絲雖為孩子們的堅強感到欣慰，但同時也憂心孩子做吃播會步父親後塵。因此，如今直播中總是會看到不少「父母粉」的留言叮囑，像是幾百位家長同時盯著孩子吃飯：「多吃蔬菜！」、「少吃醋！對小孩的腸胃不好！」、「不要吃太多豬肉，豬肉不好！」。

 

腦中風成因

 

　　腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

 

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）


　　即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

　　俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

 

腦中風4大先兆

 

　　本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

腦中風4個特徵

 

  • 視野變窄

 

  • 一邊手腳無知覺

 

  • 半邊臉無法郁動

 

  • 說話布困難


資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

轉載自晴報

 

Tags:#中風#猝死#吃播#網紅#菲律賓#暴飲暴食#心臟科#大腦血栓#出血性中風#缺血性中風#腦中風先兆
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