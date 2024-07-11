胃癌 │ 33歲男胃潰瘍久治不癒確診胃癌，公開化療及切胃手術一年後近況！醫生：他的情況非常幸運

【胃潰瘍／癌症／胃癌／抗癌】生活作息及飲食習慣對健康影響極大！內地一名33歲男子由於工作原因，經常捱夜、三餐不定時，漸漸出現胃部不適，求醫後被診斷為胃潰瘍，未料經治療後情況變得更嚴重，到院檢查後驚揭患上胃癌，需進行化療並切除胃部。事主經過一年治療後，如今已漸漸恢復，連醫生亦表示他的情況非常幸運，面對一年來的艱辛經歷，他亦難掩感嘆、勸世指：「如果有同樣不愛惜身體的朋友，一定要引以為戒！」

該名男子於「小紅書」分享上述經歷，指自己去年因工作進展不順利，遭到上司挑剔為難，最終決定辭職。惟離職後一個月他於家中「躺平了一個月」，幾乎每日「玩遊戲玩到通宵」，直到去年2月才開始找工作，並於月底入職新公司。惟新工作需入住員工宿舍，每日下午2時打卡上班、晚上12時才下班，導致他每日起床時間變得很晚，更不會吃早餐。

胃潰瘍久治不療 求醫驚揭患中晚期胃癌

久而久之，他越來越晚睡晚起，胃部亦開始出現不適，最終於去年3月到院求醫，經檢查後確診患上胃潰瘍，惟之後服藥治療兩個月，卻一直未見好轉：

過了兩個月發現更嚴重了，大便也不正常，做了胃鏡和CT檢查查出了胃癌。

治療路上一波三折 幸而最終順利切除腫瘤

他再次到院求醫，今次檢查結果卻懷疑他患上胃癌，且已屬中晚期。醫生評估他的情況後，認為他無法立即進行手術，需要接受醫院治療方案，先進行化療。惟事主治療一個月後，病情仍未見好轉，身體亦開始無法承受；因此決家再轉到一間更大型的醫院接受治療。

事主與家人於網上了解胃癌資料，見胃癌生存期僅5年，面對眼前狀況，一家人感到極為絕望。幸而新醫院的治療方案對事主極為有效，經兩個月化療後腫瘤有所減小、可以進行開刀手術切除。

化療後副作用極大難以承 受

事主表示，最初院方決定先為他進行3個化療療程，之後再進行切除手術，惟最初化療卻經歷了極嚴重的副作用：「我經歷了副作用的嚴重反應，包括噁心、打嗝，甚麼也吃不下，坐著難受，躺著也難受，喝水也會覺得噁心…」家人見狀為他轉院，找醫生重新設定方案、減少了化療療程，令身體恢復變得更快。

完成化療後，事主CT檢查顯示胃部病灶已縮小，白血球指數亦有所上升，可以順利進行切除手術。事主事後被切除胃部、清除了5個淋巴結，術後病理顯示癌症指數為中期，幸運是發現及時、未有出現轉移，連醫生亦直言情況極為幸運。事主住院約20日後，又再進行了輔助治療控制癌細胞，之後未見病情有復發跡象，事後只需定期覆診即可。

術後一年未見復發 感激家人不離不棄

事主表示，確診患癌至今已經有一年時間，期間多次覆診仍未見有復發跡象，但由於胃被全部切除，因此較難恢復，吃下去的食物有限、吸收功能亦比較差：

因為胃被切掉了，生活品質會受影響，我需要每天吃到蛋白質、碳水化合物、脂肪、維他命和膳食纖維。

經歷一場大劫後，事主坦言為了自己健康著想，將會努力調整生活狀態及生理時鐘，感嘆：「短短的時間經歷了這麼多，遭了那麼多罪，賺的一點小錢都不夠花的，身體上的毛病真的不能大意。」同時亦非常感激這段時間，一直在身邊不離不棄的照顧他的家人。

病後生活出現極大變化

事主如今仍在家人照料下養病，但飲食及運動都有了不同的變化，2個月不到的時間，體重已開始上升，目前仍積極實行健康生活，盼可盡快回到正常生活、避免復發：

● 飲食方面：少吃多餐、且有規律地吃，現在雖然看到甚麼都會想吃，但食量已大大降低。之前不太吃早餐，如今養成了吃早餐習慣，生活似乎變得健康，惟偶爾仍可能會出現腹瀉狀況。

● 運動方面：堅持晚上出去跑圈做運動。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

轉載自晴報