歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法同你解構通靈術！
虛擬貨幣
Highlight:
《說說心理話》與你說說親子溝通
陸叔2024投資心法講座重溫
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
黃一山大仔患罕見病，全港僅3宗！甚麼是「腦白質不健全」？或因腦神經功能衰退造成失智失憶甚至癱瘓
健康Tips
醫生解說

黃一山大仔患罕見病，全港僅3宗！甚麼是「腦白質不健全」？或因腦神經功能衰退造成失智失憶甚至癱瘓

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港演員「細龜」黃一山於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡，其後於2003年開始轉戰到內地發展；他曾接受電視台訪問透露，大仔早於8歲時就確診患有先天性罕見病「腦白質發育不健全」。據悉，此罕見病全港只有3宗病例，可導致大腦和神經系統功能衰退，有機會造成失智、失憶、喪失運動技能等問題，嚴重甚至可造成癱瘓。

 

黃一山長子患罕見病 全港僅3例

 

　　黃一山和妻子杜婷婷於2011年接受TVB節目《心有靈犀》訪問時透露，大仔黃頌衡就讀小學時，開始出現記憶力欠佳、手震和走路易失平衡的情況；多次求醫後，最終於2005年，大仔約8歲時證實患上患上先天性罕見病「腦白質發育不健全」，多年來夫妻二人都盡心盡力照顧2名兒子，而黃一山為了方便照顧大仔，決定舉家遷往廣州。

 

　　黃一山透露，大仔因腦部無法傳遞訊息予雙手，所以他連拿起水杯都有困難，而他現時已經無法自行走路，需依靠輪椅出入；由妻子杜婷婷負責照顧起居飲食，「細龜」就努力發展內地演藝事業，賺取大仔的醫藥費和細仔的學費，他最近更於深圳福田區創業開設修腳店。「細龜」坦言，雖然大仔因病而無法經歷一般人的人生，但自己作為爸爸，認為照顧人都是一種福氣，所以會好好珍惜與大仔相處的時光。

 

拆解「腦白質發育不健全」

 

　　據悉，全港只有3宗先天性罕見病「腦白質發育不健全」病例，患者身體機能會逐漸衰退，後來會不良於行，甚至有機會失明。根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，「腦白質發育不健全」或稱「異染性腦白質營養不良」，屬於一種罕見的遺傳性（基因）疾病，會導致脂肪物質（血脂）在細胞中堆積，尤其是大腦、脊髓和周圍神經等位置，由於幫助分解血脂的酶素數量不足，導致脂肪物質的堆積，當覆蓋及保護神經細胞的物質如髓磷脂受到損傷，大腦和神經系统的功能就會受影響而逐漸減弱。

 

　　腦白質發育不健全主要有3種形式且涉及不同的年齡階段，包括嬰兒晚期型、青少年型和成人型，各階段的體徵和症狀各不相同，以嬰兒晚期型最為常見。

 

  • 嬰兒晚期型：於2歲或之前開始出現症狀，會迅速造成言語和肌肉功能的階段性喪失，大多患者通常於兒童期前病逝。
  • 青少年型：於3至16歲開始出現症狀，早期症狀多為行為和認知問題，有機會喪失基本的運動技能如行走能力；症狀發展速度不如嬰兒晚期型迅速，但患者存活時間通常不超過20年。
  • 成人型：於16歲後出現症狀，較不常見。症狀進展緩慢，或會出現行為和精神問題、藥物和酒精濫用，甚至出現精神病症狀，如幻想和幻覺，嚴重影響起居生活。成人型的發展病程各不相同，有部份患者出現症狀後仍能保持穩定，甚至存活數十年，亦有人會迅速發展各種症狀及功能衰退。

 

　　目前醫學界並未沒有針對性的治療方法，但會根據發病階段和症狀作早期診斷和治療，有助控制及減緩疾病發展。常見症狀如下：

 

腦白質發育不健全常見症狀

1.喪失感知知覺能力，如觸摸、疼痛、熱、聲音

2.喪失智力、思考、記憶技能

3.喪失運動技能，如走路、移動、說話和吞咽

4.肌肉僵硬、肌肉功能衰退，嚴重可致癱瘓

5.喪失膀胱和腸道功能

6.膽囊功能問題

7.失明

8.聽力減陘

9.癲癇發作

10.情緒和行為問題，情緒不穩定和藥身濫用

 

資料來源：Mayo Clinic

 

轉載自晴報

Tags:#腦白質不健全#黃一山#罕見病#失智#失憶#癱瘓#腦神經科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生